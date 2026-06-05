Christina Aguilera: Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη Μ. Βρετανία μετά από χρόνια

Η «φωνή μιας γενιάς», Christina Aguilera, είναι η τελευταία προσθήκη που ολοκληρώνει το εντυπωσιακό line-up του Heritage Live Festival στο Sandringham Estate του Norfolk. Η επτά φορές βραβευμένη με Grammy pop star πρόκειται να καθηλώσει το κοινό στις 21 Αυγούστου, σε αυτό που αποτελεί την αποκλειστική της ζωντανή εμφάνιση στη Μεγάλη Βρετανία για ολόκληρο το 2026.

Μετά την τελευταία της επίσκεψη στη χώρα το 2022, η 45χρονη star επιστρέφει δυναμικά. Η Aguilera θα φέρει στη σκηνή του βασιλικού κτήματος τις διαχρονικές της επιτυχίες, τη δύναμη της φωνής της και την απαράμιλλη σκηνική της παρουσία. Μαζί της, ως special guests, θα βρεθούν οι Craig David, οι Blue και η Ruby Roberts, δημιουργώντας ένα line-up που αναμένεται να μείνει στην ιστορία.

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Το Heritage Live Festival στο Sandringham υπόσχεται ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική, φιλοξενώντας παγκόσμιους θρύλους. Το πρόγραμμα ανοίγει η Janet Jackson στις 19 Αυγούστου, ακολουθεί ο Lionel Richie στις 20, η Christina Aguilera στις 21, ο Ricky Martin με special guests όπως οι Sugababes στις 22, ενώ την αυλαία πέφτει ο θρυλικός Eric Clapton στις 23 Αυγούστου.

Ο Giles Cooper, διοργανωτής του φεστιβάλ, τόνισε πως το να υποδέχονται μια καλλιτέχνιδα του βεληνεκούς της Aguilera στο Sandringham αποτελεί μια κορυφαία στιγμή για τον θεσμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσω της διαδικασίας Presale, η οποία ανοίγει τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 09:00 π.μ.