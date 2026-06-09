Τίτλοι τέλους για την Ariana Grande και τον Ethan Slater – Η νέα σελίδα στη ζωή τους

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες σχέσεις του Χόλιγουντ έφτασε στο τέλος της. Η Ariana Grande και ο Ethan Slater, οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Wicked», αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, βάζοντας τέλος στη σχέση τους μετά από σχεδόν τρία χρόνια κοινής πορείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας στις 8 Ιουνίου, το ζευγάρι είχε χωρίσει αθόρυβα εδώ και αρκετούς μήνες. Παρά την έντονη δημοσιότητα που είχε συνοδεύσει την αρχή του ειδυλλίου τους, η απόφαση για τον χωρισμό φέρεται να ήταν κοινή και φιλική, έπειτα από ώριμη σκέψη. Πηγές από το περιβάλλον τους αναφέρουν ότι οι δύο καλλιτέχνες παραμένουν φίλοι και συνεχίζουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον.

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Ένας έρωτας που γεννήθηκε στα πλατό

Η σχέση της 32χρονης pop star και του 34χρονου ηθοποιού του Broadway ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της ταινίας «Wicked», όπου η Grande υποδύθηκε τη Glinda και ο Slater τον Boq. Από την αρχή, το ζευγάρι βρέθηκε στο επίκεντρο των tabloids, καθώς η σχέση τους ξεκίνησε εν μέσω των διαζυγίων και των δύο από τους προηγούμενους συζύγους τους (τον Dalton Gomez για τη ν Grande και τη Lily Jay για τον Slater), φήμες που και οι δύο είχαν απορρίψει κατηγορηματικά στο παρελθόν.

Η στήριξη και ο χαμηλών τόνων έρωτας

Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει την ιδιωτική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις. Παρά τις δύσκολες στιγμές που προκάλεσαν τα δημοσιεύματα, η Ariana Grande είχε υπερασπιστεί δημόσια τον Slater σε συνέντευξή της στο Vanity Fair το 2024, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο με «την πιο καλή καρδιά», καταδικάζοντας την παραπληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης.

Αντίστοιχα, ο Slater ήταν πάντα υποστηρικτικός απέναντι στην καριέρα της τραγουδίστριας, επαινώντας συχνά τις ερμηνείες της, ενώ η Grande είχε στηρίξει δημόσια και τα δικά του επαγγελματικά βήματα, όπως το θεατρικό του έργο «Marcel on the Train» τον περασμένο Μάρτιο.

Η επόμενη μέρα

Μετά την επιβεβαίωση του χωρισμού, φαίνεται πως η Ariana Grande έχει στρέψει όλη την προσοχή της στα επαγγελματικά της σχέδια. Η τραγουδίστρια ξεκίνησε πρόσφατα την περιοδεία της «Eternal Sunshine», ενώ οι θαυμαστές της αναμένουν με ανυπομονησία την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, «Petal», στις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με πηγές, η Grande διανύει μια δημιουργική περίοδο και παραμένει αισιόδοξη για το μέλλον.