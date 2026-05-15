Ο Drake έβγαλε knock-out το Spotify και το Apple Music κυκλοφορώντας 3 άλμπουμ ταυτόχρονα

Ο Drake απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί παραμένει ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, αιφνιδιάζοντας το κοινό του με μια κυκλοφορία που ελάχιστοι θα μπορούσαν να προβλέψουν. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο Καναδός σούπερ σταρ δεν παρουσίασε μόνο το πολυαναμενόμενο άλμπουμ «Iceman», αλλά αποκάλυψε ταυτόχρονα ακόμη δύο ολοκαίνουργια πρότζεκτ, τα «Maid of Honour» και «Habibti». Η τριπλή αυτή κυκλοφορία αποτελεί μια από τις πιο φιλόδοξες κινήσεις της καριέρας του και ήδη χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, καθώς προσφέρει στους θαυμαστές του συνολικά 43 νέα τραγούδια και περισσότερες από δύο ώρες ολοκαίνουργιου υλικού.

Η ανακοίνωση έγινε στο τέλος του τέταρτου επεισοδίου της σειράς livestreams «Iceman», μέσω των οποίων ο Drake προετοίμαζε συστηματικά το κοινό για τη νέα του δουλειά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι περισσότεροι περίμεναν ότι θα κυκλοφορούσε μόνο το «Iceman», καθώς τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν διαρρεύσει σχετικές πληροφορίες και φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, λίγο πριν ολοκληρωθεί η ζωντανή μετάδοση, εμφανίστηκε στην οθόνη το μήνυμα ότι και τα τρία άλμπουμ θα γίνονταν διαθέσιμα ταυτόχρονα τα μεσάνυχτα. Αμέσως μετά, ο Drake δημοσίευσε στους επίσημους λογαριασμούς του τα εξώφυλλα των τριών δίσκων, επιβεβαιώνοντας με τον πιο θεαματικό τρόπο ότι επρόκειτο για μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της σύγχρονης δισκογραφίας.

Τα τρία άλμπουμ περιλαμβάνουν συνεργασίες με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της διεθνούς hip-hop και R&B σκηνής. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν βρίσκονται οι Future, 21 Savage, Sexyy Red, Central Cee, Popcaan και PartyNextDoor. Η παρουσία τόσων σημαντικών ονομάτων ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από τα νέα πρότζεκτ, τα οποία αναμένεται να κυριαρχήσουν τόσο στις streaming πλατφόρμες όσο και στα διεθνή charts. Το «Iceman» θεωρείται η κεντρική κυκλοφορία, ενώ τα «Maid of Honour» και «Habibti» έρχονται να συμπληρώσουν ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο καλλιτεχνικό πακέτο.

Η διαδρομή προς το «Iceman» είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα. Από το 2024, ο Drake άφηνε υπαινιγμούς για το συγκεκριμένο πρότζεκτ, εμπνευσμένος από τον χαρακτήρα «Iceman» που ενσάρκωσε ο Val Kilmer στην ταινία Top Gun. Τον Ιούλιο του 2025 ξεκίνησε η σειρά livestreams μέσα από την οποία παρουσίασε νέα τραγούδια, όπως το «What Did I Miss?», καθώς και τα singles «Which One» με τον Central Cee και «Dog House». Η προωθητική καμπάνια κορυφώθηκε στα τέλη Απριλίου, όταν τεράστιοι κύβοι πάγου τοποθετήθηκαν στο Toronto, κρύβοντας στο εσωτερικό τους την ημερομηνία κυκλοφορίας. Το ευρηματικό αυτό διαφημιστικό τέχνασμα συζητήθηκε έντονα στα social media και αύξησε ακόμη περισσότερο την προσμονή του κοινού.

Η τριπλή αυτή κυκλοφορία δεν αποτελεί μόνο ένα εντυπωσιακό επικοινωνιακό γεγονός, αλλά και μια στρατηγική κίνηση που μπορεί να οδηγήσει τον Drake σε νέα ιστορικά επιτεύγματα. Με 43 ολοκαίνουργια τραγούδια διαθέσιμα ταυτόχρονα, ο καλλιτέχνης έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει τις πρώτες θέσεις των παγκόσμιων charts και να σημειώσει τεράστιους αριθμούς σε πλατφόρμες όπως το Spotify Technology S.A. και το Apple Inc. μέσω της υπηρεσίας Apple Music. Πάνω απ’ όλα, όμως, η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει ότι ο Drake εξακολουθεί να ανανεώνει τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορεί μουσική και να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού σε κάθε νέο του βήμα.

Με τα «Iceman», «Maid of Honour» και «Habibti», ο Drake επιστρέφει δυναμικά, μετατρέποντας μία απλή ημερομηνία κυκλοφορίας σε ένα παγκόσμιο μουσικό γεγονός. Η τριπλή αυτή δισκογραφική πρόταση αναμένεται να απασχολήσει για εβδομάδες τη μουσική βιομηχανία και να αποτελέσει ακόμη ένα κεφάλαιο στην εντυπωσιακή πορεία ενός καλλιτέχνη που συνεχίζει να καθορίζει τις τάσεις και να ξεπερνά τις προσδοκίες.



