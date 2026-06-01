Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 01.06.2026

MAD VMA 2004: Μαριάντα Πιερίδη x Goin’ Through: Είχαμε ζήσει μία από τις πιο hot εμφανίσεις των βραβείων

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Όταν το «Γυναίκες/Βάλε Φαντασία» έγινε το πιο εκρηκτικό remix της εποχής και αποθεώθηκε στη σκηνή των MAD VMA από την πρώτη κιόλας νότα
Πόπη Βασιλείου

Τα MAD VMA ήταν πάντα εκεί που η μουσική δεν έμενε απλώς σε ένα τραγούδι, αλλά γινόταν εμπειρία, εικόνα και ενέργεια μαζί. Και το 2004 ήταν μια από εκείνες τις χρονιές που η σκηνή πραγματικά «έγραφε» ιστορία. Αν ήσουν εκεί, το θυμάσαι ήδη σαν μια από εκείνες τις στιγμές που δεν περιγράφονται εύκολα, μόνο ξαναπαίζονται στο μυαλό σαν live replay.

https://www.instagram.com/mariada.s.pieridi/
https://www.instagram.com/mariada.s.pieridi/

Ήταν η χρονιά που η Μαριάντα Πιερίδη ανέβηκε στη σκηνή και παρέδωσε ένα act που δεν έμεινε απλώς ως εμφάνιση, αλλά έγινε στιγμή-ορόσημο για ολόκληρο τον θεσμό. Μαζί με τους Goin’ Through, ένωσε τη δύναμη του «Γυναίκες/Βάλε Φαντασία» σε ένα remix που τότε δεν ήταν απλώς performance, ήταν vibe εποχής, ήταν ενέργεια που σε τραβούσε μέσα της.

MAD VMA: 4 ανατρεπτικές συνεργασίες του Γιώργου Μαζωνάκη που θυμόμαστε σαν να έγιναν χθες

Και κάπου εκεί, αν το έζησες από κοντά, θυμάσαι τον παλμό. Τα φώτα, τον κόσμο που δεν καθόταν στιγμή ήρεμος, τη σκηνή που δεν λειτουργούσε σαν απλό stage αλλά σαν πεδίο έκρηξης μουσικής και ρυθμού. Η Μαριάντα δεν εμφανίστηκε απλά για να πει ένα τραγούδι, εμφανίστηκε για να πάρει τη σκηνή, να την κάνει δική της και να την αφήσει «καμένη» από ένταση μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Το remix με τους Goin’ Through έδωσε κάτι παραπάνω από συνεργασία, έδωσε αυτό το urban-pop πάντρεμα που εκείνη την εποχή έμοιαζε φρέσκο, τολμηρό και απόλυτα μπροστά από την εποχή του. Ήταν από εκείνες τις στιγμές που έλεγες «οκ, αυτό θα το θυμόμαστε για χρόνια» και τελικά έτσι έγινε. Γιατί δεν ήταν μόνο το τραγούδι, ήταν το attitude, η σκηνική παρουσία, η αίσθηση ότι κάτι μεγάλο συμβαίνει εκεί μπροστά σου.

Και όσο περνούν τα χρόνια, αυτή η εμφάνιση της Μαριάντας Πιερίδη στα MAD VMA 2004 δεν χάνει τίποτα από τη λάμψη της. Αντίθετα, αποκτά εκείνη τη νοσταλγία που κάνει κάθε «θυμάσαι τότε;» να μοιάζει λίγο πιο δυνατό από πριν.

MAD VMA 2013: Το act της Demy που απογείωσε τη σκηνή και το DJ booth που…κατέρρευσε on stage

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Goin' Through Mad Video Music Awards MAD VMA 2026 ΜΑΡΙΑΝΤΑ ΠΙΕΡΙΔΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«East of Eden»: Το Netflix αποκαλύπτει το πρώτο teaser με τη Florence Pugh στον πιο σκοτεινό ρόλο

«East of Eden»: Το Netflix αποκαλύπτει το πρώτο teaser με τη Florence Pugh στον πιο σκοτεινό ρόλο

01.06.2026
Επόμενο
Transition blush: Ο απόλυτος οδηγός για το lifted look που λατρεύει το TikTok

Transition blush: Ο απόλυτος οδηγός για το lifted look που λατρεύει το TikTok

01.06.2026

Δες επίσης

Mad VMA 2026: Ποιος είναι ο δικός σου νικητής στην κατηγορία Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern;
Mad Video Music Awards

Mad VMA 2026: Ποιος είναι ο δικός σου νικητής στην κατηγορία Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern;

01.06.2026
Mad VMA 2026: Οι υποψηφιότητες στην κατηγορία «Καλλιτέχνης Λαϊκό» που αγκαλιάζουν την καρδιά μας
Mad Video Music Awards

Mad VMA 2026: Οι υποψηφιότητες στην κατηγορία «Καλλιτέχνης Λαϊκό» που αγκαλιάζουν την καρδιά μας

31.05.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός: 4 αξέχαστες εμφανίσεις στα MAD VMA που έγιναν «talk of the town»
Mad Events

Κωνσταντίνος Αργυρός: 4 αξέχαστες εμφανίσεις στα MAD VMA που έγιναν «talk of the town»

30.05.2026
Bebe Rexha – David Guetta: Το «Sad Girls» είναι το dance anthem που περίμενες
Μουσικά Νέα

Bebe Rexha – David Guetta: Το «Sad Girls» είναι το dance anthem που περίμενες

30.05.2026
MAD VMA 2026: Η μεγάλη μάχη για το βραβείο Best Performer
Mad Video Music Awards

MAD VMA 2026: Η μεγάλη μάχη για το βραβείο Best Performer

30.05.2026
«The Gentleman’s Club»: Η μεγάλη επιστροφή του YG με άλμπουμ που αλλάζει το κλίμα στο hip hop
Μουσικά Νέα

«The Gentleman’s Club»: Η μεγάλη επιστροφή του YG με άλμπουμ που αλλάζει το κλίμα στο hip hop

29.05.2026
Ρία Ελληνίδου: Πηγαίνει «Σαφάρι» στη Νίκαια και υπόσχεται το απόλυτο hit του καλοκαιριού!
Μουσικά Νέα

Ρία Ελληνίδου: Πηγαίνει «Σαφάρι» στη Νίκαια και υπόσχεται το απόλυτο hit του καλοκαιριού!

29.05.2026
Αντώνης Ρέμος: Το throwback βίντεο με τον Γιώργο Νταλάρα από το 2004
Μουσικά Νέα

Αντώνης Ρέμος: Το throwback βίντεο με τον Γιώργο Νταλάρα από το 2004

29.05.2026
Η Jennifer Lopez τραγούδησε το «Total Eclipse of the Heart» και έγινε viral
Μουσικά Νέα

Η Jennifer Lopez τραγούδησε το «Total Eclipse of the Heart» και έγινε viral

29.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας