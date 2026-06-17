Ο Rack και ο Sidarta ένωσαν τις δυνάμεις τους για το «Amazing» στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Ο Sidarta εμφανίστηκε αναπάντεχα στη σκηνή των Mad VMA 2026 και μαζί με τον Rack ξεσήκωσαν το κοινό με το «Amazing»

Με μια ματιά Ο Rack ερμήνευσε το "Paloma" στη σκηνή των Mad VMA 2026.

Ο Sidarta έκανε αιφνιδιαστική εμφάνιση στη σκηνή.

Οι Rack και Sidarta ερμήνευσαν μαζί το "Amazing", cover της INNA.

Η συνεργασία τους χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα highlights της βραδιάς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ πήρε «φωτιά», αλλά η στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων ήταν εκείνη που κανείς δεν περίμενε. Ο Rack ξεκίνησε την εμφάνισή του ερμηνεύοντας το απόλυτο hit «Paloma», μετατρέποντας το Tae Kwon Do σε ένα απέραντο party. Με την απαράμιλλη σκηνική του άνεση και την αυθεντική του ενέργεια, ο καλλιτέχνης απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί κυριαρχεί στη hip hop σκηνή, παρασύροντας το κοινό στον ρυθμό του.

Όμως, το σκηνικό άλλαξε ακαριαία όταν η ατμόσφαιρα κορυφώθηκε με την πιο δυνατή έκπληξη της βραδιάς. Ο Sidarta εμφανίστηκε ξαφνικά στη σκηνή, προκαλώντας παραλήρημα στους χιλιάδες θεατές. Οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ερμηνεύσουν το «Amazing», το cover που έχουν δημιουργήσει μαζί για το θρυλικό κομμάτι της INNA. Η χημεία τους ήταν καθηλωτική, επιβεβαιώνοντας γιατί το συγκεκριμένο project έχει ήδη κατακτήσει την κορυφή των charts και αποτελεί το πιο πολυπαιγμένο κομμάτι στα ραδιόφωνα της χώρας.

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Η συνύπαρξη του Rack και του Sidarta στη σκηνή ήταν μια στιγμή υψηλής έντασης, με την παραγωγή του act να κλέβει τις εντυπώσεις. Τα εντυπωσιακά visuals και ο δυναμικός φωτισμός ανέδειξαν την urban αισθητική των δύο καλλιτεχνών, προσφέροντας ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Το κοινό δεν σταμάτησε να τραγουδά ούτε δευτερόλεπτο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα απόλυτου ενθουσιασμού που απογείωσε τη φετινή διοργάνωση.

Αυτό το special act ήταν αναμφίβολα ένα από τα πιο hot highlights των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Ο Rack και ο Sidarta απέδειξαν ότι ξέρουν να θέτουν τα στάνταρ στις live εμφανίσεις, προσφέροντας στο κοινό μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία των βραβείων. Ήταν η απόδειξη πως όταν δύο μεγάλα ταλέντα συναντιούνται στη σκηνή, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι πραγματικά εκρηκτικό.