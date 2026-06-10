Toy Story 5: Η Taylor Swift και ο Randy Newman σε μια εμβληματική μουσική στιγμή

ΗTaylor Swiftεισέρχεται επίσημα στη δική της «Toy Story εποχή». Η παγκοσμίου φήμης τραγουδοποιός έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα της ταινίας Toy Story 5 στο Λος Άντζελες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της όχι μόνο ως μουσικός, αλλά και ως μια από τις πιο ένθερμες θαυμάστριες του franchise της Pixar.

Η εμφάνισή της έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού με τίτλο «I Knew It, I Knew You», το οποίο έχει ήδη σπάσει τα ρεκόρ streaming, συνοδεύοντας την πολυαναμενόμενη επιστροφή των αγαπημένων παιχνιδιών στη μεγάλη οθόνη.

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Μια συνάντηση με τους «Θρύλους»

Η Swift δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της στο κόκκινο χαλί, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά τους πρωταγωνιστές που δανείζουν τις φωνές τους στους εμβληματικούς χαρακτήρες: τους Tom Hanks, Tim Allen και Joan Cusack. Σε μια αυθόρμητη και νοσταλγική στιγμή, η τραγουδίστρια ζήτησε από τους ηθοποιούς να υπογράψουν μια συλλεκτική κασέτα VHS της πρώτης ταινίας, δείχνοντας την αγάπη της για την ιστορία του Toy Story.

Το νέο τραγούδι αποτελεί μια επιστροφή της Swift στον country ήχο, θυμίζοντας παλαιότερες επιτυχίες της όπως το «Betty». Το κομμάτι αντικατοπτρίζει την ιστορία της Jessie και την αίσθηση του ανήκειν, ενώ η παραγωγή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον στενό της συνεργάτη, Jack Antonoff.

«Είναι τιμή μου να είμαι ένα μικρό κομμάτι του σύμπαντος αυτών των ταινιών. Νιώθω τρομερά τυχερή που μου δόθηκε η ευκαιρία να γράψω για αυτό το φιλμ», δήλωσε η ίδια κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Μια λαμπερή παρουσία

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκε επίσης η Greta Lee, η οποία δανείζει τη φωνή της στην ανταγωνίστρια της ταινίας, Lilypad. Η παρουσία της Swift στο event επισφράγισε μια περίοδο δημιουργικής έξαρσης για την καλλιτέχνιδα, η οποία συνεχίζει να συνδυάζει τη μουσική της με τον κόσμο του κινηματογράφου με απόλυτη επιτυχία.

Τα highlights της βραδιάς

Μετά την προβολή της ταινίας, η Swift ανέβηκε στη σκηνή του Dolby Theater, όπου αποθεώθηκε από το κοινό με ένα θερμό standing ovation. Η ίδια χαρακτήρισε την ταινία «αριστούργημα» και εξομολογήθηκε πως πρόκειται για την αγαπημένη της από ολόκληρη τη σειρά. Παράλληλα, εξέφρασε τον βαθύ θαυμασμό της για την Joan Cusack, τη φωνή της Jessie, τονίζοντας ότι αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή για εκείνη να γράψει ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τη διαδρομή του συγκεκριμένου χαρακτήρα. Η κορύφωση της βραδιάς ήταν η απρόσμενη κοινή εμφάνιση της Swift με τον θρυλικό συνθέτη Randy Newman, όπου οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί το κλασικό «You’ve Got a Friend in Me», συγκινώντας τους παρευρισκόμενους.