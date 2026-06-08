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Celeb World 08.06.2026

Η Kim Kardashian στο Grand Prix του Μονακό – Η στιγμή που μαγνήτισε τα φλας και το βάθρο του Lewis Hamilton

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Για πρώτη φορά μετά την έναρξη της σχέσης τους, η Kim Kardashian βρέθηκε σε αγώνα Formula 1, σηματοδοτώντας μια νέα δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού
Πόπη Βασιλείου

Η Kim Kardashian βρέθηκε στο επίκεντρο των διεθνών media, αυτή τη φορά όχι για μια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, αλλά για την παρουσία της στο Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό, όπου εμφανίστηκε στα paddock για να στηρίξει τον Lewis Hamilton. Η εμφάνισή της την Κυριακή 7 Ιουνίου προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, καθώς ήταν η πρώτη φορά που παρακολούθησε αγώνα F1 από τότε που έγινε γνωστή η σχέση τους.

Η διάσημη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα έφτασε στο Μονακό μαζί με την αδερφή της Khloé Kardashian, με τις δύο να τραβούν αμέσως τα βλέμματα μόλις εμφανίστηκαν στα paddock. Ντυμένες και οι δύο στα λευκά, κινήθηκαν στον χώρο του Grand Prix με στυλ που ταίριαζε απόλυτα στο glam περιβάλλον της Formula 1, μετατρέποντας την παρουσία τους σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα του αγωνιστικού τριημέρου.

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Ο Lewis Hamilton κατέκτησε τη 2η δεύτερη θέση στο Grand Prix του Μονακό, με την Kim Kardashian να παρακολουθεί τον αγώνα με εμφανή ενθουσιασμό. Τη στιγμή της απονομής, όταν η πριγκίπισσα Charlene του Μονακό παρέδιδε το τρόπαιο στον Βρετανό οδηγό, η Kim απαθανάτισε τη σκηνή με το κινητό της, δείχνοντας να ζει έντονα κάθε στιγμή από κοντά.

Αμέσως μετά, ξέσπασε σε χειροκροτήματα, με την αντίδρασή της να σχολιάζεται έντονα από όσους βρίσκονταν στο χώρο αλλά και από τα social media που κατέγραψαν κάθε λεπτό της παρουσίας της. Η παρουσία της στο Μονακό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη φορά που η Kim Kardashian βρέθηκε σε αγώνα Formula 1 από τότε που έγινε γνωστή η σχέση της με τον Lewis Hamilton, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε τον Οκτώβριο.

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Formula 1 Kim Kardashian Lewis Hamilton
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