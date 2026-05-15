Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις της Antigoni μετά την πρόκριση στον τελικό

Συγκινημένη η Antigoni μετά τον Β’ ημιτελικό της Eurovision - Η πρόκριση στον τελικό και το πρώτο μήνυμα που έλαβε

Η ενέργεια στον Β’ ημιτελικό της Eurovision χτύπησε… κόκκινο και η Antigoni μαζί με την Κύπρο ήταν από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν από την πρώτη στιγμή. Με ένα act γεμάτο κέφι, ρυθμό και αυτοπεποίθηση, κατάφεραν όχι μόνο να ενθουσιάσουν το κοινό, αλλά και να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, που θα πραγματοποιηθεί ζωντανά από τη Βιέννη.

Το κοινό πανηγύρισε, τα social media πήραν φωτιά και η Antigoni δεν έκρυψε ούτε λεπτό τη συγκίνησή της. Η στιγμή που ανακοινώθηκε η πρόκριση της Κύπρου ήταν γεμάτη ένταση, χαμόγελα και μια δόση… ανακούφισης, που η ίδια περιέγραψε με απόλυτη ειλικρίνεια στις πρώτες της δηλώσεις στην κάμερα.

Μετά το τέλος της εμφάνισής της, η τραγουδίστρια μίλησε για το πώς έζησε την εμπειρία, την πίστη της στο τραγούδι «Jalla», αλλά και το συναισθηματικό roller coaster που προηγήθηκε της ανακοίνωσης. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη μητέρα της, που φαίνεται πως είναι η κρυφή της δύναμη, αλλά και στο πρώτο μήνυμα που έλαβε από το αγόρι της, το οποίο την στήριξε από την πρώτη στιγμή.





Οι δηλώσεις της Antigoni μετά την πρόκριση της Κύπρου στον τελικό

«Είμαι πολύ χαρούμενη! Ήταν να πεθάνω όταν περιμέναμε να πουν «Κύπρο», αλλά ένιωθα μία σιγουριά ότι θα περάσουμε», είπε εμφανώς φορτισμένη η Antigoni. «Πιστεύω πολύ στο «Jalla». Περάσαμε τέλεια, για εμάς είναι ένα πάρτι πάνω στο τραπέζι, κάτι πολύ χαρούμενο, κι εγώ το έζησα στο 100%. Ζω το όνειρό μου».

Στη συνέχεια μίλησε για τη μητέρα της, δίνοντας μια τρυφερή ανθρώπινη νότα στις δηλώσεις της: «Χωρίς τη μαμά μου δεν θα ήμουν εδώ. Όταν περίμενα και είπα «δεν θα πουν Κύπρο», εκείνη μου είπε «είσαι η καλύτερη, τι λες; θα περάσουμε!»».

Τέλος, αποκάλυψε και ποιος της έστειλε πρώτο μήνυμα μετά την πρόκριση, λέγοντας: «Το πρώτο μήνυμα που έλαβα ήταν από το αγόρι μου». Η Antigoni βρίσκεται σε ένταση, χαρά και ενθουσιασμό, ζώντας κυριολεκτικά μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της, ενώ η Κύπρος φαίνεται να πηγαίνει στον τελικό πιο δυνατή από ποτέ.

Η πρόκριση της Κύπρου στον τελικό έχει ήδη δημιουργήσει έντονο buzz, όχι μόνο ανάμεσα στους fans της Eurovision, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που παρακολουθεί τις εξελίξεις. Η Antigoni δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή και να μεταδίδει αστείρευτη ενέργεια, κάτι που φαίνεται να περνά και στο κοινό.

Όλα δείχνουν πως η εμφάνισή της το Σάββατο θα είναι ακόμα πιο εκρηκτική, με την ομάδα της να ετοιμάζει ένα show που υπόσχεται να γράψει ιστορία. Τώρα, μένει να δούμε αν αυτή η δυναμική θα μετατραπεί και σε υψηλή θέση στον τελικό.

