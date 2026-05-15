«Σε κρίση» η Σουηδία πριν τον τελικό της Eurovision 2026 – Πρόβλημα στη φωνή της Felicia

Η εκπρόσωπος της Σουηδίας για τη Eurovision 2026 έχασε τη φωνή της λίγο πριν τον τελικό, προκαλώντας πανικό στην αποστολή

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, η σουηδική αποστολή βρίσκεται σε κατάσταση πανικού. Η Felicia Eriksson, η τραγουδίστρια που πολλοί fans θεωρούσαν φαβορί, ξύπνησε σχεδόν χωρίς φωνή, αναγκάζοντας την ομάδα της να ακυρώσει όλες τις συνεντεύξεις και τις εμφανίσεις της. Το απρόοπτο έγινε αμέσως viral στα social media, ενώ χιλιάδες χρήστες ανησυχούν για το αν θα καταφέρει τελικά να ανέβει στη σκηνή το Σάββατο.

Οι γιατροί της έδωσαν αυστηρή οδηγία για πλήρη φωνητική ξεκούραση, κάτι που σημαίνει… απόλυτη σιωπή. Για την ίδια, που δήλωσε ότι «δεν αντέχει να μην μιλάει», η κατάσταση μοιάζει με εφιάλτη. Ωστόσο, παραμένει αποφασισμένη να ακολουθήσει τις οδηγίες ώστε να είναι έτοιμη για την κρίσιμη βραδιά.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η αποστολή της Σουηδίας στην εφημερίδα Aftonbladet, το πρόβλημα δεν προήλθε από ασθένεια, αλλά από: τις ασταμάτητες συνεντεύξεις, την ξηρή ατμόσφαιρα της αρένας, το Τουρκουάζ Χαλί, το έντονο τραγούδι της, τις φωνές του κοινού και τις κουβέντες των τελευταίων ημερών.

Οι συνεργάτες της εξήγησαν ότι η Felicia ξύπνησε σχεδόν άφωνη και οι γιατροί έκριναν ότι οποιαδήποτε επιβάρυνση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εμφάνισή της στον τελικό. Έτσι, ανέβαλλαν όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις μέχρι τις Παρασκευιάτικές πρόβες.

Η εκπρόσωπος της Σουηδίας δήλωσε πως το πιο δύσκολο κομμάτι της όλης υπόθεσης δεν είναι ο πόνος στη φωνή, αλλά το ότι δεν μπορεί να μιλήσει καθόλου:«Είναι εφιάλτης για μένα, γιατί δεν αντέχω τη σιωπή. Πρέπει όμως να ακολουθήσω τις οδηγίες, να ξεκουραστώ και να πίνω νερό. Ανυπομονώ για τον τελικό εκεί πρέπει να αντέξει η φωνή μου και τα γυαλιά μου». Παρά το άγχος, η Felicia δείχνει αποφασισμένη να το παλέψει μέχρι το τέλος.

Λόγω της κατάστασής της έχουν ακυρωθεί όλες οι προγραμματισμένες συνεντεύξεις, η Σουηδία προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και ηρεμία, ενώ οι πρόβες της Παρασκευής θα γίνουν κανονικά μόνο εάν νιώσει καλύτερα

Στην αποστολή επικρατεί αγωνία, αφού κανείς δεν γνωρίζει πώς θα είναι η φωνή της το Σάββατο. Η εμφάνισή της θεωρείται από τις πιο απαιτητικές φωνητικά, ενώ το τραγούδι της βασίζεται πολύ στην ένταση και στη σταθερότητα της φωνής.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η Eurovision 2026 αποκτά μια ακόμη δραματική ανατροπή, λίγες ώρες πριν τον τελικό.

