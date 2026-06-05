Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 05.06.2026

Στην αγορά το «Hampstead Penthouse» για 23 εκατομμύρια – Το σπίτι όπου έζησε το «Wicked» η Ariana Grande

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το πολυτελές penthouse στο Hampstead που φιλοξένησε την Ariana Grande κατά τα γυρίσματα του «Wicked» βγαίνει στην αγορά
Πόπη Βασιλείου

Όταν σκέφτεσαι την Ariana Grande, το μυαλό σου πάει αμέσως σε παγκόσμιες περιοδείες, chart-topping επιτυχίες και μια καλλιτεχνική παρουσία που δεν σταματά να εξελίσσεται. Αυτή τη φορά, όμως, η είδηση δεν αφορά τη μουσική της πορεία, αλλά την προσωπική της ζωή στο Λονδίνο και συγκεκριμένα ένα εντυπωσιακό penthouse στο Hampstead, το οποίο βγαίνει πλέον προς πώληση στην τιμή των 23 εκατομμυρίων δολαρίων, τραβώντας το ενδιαφέρον όχι μόνο των fans αλλά και της διεθνούς αγοράς πολυτελών ακινήτων.

ariana_grande
https://www.instagram.com/arianagrande/?hl=el

Το συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι ένα απλό πολυτελές διαμέρισμα, αλλά ένας χώρος που συνδέθηκε άμεσα με μια ιδιαίτερη περίοδο στην καριέρα της Ariana Grande, καθώς εκεί έμεινε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των ταινιών «Wicked» στο Λονδίνο. Σε έναν από τους πιο αριστοκρατικούς και ήσυχους θύλακες της βρετανικής πρωτεύουσας, το Hampstead, το penthouse αυτό λειτούργησε ως προσωπικό καταφύγιο για την pop star, συνδυάζοντας ιδιωτικότητα, άνεση και υψηλή αισθητική.

Taylor Swift: Επιστροφή στις country ρίζες της για χάρη του «Toy Story 5»

Η κατοικία ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική της ταυτότητα και τις premium παροχές της, στοιχεία που την καθιστούν ένα από τα πιο περιζήτητα ακίνητα της περιοχής. Με σύγχρονη σχεδίαση, μεγάλα ανοίγματα που επιτρέπουν φυσικό φως και θέα που αποτυπώνει τη γοητεία του Λονδίνου, το penthouse αποπνέει έναν συνδυασμό πολυτέλειας και διακριτικής κομψότητας, χαρακτηριστικό που ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ της Ariana Grande.

https://www.instagram.com/curiouslymedia/
https://www.instagram.com/curiouslymedia/
https://www.instagram.com/curiouslymedia/
https://www.instagram.com/curiouslymedia/
https://www.instagram.com/curiouslymedia/
https://www.instagram.com/curiouslymedia/

Η τιμή των 23 εκατομμυρίων δολαρίων το κατατάσσει στην κορυφή της αγοράς πολυτελών κατοικιών, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ένα ακίνητο με ιδιαίτερη ιστορία και υψηλή αξία. Για εσένα που παρακολουθείς τη ζωή των μεγάλων pop stars, το συγκεκριμένο σπίτι δεν είναι απλώς μια ακόμη ιδιοκτησία, αλλά ένα κομμάτι της περιόδου που η Ariana Grande βρέθηκε στο επίκεντρο ενός από τα πιο πολυσυζητημένα κινηματογραφικά projects των τελευταίων ετών.

Καθώς το penthouse αλλάζει σελίδα και ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον επόμενο ιδιοκτήτη του, η σύνδεσή του με την Ariana Grande και το «Wicked» το καθιστά ήδη μέρος της σύγχρονης pop κουλτούρας, εκεί όπου η μουσική, ο κινηματογράφος και η πολυτελής ζωή συναντιούνται με τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό.

Madonna: Η «Βασίλισσα της Pop» κατέλαβε την Times Square με ένα secret show

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ariana Grande σπίτι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Christina Aguilera: Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη Μ. Βρετανία μετά από χρόνια

Christina Aguilera: Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη Μ. Βρετανία μετά από χρόνια

05.06.2026
Επόμενο
Πώς να κάνεις την καθημερινή σου ρουτίνα να μοιάζει πιο καλοκαιρινή

Πώς να κάνεις την καθημερινή σου ρουτίνα να μοιάζει πιο καλοκαιρινή

05.06.2026

Δες επίσης

«Έρχεται ο γιος»: Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου σε πρωτοσέλιδο περιοδικού
Celeb News

«Έρχεται ο γιος»: Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου σε πρωτοσέλιδο περιοδικού

05.06.2026
«Πέρασα φάση με τη θρησκεία»: Η αποκάλυψη της Ιουλίας Καλλιμάνη στον Θέμη Γεωργαντά
Celeb News

«Πέρασα φάση με τη θρησκεία»: Η αποκάλυψη της Ιουλίας Καλλιμάνη στον Θέμη Γεωργαντά

05.06.2026
«Σε 10 χρόνια θα ήθελα να έχω κάνει παιδιά»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Θοδωρή Φέρρη
Celeb News

«Σε 10 χρόνια θα ήθελα να έχω κάνει παιδιά»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Θοδωρή Φέρρη

05.06.2026
Sharon Stone: «Εκείνη τη στιγμή, όλα είχαν τελειώσει» – Η εξομολόγηση για τον γάμο της
Celeb News

Sharon Stone: «Εκείνη τη στιγμή, όλα είχαν τελειώσει» – Η εξομολόγηση για τον γάμο της

05.06.2026
Camila Cabello: Χώρισε από τον δισεκατομμυριούχο Henry Junior Chalhoub
Celeb News

Camila Cabello: Χώρισε από τον δισεκατομμυριούχο Henry Junior Chalhoub

05.06.2026
Αντώνης Ρέμος και Swedish House Mafia: Το story που έκανε τους fans να παραμιλούν
Celeb News

Αντώνης Ρέμος και Swedish House Mafia: Το story που έκανε τους fans να παραμιλούν

05.06.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η τρυφερή έκπληξη στην Αλεξάνδρα Νίκα για τα γενέθλιά της
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η τρυφερή έκπληξη στην Αλεξάνδρα Νίκα για τα γενέθλιά της

05.06.2026
«Οι κόρες μου μου έδωσαν ξανά σκοπό στη ζωή»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Joe Jonas
Celeb News

«Οι κόρες μου μου έδωσαν ξανά σκοπό στη ζωή»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Joe Jonas

04.06.2026
Marjane Satrapi: Η γυναίκα που ζωγράφισε την ελευθερία, πέθανε από βαθιά θλίψη
Celeb News

Marjane Satrapi: Η γυναίκα που ζωγράφισε την ελευθερία, πέθανε από βαθιά θλίψη

04.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας