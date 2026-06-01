MAD VMA 2004: Μαριάντα Πιερίδη x Goin’ Through: Είχαμε ζήσει μία από τις πιο hot εμφανίσεις των βραβείων

Όταν το «Γυναίκες/Βάλε Φαντασία» έγινε το πιο εκρηκτικό remix της εποχής και αποθεώθηκε στη σκηνή των MAD VMA από την πρώτη κιόλας νότα

Τα MAD VMA ήταν πάντα εκεί που η μουσική δεν έμενε απλώς σε ένα τραγούδι, αλλά γινόταν εμπειρία, εικόνα και ενέργεια μαζί. Και το 2004 ήταν μια από εκείνες τις χρονιές που η σκηνή πραγματικά «έγραφε» ιστορία. Αν ήσουν εκεί, το θυμάσαι ήδη σαν μια από εκείνες τις στιγμές που δεν περιγράφονται εύκολα, μόνο ξαναπαίζονται στο μυαλό σαν live replay.

Ήταν η χρονιά που η Μαριάντα Πιερίδη ανέβηκε στη σκηνή και παρέδωσε ένα act που δεν έμεινε απλώς ως εμφάνιση, αλλά έγινε στιγμή-ορόσημο για ολόκληρο τον θεσμό. Μαζί με τους Goin’ Through, ένωσε τη δύναμη του «Γυναίκες/Βάλε Φαντασία» σε ένα remix που τότε δεν ήταν απλώς performance, ήταν vibe εποχής, ήταν ενέργεια που σε τραβούσε μέσα της.

Και κάπου εκεί, αν το έζησες από κοντά, θυμάσαι τον παλμό. Τα φώτα, τον κόσμο που δεν καθόταν στιγμή ήρεμος, τη σκηνή που δεν λειτουργούσε σαν απλό stage αλλά σαν πεδίο έκρηξης μουσικής και ρυθμού. Η Μαριάντα δεν εμφανίστηκε απλά για να πει ένα τραγούδι, εμφανίστηκε για να πάρει τη σκηνή, να την κάνει δική της και να την αφήσει «καμένη» από ένταση μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Το remix με τους Goin’ Through έδωσε κάτι παραπάνω από συνεργασία, έδωσε αυτό το urban-pop πάντρεμα που εκείνη την εποχή έμοιαζε φρέσκο, τολμηρό και απόλυτα μπροστά από την εποχή του. Ήταν από εκείνες τις στιγμές που έλεγες «οκ, αυτό θα το θυμόμαστε για χρόνια» και τελικά έτσι έγινε. Γιατί δεν ήταν μόνο το τραγούδι, ήταν το attitude, η σκηνική παρουσία, η αίσθηση ότι κάτι μεγάλο συμβαίνει εκεί μπροστά σου.

Και όσο περνούν τα χρόνια, αυτή η εμφάνιση της Μαριάντας Πιερίδη στα MAD VMA 2004 δεν χάνει τίποτα από τη λάμψη της. Αντίθετα, αποκτά εκείνη τη νοσταλγία που κάνει κάθε «θυμάσαι τότε;» να μοιάζει λίγο πιο δυνατό από πριν.

