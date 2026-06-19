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Μουσικά Νέα 19.06.2026

Η DJ MARILOO συναντά τους ΠΥΞ ΛΑΞ στο «Μοναξιά μου όλα»

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Η DJ MARILOO παρουσιάζει το νέο της remix στο εμβληματικό τραγούδι «Μοναξιά μου όλα» των ΠΥΞ ΛΑΞ
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η DJ Mariloo κυκλοφόρησε remix στο τραγούδι «Μοναξιά μου όλα» των Πυξ Λαξ.
  • Το remix προσθέτει ηλεκτρονικά στοιχεία και club διάθεση στο τραγούδι.
  • Διατηρεί τον αρχικό χαρακτήρα και ατμόσφαιρα του πρωτότυπου.
  • Η νέα εκδοχή συνδυάζει το γνώριμο συναίσθημα με σύγχρονο ήχο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η DJ MARILOO παρουσιάζει το νέο της remix στο τραγούδι «Monaksia mou ola» των ΠΥΞ ΛΑΞ, φέρνοντας έναν διαφορετικό ήχο σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του συγκροτήματος. Με ηλεκτρονικά στοιχεία και σύγχρονη παραγωγή, το remix διατηρεί τον χαρακτήρα και την ατμόσφαιρα του πρωτότυπου, ενώ παράλληλα αποκτά μια πιο club διάθεση.

monaksia mou ola_pyx lax_mariloo remix

Η νέα αυτή εκδοχή αναδεικνύει μια διαφορετική πλευρά του τραγουδιού, συνδυάζοντας το γνώριμο συναίσθημα με έναν πιο σύγχρονο μουσικό προσανατολισμό.

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Το «Monaksia mou ola» κυκλοφορεί τώρα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες: https://PyxLaxMariloo.lnk.to/MonaksiaMouOlaMarilooRemix

 

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DJ MARILOO Πυξ Λαξ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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