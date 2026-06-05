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Taylor Swift: Επιστροφή στις country ρίζες της για χάρη του «Toy Story 5»

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Η pop superstar μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, δανείζοντας τη φωνή της στη Jessie και δημιουργώντας το πιο συναισθηματικό κομμάτι
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Taylor Swift μας καλεί σε ένα νοσταλγικό ταξίδι, επιστρέφοντας στον ήχο που την ανέδειξε. Με αφορμή την πολυαναμενόμενη ταινία «Toy Story 5», η pop superstar κυκλοφόρησε το νέο της κομμάτι με τίτλο «I Knew It, I Knew You», το οποίο αποτελεί την κεντρική μουσική επένδυση της ταινίας.

taylor_swift
https://www.instagram.com/taylorswift/?hl=el

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (5 Ιουνίου), είναι εμπνευσμένο από την αγαπημένη cowgirl του franchise, τη Jessie. Η Swift, μέσα από τα social media, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της για αυτό το project: «Το να γράψω αυτό το κομμάτι ήταν σαν μια μουσική αναχώρηση και ταυτόχρονα σαν μια επιστροφή στο σπίτι. Το να δημιουργήσω κάτι για τη Jessie ήταν μια πρόκληση που ένιωσα να έρχεται πολύ φυσικά». Η τραγουδίστρια αποκάλυψε μάλιστα ότι είναι φανατική θαυμάστρια του Toy Story από την ηλικία των 5 ετών, υποσχόμενη να συνεχίσει το ταξίδι αυτό «προς το άπειρο και ακόμα παραπέρα».

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Τι θα δούμε στο «Toy Story 5»

Η νέα περιπέτεια της Pixar επιστρέφει στους κινηματογράφους στις 19 Ιουνίου, μαζί με το επίσημο soundtrack της ταινίας. Οι Tom Hanks και Tim Allen επιστρέφουν στους εμβληματικούς ρόλους των Woody και Buzz Lightyear, ενώ η Joan Cusack χαρίζει ξανά τη φωνή της στη Jessie. Στην υπόθεση της ταινίας, τα παλιά παιχνίδια του Andy έρχονται αντιμέτωπα με τη νέα πραγματικότητα της Bonnie, η οποία πλέον προτιμά την τεχνολογία και τα tablet της, θέτοντας σε κίνδυνο τη θέση των παιχνιδιών στη ζωή της.

Η Taylor Swift ποζάρει με εντυπωσιακό φόρεμα και παπούτσια, με αφορμή την υπόθεση για το Eras Tour.

Η στρατηγική πίσω από την ανακοίνωση

Η συνεργασία της Taylor Swift με το franchise έγινε γνωστή μετά από μια σειρά από αινιγματικές διαφημιστικές πινακίδες με τα αρχικά «TS» (γραμμένα με τη γραμματοσειρά του Toy Story) που εμφανίστηκαν σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας φρενίτιδα στους fans. Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Andrew Stanton, εξήρε την προσφορά της Swift, δηλώνοντας: «Η σύνδεσή της με τη Jessie ήταν αδιαμφισβήτητη. Το τραγούδι ένιωθες ότι ανήκε πάντα στο Toy Story, σαν ένα χαμένο μέλος της οικογένειας που επιτέλους επέστρεψε».

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Taylor Swift Toy Story 5 ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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