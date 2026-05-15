Mad Events 15.05.2026

Όταν το urban στυλ συνάντησε το δημοτικό τραγούδι – Το αναπάντεχο act των Mad VMA 2025

Μια σκηνική συνάντηση διαφορετικών μουσικών ταυτοτήτων στο Mad VMA 2025 που έδεσε το μοντέρνο με το παραδοσιακό έγινε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς
Πόπη Βασιλείου

Στην τηλεοπτική προβολή των Mad VMA 2025 από τη ΔΕΗ, βρέθηκες μπροστά σε μια από εκείνες τις στιγμές που δεν χωρούν εύκολα σε μουσικές ταμπέλες. Όταν η Αναστασία, η Γωγώ Τσαμπά και η Μαρίνα Σάττι ανέβηκαν στη σκηνή, δεν είδες απλώς ένα ακόμη live act, είδες τρεις διαφορετικούς μουσικούς κόσμους να συγκρούονται και τελικά να συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο, εκρηκτικό αποτέλεσμα, στο «Τριανταφυλλάκι». Το στάδιο δεν έμεινε απλώς θεατής, έγινε μέρος της παράστασης, με τον ρυθμό να περνάει από τα ηχεία κατευθείαν στο κοινό και να το ξεσηκώνει χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η Αναστασία, η Γωγώ Τσαμπά και η Μαρίνα Σάττι στα Mad VMA 2025 από την ΔΕΗ.
Η Αναστασία, η Γωγώ Τσαμπά και η Μαρίνα Σάττι αποκλειστικά στο Mad.gr Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Η αρχή έγινε με την Αναστασία, που έδωσε έναν καθαρά urban παλμό, χτίζοντας σταδιακά την ένταση και βάζοντας το κοινό σε μια σύγχρονη pop-ενέργεια διάθεση. Εκεί που νόμιζες ότι η σκηνή είχε ήδη φτάσει στο peak της, η Γωγώ Τσαμπά άλλαξε εντελώς την ατμόσφαιρα, φέρνοντας τη χαρακτηριστική λαϊκή και δημοτική της ταυτότητα. Με τη φωνή της, το κομμάτι απέκτησε ρίζες, χρώμα και μια αυθεντικότητα που δεν μπορεί να μιμηθεί κανένα remix.

Και τότε ήρθε η στιγμή που έκανε τη διαφορά: η απρόσμενη εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι στο «Τριανταφυλλάκι». Εκεί, η σκηνή μετατράπηκε σε μια μουσική ανατροπή, όπου το παραδοσιακό δεν συγκρούστηκε με το μοντέρνο, αλλά το απογείωσε. Το κοινό αντέδρασε έντονα, καθώς η ενέργεια ανέβηκε απότομα και η συνεργασία των τριών γυναικών έδωσε την αίσθηση ότι το Mad VMA 2025 δεν παρουσίαζε απλώς ένα act, αλλά μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη της διοργάνωσης.

Αυτό που είδες δεν ήταν μια τυχαία σύμπραξη. Ήταν μια προσεκτικά χτισμένη σκηνική αφήγηση, όπου το urban, το λαϊκό και το παραδοσιακό βρήκαν κοινό έδαφος. Και εσύ, ως θεατής, βρέθηκες μέσα σε αυτό το πάντρεμα ήχων που έσπασε τα όρια και έδειξε ότι η ελληνική μουσική σκηνή μπορεί να κινείται ταυτόχρονα σε πολλές κατευθύνσεις – χωρίς να χάνει την ταυτότητά της.

Mad Video Music Awards Αναστασία Γωγώ Τσαμπά Μαρίνα Σάττι
«Σε κρίση» η Σουηδία πριν τον τελικό της Eurovision 2026 – Πρόβλημα στη φωνή της Felicia

Ιστορική ανατροπή στη Eurovision – Εκτός τελικού το Λουξεμβούργο για πρώτη φορά

