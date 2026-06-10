Θοδωρής Φέρρης: Το βίντεο από τις πρόβες «μαρτυρά» τι έρχεται – Ένα καλοκαίρι γεμάτο έρωτα και αγαπημένα τραγούδια

Η περιοδεία ξεκινά στις 24 Ιουνίου από την Αθήνα και ο Φέρρης υπόσχεται εμφανίσεις που θα ξυπνήσουν μνήμες, έρωτες και καλοκαιρινές συγκινήσεις

Ο Θοδωρής Φέρρης μετρά πλέον αντίστροφα για την έναρξη της καλοκαιρινής του περιοδείας και οι πρώτες εικόνες από τις πρόβες του ήταν αρκετές για να ανεβάσουν τον ενθουσιασμό των θαυμαστών του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει ήδη μπει σε ρυθμούς καλοκαιριού, προετοιμάζοντας ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να ταξιδέψει το κοινό σε όλη την Ελλάδα μέσα από μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένες μελωδίες και έντονα συναισθήματα.

Η πρώτη στάση της καλοκαιρινής περιοδείας έχει οριστεί για τις 24 Ιουνίου στο Κατράκειο Θέατρο της Αθήνας, όπου ο Θοδωρής Φέρρης θα δώσει το εναρκτήριο σύνθημα για ένα μουσικό ταξίδι που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες θεατές. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, ο τραγουδιστής μοιράστηκε ένα μικρό δείγμα από όσα ετοιμάζει, δίνοντας στους φίλους του μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα που θα κυριαρχήσει στις φετινές του εμφανίσεις.

Η καλοκαιρινή περιοδεία του ΛΕΞ ξεκινά – Ποιες πόλεις θα ζήσουν το μεγάλο comeback

Το τραγούδι που επέλεξε να ερμηνεύσει κατά τη διάρκεια των προβών ήταν το «Για Σένα» του Θέμη Αδαμαντίδη. Μια επιλογή που μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπημένα ερωτικά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου, ένα κομμάτι που έχει συνδεθεί με δυνατά συναισθήματα και αμέτρητες προσωπικές ιστορίες.

Μέσα από το συγκεκριμένο απόσπασμα, ο Θοδωρής Φέρρης έδειξε ξεκάθαρα προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί το φετινό του πρόγραμμα. Οι συναυλίες του αναμένεται να είναι γεμάτες συναίσθημα, πάθος και τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Άλλωστε, αυτό είναι και το στοιχείο που τον έχει κάνει να ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο δεσμό με το κοινό του.

Αν έχεις παρακολουθήσει έστω και μία ζωντανή εμφάνισή του, γνωρίζεις ότι οι συναυλίες του Θοδωρή Φέρρη δεν περιορίζονται μόνο στη μουσική. Είναι βραδιές γεμάτες εικόνες, αναμνήσεις και συναισθήματα, όπου κάθε τραγούδι αποκτά διαφορετική ένταση όταν μοιράζεται με χιλιάδες ανθρώπους που τραγουδούν μαζί τους ίδιους στίχους.

Μαρίνα Σπανού: Το πρώτο «glimpse» από το act που ετοιμάζει για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ