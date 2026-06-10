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Celeb World 10.06.2026

Νέο πλήγμα για τον Brad Pitt – Και η Zahara ζητά να αλλάξει το επώνυμό της

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Η 21χρονη Zahara κατέθεσε επίσημο αίτημα αλλαγής επωνύμου, ακολουθώντας τον δρόμο που είχαν χαράξει νωρίτερα η Shiloh και ο Maddox
Πόπη Βασιλείου

Η οικογένεια τηςAngelina Jolie και του Brad Pitt εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, ακόμη και αρκετούς μήνες μετά την οριστική ολοκλήρωση του διαζυγίου της Angelina Jolie και του Brad Pitt. Αυτή τη φορά, τα βλέμματα στρέφονται στη Zahara Jolie-Pitt, η οποία προχώρησε σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καταθέτοντας επίσημο αίτημα για την αφαίρεση του επωνύμου του πατέρα της από το όνομά της.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν παρακολουθείς τις εξελίξεις γύρω από μία από τις πιο πολυσυζητημένες οικογένειες του Hollywood, γνωρίζεις ότι τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τη δημοσιότητα. Η απόφαση της Zahara έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων ενεργειών από αδέρφια της, γεγονός που έχει προκαλέσει νέο κύκλο συζητήσεων στα διεθνή μέσα.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η 21χρονη Zahara κατέθεσε στις 28 Απριλίου αίτηση στο Ανώτερο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας ζητώντας να αφαιρεθεί το «Pitt» από το επίσημο επώνυμό της. Εφόσον το αίτημά της εγκριθεί, θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά το επώνυμο της μητέρας της, ακολουθώντας μια επιλογή που έχουν ήδη κάνει και άλλα παιδιά του πρώην ζευγαριού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν προκάλεσε έκπληξη σε όσους παρακολουθούν στενά την οικογένεια. Ήδη από τον περασμένο Μάιο, κατά την αποφοίτησή της από το κολέγιο, η Zahara είχε δώσει ένα πρώτο δείγμα των προθέσεών της. Αν και στο επίσημο πρόγραμμα αναγραφόταν ως «Zahara Marley Jolie-Pitt», κατά την απονομή του πτυχίου της παρουσιάστηκε ως «Zahara Marley Jolie», κάτι που είχε σχολιαστεί τότε από αρκετά διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η Angelina Jolie με κομψό φόρεμα σε δημόσια εμφάνιση, ετοιμάζεται για αλλαγές στη ζωή της.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με την κίνησή της αυτή, η Zahara γίνεται το τρίτο παιδί των Angelina Jolie και Brad Pitt που προχωρά σε νομικές διαδικασίες για την αφαίρεση του επωνύμου «Pitt». Είχαν προηγηθεί ο Maddox και η Shiloh, με την τελευταία να λαμβάνει δικαστική έγκριση το 2024 και πλέον να χρησιμοποιεί επίσημα το όνομα «Shiloh Jolie».

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Παράλληλα, και άλλα παιδιά της οικογένειας φαίνεται να έχουν αποστασιοποιηθεί από τη χρήση του επωνύμου του πατέρα τους. Η Vivienne αναφερόταν ως «Vivienne Jolie» στο πρόγραμμα του μιούζικαλ «The Outsiders», στο οποίο συμμετείχε η Angelina Jolie ως παραγωγός. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει ακολουθήσει και εκείνη τη διαδικασία επίσημης αλλαγής ονόματος. Ανάλογη στάση φέρεται να έχει κρατήσει και ο Maddox, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα δεν χρησιμοποιεί πλέον το «Pitt» και εμφανίζεται μόνο με το επώνυμο «Jolie» σε επαγγελματικές αναφορές που σχετίζονται με κινηματογραφικά πρότζεκτ της μητέρας του.

Ο Brad Pitt με κοστούμι σε εκδήλωση, ενόψει των γυρισμάτων της ταινίας «The Riders» στη Νέα Μάκρη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υπενθυμίζεται ότι η Angelina Jolie και ο Brad Pitt χώρισαν το 2016, έπειτα από δύο χρόνια γάμου και περισσότερα από δέκα χρόνια κοινής ζωής. Το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε επισήμως τον Δεκέμβριο του 2024, κλείνοντας ένα πολυετές και ιδιαίτερα πολυσυζητημένο κεφάλαιο στη ζωή των δύο σταρ.

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ANGELINA JOLIE Brad Pitt ΚΟΡΗ
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