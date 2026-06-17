Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 17.06.2026

Ο Rack και ο Sidarta ένωσαν τις δυνάμεις τους για το «Amazing» στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Sidarta εμφανίστηκε αναπάντεχα στη σκηνή των Mad VMA 2026 και μαζί με τον Rack ξεσήκωσαν το κοινό με το «Amazing»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Rack ερμήνευσε το "Paloma" στη σκηνή των Mad VMA 2026.
  • Ο Sidarta έκανε αιφνιδιαστική εμφάνιση στη σκηνή.
  • Οι Rack και Sidarta ερμήνευσαν μαζί το "Amazing", cover της INNA.
  • Η συνεργασία τους χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα highlights της βραδιάς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ πήρε «φωτιά», αλλά η στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων ήταν εκείνη που κανείς δεν περίμενε. Ο Rack ξεκίνησε την εμφάνισή του ερμηνεύοντας το απόλυτο hit «Paloma», μετατρέποντας το Tae Kwon Do σε ένα απέραντο party. Με την απαράμιλλη σκηνική του άνεση και την αυθεντική του ενέργεια, ο καλλιτέχνης απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί κυριαρχεί στη hip hop σκηνή, παρασύροντας το κοινό στον ρυθμό του.

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Όμως, το σκηνικό άλλαξε ακαριαία όταν η ατμόσφαιρα κορυφώθηκε με την πιο δυνατή έκπληξη της βραδιάς. Ο Sidarta εμφανίστηκε ξαφνικά στη σκηνή, προκαλώντας παραλήρημα στους χιλιάδες θεατές. Οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ερμηνεύσουν το «Amazing», το cover που έχουν δημιουργήσει μαζί για το θρυλικό κομμάτι της INNA. Η χημεία τους ήταν καθηλωτική, επιβεβαιώνοντας γιατί το συγκεκριμένο project έχει ήδη κατακτήσει την κορυφή των charts και αποτελεί το πιο πολυπαιγμένο κομμάτι στα ραδιόφωνα της χώρας.

Ιούνιος 1996 – Ιούνιος 2026: 30 Χρόνια Αντώνης Ρέμος – Η ιστορία γράφεται ξανά στα Mad VMA!

Η συνύπαρξη του Rack και του Sidarta στη σκηνή ήταν μια στιγμή υψηλής έντασης, με την παραγωγή του act να κλέβει τις εντυπώσεις. Τα εντυπωσιακά visuals και ο δυναμικός φωτισμός ανέδειξαν την urban αισθητική των δύο καλλιτεχνών, προσφέροντας ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Το κοινό δεν σταμάτησε να τραγουδά ούτε δευτερόλεπτο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα απόλυτου ενθουσιασμού που απογείωσε τη φετινή διοργάνωση.

Αυτό το special act ήταν αναμφίβολα ένα από τα πιο hot highlights των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Ο Rack και ο Sidarta απέδειξαν ότι ξέρουν να θέτουν τα στάνταρ στις live εμφανίσεις, προσφέροντας στο κοινό μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία των βραβείων. Ήταν η απόδειξη πως όταν δύο μεγάλα ταλέντα συναντιούνται στη σκηνή, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι πραγματικά εκρηκτικό.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

17.06.2026
Επόμενο
Το act του Rack στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έφερε το καλοκαίρι πάνω στη σκηνή

Το act του Rack στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έφερε το καλοκαίρι πάνω στη σκηνή

17.06.2026

Δες επίσης

Ο Akylas «απογείωσε» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με τα «Spasto» και «Akyla tequila»
Mad Events

Ο Akylas «απογείωσε» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με τα «Spasto» και «Akyla tequila»

17.06.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος και η Klavdia μόλις αποθεώθηκαν με μια εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος και η Klavdia μόλις αποθεώθηκαν με μια εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα

17.06.2026
Αντώνης Ρέμος: MAD 30 the arcade mix
Mad Video Music Awards

Αντώνης Ρέμος: MAD 30 the arcade mix

17.06.2026
Με ρομαντική διάθεση το «Γλυκό αντίο / Καντάδα» του APON για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Με ρομαντική διάθεση το «Γλυκό αντίο / Καντάδα» του APON για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
Η Dara με το «Bangaranga» σε ένα show διεθνών προδιαγραφών στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

Η Dara με το «Bangaranga» σε ένα show διεθνών προδιαγραφών στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
Ο APON και η Μαριώ έφεραν το ρεμπέτικο στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Ο APON και η Μαριώ έφεραν το ρεμπέτικο στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
Anastasia x Anitta: Η αναπάντεχη συνεργασία που αποκαλύφθηκε live στα Mad VMA 2026
Mad Video Music Awards

Anastasia x Anitta: Η αναπάντεχη συνεργασία που αποκαλύφθηκε live στα Mad VMA 2026

17.06.2026
Το act του Rack στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έφερε το καλοκαίρι πάνω στη σκηνή
Mad Events

Το act του Rack στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έφερε το καλοκαίρι πάνω στη σκηνή

17.06.2026
Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»
Mad Video Music Awards

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

17.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα