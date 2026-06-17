Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 17.06.2026

Η Anastasia τα «έσπασε» στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ – Η έκπληξη που κανείς δεν περίμενε

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Η Anastasia κυριάρχησε στη σκηνή των MAD VMA 2026 με ένα ανατρεπτικό act που εξελίχθηκε σε ένα ξέφρενο γλέντι
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Anastasia είναι υποψήφια για τρία βραβεία στα Mad VMA 2026: «Βίντεο της Χρονιάς», «Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern» και «Καλύτερο Album».
  • Η καλλιτέχνιδα ετοιμάζει καλοκαιρινή περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο, και νέα μεγάλη περιοδεία στην Αυστραλία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σκηνή του Tae Kwon Do κυριολεκτικά σείστηκε πριν από λίγο, καθώς η Anastasia ολοκλήρωσε το πιο δυναμικό act της φετινής διοργάνωσης των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η ερμηνεύτρια επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται το απόλυτο φαινόμενο της εποχής, προσφέροντας μια εμφάνιση που θα συζητιέται για πολύ καιρό.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Το act της ήταν μια ωδή στην αυθεντική ελληνική διασκέδαση, με την Anastasia να παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο hit της «Σπάστε Τα» με την N1 Casino σε μια καταιγιστική εκτέλεση που παρέσυρε το κοινό στον ρυθμό της. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη από την πρώτη κιόλας νότα, με την καλλιτέχνιδα να κινείται με άνεση ανάμεσα στα φώτα και τα εντυπωσιακά σκηνικά εφέ, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε τα μεγάλα διεθνή shows.

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Όμως, η κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν όλοι παρακολουθήσαμε μια αναπάντεχη έκπληξη. Κατά τη διάρκεια του ξεσηκωτικού performance, ο Θέμης Γεωργαντάς έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη επί σκηνής και, ακολουθώντας τους στίχους του τραγουδιού, άρχισε να σπάει πιάτα, δίνοντας το σύνθημα για ένα ξέφρενο γλέντι που μετέτρεψε το στάδιο σε ένα ατελείωτο party. Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, βιώνοντας μια στιγμή γεμάτη αυθεντικότητα, κέφι και γνήσιο ελληνικό ταμπεραμέντο.

Η σκηνική παρουσία της Anastasia ήταν καθηλωτική, δείχνοντας ότι έχει πλέον κατακτήσει πλήρως τη σκηνή και ξέρει πώς να διαχειρίζεται τον παλμό του κόσμου. Με κάθε της κίνηση να εκπέμπει αυτοπεποίθηση και μια αστείρευτη θετική ενέργεια, η ερμηνεύτρια κατάφερε να ενώσει τον σύγχρονο pop ήχο με την πιο γνήσια παράδοση του γλεντιού, θέτοντας τον πήχη για τη συνέχεια της βραδιάς πολύ ψηλά.

anastasia
Photo: Akim Tsatsoulis

Το act της Anastasia ήταν αναμφίβολα η στιγμή που έβαλε φωτιά στα MAD VMA 2026, χαρίζοντάς μας μια ανάμνηση που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων όσων βρέθηκαν απόψε στο Tae Kwon Do. Όσο για τη συνέχεια, η Anastasia ετοιμάζει ήδη τις αποσκευές της για το μεγάλο καλοκαιρινό της tour σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ από τον Σεπτέμβριο την περιμένουν οι ομογενείς μας στην Αυστραλία για νέες μεγάλες συναυλίες.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

 

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