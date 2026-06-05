«Αυτό της Βίσση που αγαπώ»: Η απρόσμενη σύνδεση της Άννας Βίσση με τους ONE στο τραγούδι «Disco DJ»

Οι ONE συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αποδεικνύοντας ότι η παρουσία τους στη μουσική σκηνή παραμένει δυνατή και επίκαιρη. Το δημοφιλές συγκρότημα βρέθηκε καλεσμένο στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1, χαρίζοντας στο τηλεοπτικό κοινό μια βραδιά γεμάτη μουσική, νοσταλγία και αποκαλύψεις.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τα μέλη του συγκροτήματος μίλησαν για την πορεία τους, τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα. Δεν έλειψαν, φυσικά, οι αναφορές στη νέα τους μουσική δουλειά, η οποία έχει ήδη αρχίσει να κερδίζει το ενδιαφέρον του κοινού.

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Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόσφατο single τους με τίτλο «Disco DJ», ένα τραγούδι που έχει έντονο καλοκαιρινό χαρακτήρα και φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο δυνατές μουσικές προτάσεις της σεζόν. Οι ONE μίλησαν για τη δημιουργία του κομματιού και την ανταπόκριση που έχει λάβει μέχρι στιγμής από τους fans τους. Όπως ανέφεραν, στόχος τους ήταν να παρουσιάσουν έναν ήχο που συνδυάζει τη γνώριμη ενέργεια του συγκροτήματος με πιο σύγχρονα στοιχεία. Και όπως φαίνεται από τις πρώτες αντιδράσεις, το κοινό έχει ήδη αγκαλιάσει τη νέα αυτή κυκλοφορία.





Ωστόσο, η στιγμή που ξεχώρισε περισσότερο κατά τη διάρκεια της εκπομπής ήταν η αποκάλυψη γύρω από τον στίχο «Αυτό της Βίσση που αγαπώ», ο οποίος έχει κινήσει την περιέργεια πολλών ακροατών. Για να δώσουν τη δική τους απάντηση με χιούμορ και δημιουργικότητα, οι ONE παρουσίασαν ένα ιδιαίτερο βίντεο που προβλήθηκε στον αέρα της εκπομπής και κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις.

Στο βίντεο, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου εμφανίζεται να ερμηνεύει το τραγούδι «Αιγαίο» της Άννας Βίσση με έναν ξεχωριστό και ανατρεπτικό τρόπο. Μέσα από αυτή την πρωτότυπη προσέγγιση, οι ONE δίνουν τη δική τους εξήγηση για τον στίχο, αποκαλύπτοντας με χιουμοριστική διάθεση ότι η Άννα Βίσση είναι… «ONE of them». Η ευρηματική αυτή ιδέα προκάλεσε γέλια τόσο στο πλατό όσο και στους τηλεθεατές που παρακολουθούσαν την εκπομπή.

Το βίντεο, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Στο φινάλε, το κοινό είχε την ευκαιρία να ακούσει ένα ιδιαίτερο μουσικό πάντρεμα, καθώς το «Αιγαίο» συνδυάστηκε με το νέο τραγούδι των ONE, «Disco DJ». Το αποτέλεσμα ήταν μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα ευχάριστη μουσική σύνδεση, που έφερε κοντά δύο διαφορετικές εποχές και μουσικές αισθητικές. Η πρωτοτυπία της ιδέας και η εκτέλεσή της σχολιάστηκαν θετικά από όσους παρακολούθησαν το απόσπασμα.

Η εμφάνιση των ONE στο «The 2Night Show» απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το συγκρότημα γνωρίζει πώς να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Με νέες μουσικές κυκλοφορίες, δημιουργικές ιδέες και διάθεση να πειραματιστούν, συνεχίζουν να εξελίσσονται χωρίς να χάνουν την ταυτότητα που τους καθιέρωσε. Παράλληλα, η αναφορά στην Άννα Βίσση και το πρωτότυπο βίντεο έδωσαν μία επιπλέον διάσταση στη συνέντευξη, προσφέροντας μία από τις πιο συζητημένες στιγμές της βραδιάς. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα θα συνεχίσει να απασχολεί τους fans στα social media τις επόμενες ημέρες, ενώ το «Disco DJ» δείχνει έτοιμο να συνοδεύσει το φετινό καλοκαίρι.

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