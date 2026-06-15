Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 15.06.2026

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η πρόβα του Θοδωρή Φέρρη προμηνύει ένα δυνατό και γεμάτο ένταση act με το «Είπες»

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Με την πρόβα να αποκαλύπτει μια ερμηνεία γεμάτη ένταση, ο Θοδωρής Φέρρης ετοιμάζεται να παρουσιάσει το «Είπες»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Θοδωρής Φέρρης έκανε πρόβα για τα MAD VMA 2026, παρουσιάζοντας το τραγούδι «Είπες».
  • Η εμφάνισή του αναμένεται να είναι υψηλής παραγωγής, με έντονο συναισθηματικό φορτίο.
  • Το τραγούδι «Είπες» είναι υποψήφιο σε πέντε κατηγορίες των βραβείων.
  • Ο Φέρρης είναι ένας από τους πιο εμπορικούς και αγαπητούς λαϊκούς ερμηνευτές της γενιάς του.
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Οι προετοιμασίες για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ βρίσκονται πλέον στην τελική τους ευθεία και οι πρόβες στο Tae Kwon Do συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ανέβηκαν σήμερα στη σκηνή για τις τελευταίες δοκιμές ήταν και ο Θοδωρής Φέρρης, ο οποίος ολοκλήρωσε την πρόβα του δίνοντας μια πρώτη γεύση από ένα act που αναμένεται να συζητηθεί έντονα τη βραδιά της διοργάνωσης, την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 19:30.

Photo: Ιωάννα Κοντού
Photo: Ιωάννα Κοντού

Ο δημοφιλής ερμηνευτής ετοιμάζεται να παρουσιάσει ζωντανά το «Είπες», ένα από τα τραγούδια που κατάφεραν να ξεχωρίσουν τους τελευταίους μήνες και να αγαπηθούν ιδιαίτερα από το κοινό. Σύμφωνα με όσα φάνηκαν κατά τη διάρκεια της πρόβας, η εμφάνιση θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα παραγωγής, με έντονο συναισθηματικό φορτίο και σκηνική αισθητική που αναδεικνύει τη δυναμική του τραγουδιού.

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Το «Είπες» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, κάτι που αποτυπώνεται και στις υποψηφιότητες που συγκεντρώνει στα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Ο Θοδωρής Φέρρης διεκδικεί βραβεία σε 5 ιδιαίτερα σημαντικές κατηγορίες, καθώς είναι υποψήφιος για «Βίντεο της Χρονιάς», «Καλύτερο Λαϊκό Modern», «Τραγούδι της Χρονιάς – Airplay», «Τραγούδι της χρονιάς Λαϊκό» και «Καλλιτέχνης Λαϊκό», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία που διαγράφει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική μουσική σκηνή.

ferris
https://www.instagram.com/thodorisferris/

Η παρουσία του στα φετινά βραβεία έρχεται ως φυσική συνέχεια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης περιόδου. Ο Θοδωρής Φέρρης έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο εμπορικούς και αγαπητούς λαϊκούς ερμηνευτές της γενιάς του, διατηρώντας σταθερή παρουσία τόσο στις ψηφιακές πλατφόρμες όσο και στα ραδιόφωνα. Με τραγούδια που σημειώνουν εκατομμύρια προβολές και εμφανίσεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα που συνεχώς διευρύνεται.

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https://www.instagram.com/thodorisferris

Με τις πρόβες να ολοκληρώνονται και την αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη βραδιά να έχει ξεκινήσει, όλα δείχνουν πως ο Θοδωρής Φέρρης ετοιμάζεται να χαρίσει μία από τις πιο δυνατές λαϊκές στιγμές των φετινών MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ζωντανή παρουσίαση του «Είπες» θα αποτελέσει ένα από τα acts που θα συγκεντρώσουν τα βλέμματα του κοινού και θα δώσουν τον δικό τους ξεχωριστό παλμό στη μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής.

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Mad Video Music Awards MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Θοδωρής Φέρρης
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