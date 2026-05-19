MAD VMA 2013: Το act της Demy που απογείωσε τη σκηνή και το DJ booth που…κατέρρευσε on stage

Η στιγμή θα μπορούσε εύκολα να «παγώσει» την εμφάνιση, όμως το εντυπωσιακό ήταν πως ο Alex Leon δεν σταμάτησε ούτε δευτερόλεπτο

Τα MAD VMA δεν είναι απλά ένα μουσικό event. Είναι εκείνη η βραδιά που η ελληνική pop σκηνή ανεβάζει ένταση, συνεργασίες που δεν περιμένεις συναντιούνται στη σκηνή και κάθε act έχει στόχο να γίνει viral από τη στιγμή που θα ξεκινήσει. Το 2013 δεν αποτέλεσε εξαίρεση, αφού μία από τις πιο δυνατές εμφανίσεις της βραδιάς εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αξέχαστα στιγμιότυπα της διοργάνωσης.

Ήταν η στιγμή που ο Alex Leon ανέβηκε στη σκηνή του Κλειστού Γηπέδου Tae Kwon Do μαζί με τη Demy, τον Epsilon, τον Jesus Cutino και τους Calles De Cuba, παρουσιάζοντας το «The Sun». Από τα πρώτα δευτερόλεπτα το κοινό μπήκε κατευθείαν στο κλίμα, με έναν ήχο που συνδύαζε dance, latin στοιχεία και pop ενέργεια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα καλοκαιριού μέσα στο venue.

Το act είχε χορογραφίες, έντονο ρυθμό και μια σκηνική παρουσία που ξεσήκωσε το κοινό, με τη Demy να δίνει το δικό της pop στοιχείο και τους υπόλοιπους performers να ανεβάζουν συνεχώς την ένταση. Όλα έδειχναν πως επρόκειτο για μια από τις πιο «δεμένες» εμφανίσεις της βραδιάς. Κάπου όμως, περίπου στο πρώτο λεπτό της εμφάνισης, συνέβη κάτι που κανείς δεν περίμενε. Ενώ το act βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, το DJ booth του Alex Leon κατέρρευσε ξαφνικά πάνω στη σκηνή, προκαλώντας έναν δυνατό θόρυβο που ακούστηκε σε όλο τον χώρο και backstage, δημιουργώντας ένα στιγμιαίο σοκ.

Παρά την απρόσμενη ανατροπή, η ροή του show δεν σταμάτησε ούτε για δευτερόλεπτο. Ο Alex Leon συνέχισε κανονικά, με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, ενώ οι υπόλοιποι καλλιτέχνες παρέμειναν στο act, κρατώντας την ενέργεια στα ύψη σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.Αυτό ακριβώς ήταν που έκανε τη στιγμή ακόμη πιο εντυπωσιακή: το γεγονός ότι ένα τεχνικό απρόοπτο δεν κατάφερε να «ρίξει» το performance, αλλά αντίθετα το μετέτρεψε σε μια από τις πιο συζητημένες στιγμές των MAD VMA 2013.

Το «The Sun» έμεινε στη μνήμη όχι μόνο για τον ρυθμό και τη σκηνική του δύναμη, αλλά και για αυτή την απρόβλεπτη στιγμή που έδειξε πως στα live shows, το απρόοπτο μπορεί να γίνει μέρος της ιστορίας και να γράψει τη δική του viral στιγμή.

