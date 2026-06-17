Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

Η Antigoni ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ για το «Jalla» και μαζί με την Αναστασία χάρισαν ένα εκρηκτικό act γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία

Μία από τις μεγάλες εκπλήξεις των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ήρθε από την εμφάνιση της Antigoni, η οποία ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το δυναμικό της hit «Jalla», έχοντας στο πλευρό της την Αναστασία σε μια συνεργασία που ενθουσίασε το κοινό. Οι δύο καλλιτέχνιδες ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα act γεμάτο ένταση, ρυθμό και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, μετατρέποντας το Tae Kwon Do σε ένα ασταμάτητο μουσικό πάρτι.

Με σύγχρονη σκηνοθετική προσέγγιση, δυναμικά visuals και εντυπωσιακούς φωτισμούς, η Antigoni παρουσίασε το «Jalla» με τη N1 Casino, σε μια ειδικά διαμορφωμένη εκδοχή για τα φετινά βραβεία. Η εμφάνιση απογειώθηκε με την είσοδο της Αναστασίας στη σκηνή, με τις δύο τραγουδίστριες να μοιράζονται το μικρόφωνο και να δημιουργούν μια μοναδική χημεία που κέρδισε αμέσως το κοινό.

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Η σκηνική παρουσία των δύο καλλιτέχνιδων, η έντονη κινησιολογία και η αστείρευτη ενέργειά τους δημιούργησαν μία από τις πιο δυνατές στιγμές των φετινών βραβείων. Το κοινό συμμετείχε από την πρώτη στιγμή, τραγουδώντας και χορεύοντας στους ρυθμούς του «Jalla», σε μια εμφάνιση που συνδύασε τη φρεσκάδα της νέας γενιάς της ελληνικής pop μουσικής με τη δύναμη μιας μεγάλης σκηνικής παραγωγής. Με glam διάθεση, η σκηνή πήρε «φωτιά» με την Antigoni ντυμένη στα χρυσά, με ένα look που έλαμπε σε κάθε της κίνηση, ενώ η Anastasia επέλεξε μια κατακόκκινη, γεμάτη λάμψη εμφάνιση. Μαζί παρέδωσαν ένα εκρηκτικό act που ανέβασε τη θερμοκρασία στη σκηνή

Η εμφάνιση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ αποτέλεσε ακόμη μία σημαντική στιγμή στην ανοδική πορεία της Antigoni, η οποία απέδειξε ότι δικαίως συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο υποσχόμενα νέα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Μαζί με την Αναστασία παρέδωσαν ένα ολοκληρωμένο show γεμάτο παλμό, σύγχρονη αισθητική και αυθεντική ενέργεια, αφήνοντας το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση.

Σε μουσικό επίπεδο, η Antigoni έχει καθιερώσει μια ιδιαίτερη ταυτότητα που συνδυάζει την urban pop αισθητική του Λονδίνου με έντονα ελληνικά και ανατολίτικα στοιχεία, ενσωματώνοντας ήχους από μπουζούκι και παραδοσιακά όργανα σε hip-hop beats. Πλέον, επικεντρώνεται σε ένα διεθνές ethno-pop ύφος, έχοντας αποδείξει τη δυναμική της μέσα από τη φετινή εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2026 και τις επιτυχημένες συνεργασίες της με μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, εξελίσσοντας διαρκώς τον ήχο της με κομμάτια που γεφυρώνουν τις ρίζες της με τη σύγχρονη παγκόσμια μουσική παραγωγή.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis