Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 10.06.2026

Η καλοκαιρινή περιοδεία του ΛΕΞ ξεκινά – Ποιες πόλεις θα ζήσουν το μεγάλο comeback

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Μετά τις εμφανίσεις που συγκέντρωσαν περισσότερους από 100.000 θεατές, ο ΛΕΞ ανακοινώνει νέα περιοδεία και φέρνει τη μουσική του σε επτά μεγάλες πόλεις της χώρας
Πόπη Βασιλείου

Ο ΛΕΞ επιστρέφει δυναμικά το καλοκαίρι του 2026 και η είδηση ήταν αρκετή για να προκαλέσει ενθουσιασμό στους χιλιάδες φίλους του σε ολόκληρη τη χώρα. Έπειτα από μια χρονιά που έγραψε τη δική της ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή, με δύο συναυλίες που συγκέντρωσαν συνολικά περισσότερους από 100.000 θεατές, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά κοντά στο κοινό του μέσα από μια μεγάλη περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο.

https://www.instagram.com/lextgk
https://www.instagram.com/lextgk

Αν παρακολουθείς την πορεία του ΛΕΞ, γνωρίζεις καλά ότι κάθε του εμφάνιση ξεπερνά τα όρια μιας απλής συναυλίας. Οι στίχοι του, που εδώ και χρόνια αποτυπώνουν την καθημερινότητα, τις αγωνίες και τα όνειρα μιας ολόκληρης γενιάς, έχουν δημιουργήσει έναν ξεχωριστό δεσμό με το κοινό. Γι’ αυτό και κάθε ανακοίνωση νέας περιοδείας μετατρέπεται σχεδόν αμέσως σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

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Με αφετηρία τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και μια διαδρομή που παραμένει αδιάκοπη μέχρι σήμερα, ο ΛΕΞ συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της ελληνικής hip-hop σκηνής. Το καλοκαίρι του 2026 επιλέγει να ταξιδέψει σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες ανθρώπους να ζήσουν από κοντά την ενέργεια και τη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργείται σε κάθε live του.

https://www.instagram.com/lextgk/
https://www.instagram.com/lextgk/

Η αρχή της περιοδείας θα γίνει στις 13 Ιουνίου από το Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν στάσεις σε σημαντικούς προορισμούς της χώρας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά μεγάλες συναυλίες που αναμένεται να συγκεντρώσουν πλήθος κόσμου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες της καλοκαιρινής περιοδείας του ΛΕΞ για το 2026:

  1. 13 Ιουνίου – Ηράκλειο
  2. 21 Ιουνίου – Λάρισα
  3. 27 Ιουνίου – Ξάνθη
  4. 1 Ιουλίου – Πάτρα
  5. 2 Σεπτεμβρίου – Βόλος
  6. 5 Σεπτεμβρίου – Χανιά
  7. 19 Σεπτεμβρίου – Ιωάννινα

Οι συγκεκριμένοι σταθμοί αναμένεται να μετατραπούν σε σημεία συνάντησης για θαυμαστές κάθε ηλικίας. Άλλωστε, ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συναυλιών του ΛΕΞ είναι ότι καταφέρνουν να φέρνουν κοντά ανθρώπους με διαφορετικές εμπειρίες, αφετηρίες και μουσικές επιρροές, δημιουργώντας μια κοινή εμπειρία που δύσκολα συναντάς σε άλλες εγχώριες μουσικές διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση της περιοδείας έρχεται σε μια περίοδο όπου η ελληνική rap συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τον ΛΕΞ να παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα του χώρου. Κάθε νέα του κίνηση παρακολουθείται στενά από το κοινό, ενώ η ανταπόκριση στις συναυλίες του αποδεικνύει ότι η σχέση που έχει χτίσει με τους ακροατές του παραμένει ισχυρή και διαχρονική.

Αν σκοπεύεις να βρεθείς σε κάποια από τις συναυλίες της περιοδείας, καλό είναι να κινηθείς έγκαιρα, καθώς η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει και το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Με δεδομένη την τεράστια προσέλευση που καταγράφηκε στις προηγούμενες εμφανίσεις του, δεν αποκλείεται αρκετές από τις στάσεις της φετινής περιοδείας να γίνουν σύντομα sold out.

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