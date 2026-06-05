Ελένη Φουρέιρα & Ciprian Robu – «Παίξε Μαζί Μου»: Τα MAD VMA 2011 που μοιάζουν ακόμα με εκρηκτικό flashback

Το «Παίξε Μαζί Μου» στα Mad Video Music Awards 2011 ήταν μία από τις πιο εκρηκτικές εμφανίσεις της βραδιάς

Όταν γυρνάς πίσω στο 2011 και στα MAD VMA, δύσκολα μπορείς να ξεχάσεις τη στιγμή που η Ελένη Φουρέιρα ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Ciprian Robu για το «Παίξε Μαζί Μου». Ήταν μια περίοδος που η ελληνική pop σκηνή βρισκόταν σε έντονη εξέλιξη και οι live εμφανίσεις στα MAD VMA αποτελούσαν σημείο αναφοράς για το τι σημαίνει σύγχρονο θέαμα στη μουσική.

Η εμφάνιση αυτή δεν ήταν απλώς μια ακόμη συμμετοχή στο πρόγραμμα της βραδιάς, αλλά ένα δυναμικό σκηνικό γεγονός που έφερε στο προσκήνιο την ενέργεια και την ανερχόμενη τότε πορεία της Ελένης Φουρέιρα. Το «Παίξε Μαζί Μου» λειτούργησε σαν έκρηξη ρυθμού και σκηνικής παρουσίας, αποτυπώνοντας μια εποχή όπου η pop μουσική στην Ελλάδα άρχιζε να αποκτά πιο διεθνή αισθητική.

MAD VMA 2004: Μαριάντα Πιερίδη x Goin’ Through: Είχαμε ζήσει μία από τις πιο hot εμφανίσεις των βραβείων

Στα MAD VMA 2011, η χημεία της Φουρέιρα με τον Ciprian Robu δημιούργησε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της διοργάνωσης. Η σκηνή μετατράπηκε σε ένα έντονο μουσικό σκηνικό γεμάτο ρυθμό, κίνηση και ενέργεια, που έμεινε χαραγμένο στη μνήμη όσων το παρακολούθησαν.

Ακόμη και σήμερα, η συγκεκριμένη εμφάνιση αντιμετωπίζεται σαν ένα μουσικό flashback μιας εποχής όπου η pop αισθητική στην Ελλάδα έψαχνε νέες φόρμες έκφρασης και η Ελένη Φουρέιρα άρχιζε να χτίζει το εκρηκτικό σκηνικό της προφίλ που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια.

Το «Παίξε Μαζί Μου» στα MAD VMA 2011 δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική στιγμή, αλλά μια ανάμνηση που συνεχίζει να επιστρέφει κάθε φορά που γίνεται λόγος για τις πιο έντονες και καθοριστικές pop εμφανίσεις της εποχής.

Το καλοκαίρι είχε έρθει νωρίτερα με το «Πάμε Ξανά» της Έλλης Κοκκίνου στα MAD VMA 2009