Άντζελα Δημητρίου – Ρία Ελληνίδου: Όταν το χθες συνάντησε το σήμερα στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Με μια ματιά Η Ρία Ελληνίδου είναι υποψήφια σε τέσσερις κατηγορίες για τα MAD VMA 2026.

Η συνεργασία τους ενώνει δύο διαφορετικές μουσικές γενιές με πάθος και σεβασμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ την Τετάρτη 17/6 πήρε φωτιά και το κοινό στο Tae Kwon Do έγινε μάρτυρας μιας στιγμής που θα μείνει στην ιστορία του θεσμού. Η Ρία Ελληνίδου και η Άντζελα Δημητρίου ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα act που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αποδεικνύοντας πώς η μουσική δεν έχει ηλικία όταν υπάρχει ταλέντο, σεβασμός και χημεία.

Οι δύο ερμηνεύτριες επέλεξαν να παρουσιάσουν το εμβληματικό «Φταίει ο έρωτας». Το τραγούδι, που από το 1993 παραμένει ένας απόλυτος ύμνος, απέκτησε μια νέα, φρέσκια διάσταση. Τα εντυπωσιακά γραφικά στο background έδιναν έμφαση στην αισθητική της στιγμής, με κατακόκκινα τριαντάφυλλα να ανθίζουν στις οθόνες, συμβολίζοντας το πάθος και τη διαχρονικότητα του κομματιού.

Ανδρομάχη: Φέρνει νησιώτικη αύρα στις πρόβες για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η Άντζελα Δημητρίου μάγεψε στη σκηνή, επιλέγοντας ένα total white κοστούμι με στρας, το οποίο συνδύασε με λευκά γάντια και μια εντυπωσιακή λευκή κάπα που έφερε τη λέξη «Lady» σχηματισμένη από κρύσταλλα. Από την άλλη πλευρά, η Ρία Ελληνίδου έδωσε έναν boho αέρα στην εμφάνιση, επιλέγοντας ένα ανοιχτό καφέ σύνολο διακοσμημένο με κρυστάλλινα στοιχεία και φτερά, δημιουργώντας μια μοναδική αντίθεση.

Αυτό το ολοκληρωμένο act δεν ήταν απλώς μια συνεργασία, αλλά μια γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα. Η Άντζελα Δημητρίου, με την αξεπέραστη σκηνική της παρουσία, και η Ρία Ελληνίδου, με την ορμή της νέας γενιάς του λαϊκού τραγουδιού, δημιούργησαν ένα νοσταλγικό αλλά ταυτόχρονα απόλυτα σύγχρονο ταξίδι.

Η αυλαία για αυτό το act έπεσε μέσα σε χειροκροτήματα, αφήνοντας το Tae Kwon Do να πάλλεται από ενέργεια. Η συνύπαρξη της Άντζελας Δημητρίου με τη Ρία Ελληνίδου ήταν αναμφίβολα η στιγμή που συνέδεσε μουσικά δύο διαφορετικούς κόσμους σε μια αξέχαστη εμπειρία.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis