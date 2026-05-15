Eurovision 2026: Τα νέα προγνωστικά που αλλάζουν τα δεδομένα

Μεγάλη ανατροπή στα προγνωστικά της Eurovision 2026 - Ραγδαίες αλλαγές στη μεσαία ζώνη και σταθερή κορυφή για τη Φινλανδία
Ειρήνη Στόφυλα

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της και η αγωνία στους fans μεγαλώνει ώρα με την ώρα. Τα προγνωστικά αλλάζουν συνεχώς, δημιουργώντας ένα σκηνικό γεμάτο εκπλήξεις, ανατροπές και… δράμα, όπως ακριβώς αρμόζει στον πιο θεαματικό μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης. Τις τελευταίες ώρες, η κατάταξη μοιάζει πιο «ρευστή» από ποτέ, με χώρες να ανεβαίνουν ή να κατρακυλούν μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Παρά τον χαμό στη μεσαία ζώνη, μία χώρα εξακολουθεί να παραμένει «βασίλισσα» των προβλέψεων: η Φινλανδία, η οποία κρατά σταθερά την κορυφή, δείχνοντας πως φέτος δύσκολα θα παραδώσει το προβάδισμά της. Την ίδια στιγμή, μια εντελώς αναπάντεχη άνοδος έρχεται από την Αυστραλία, που έκανε την απόλυτη ανατροπή και βρέθηκε στη 2η θέση, «ανακατεύοντας» όλα τα δεδομένα.

Η Ελλάδα, παρότι έχασε ελάχιστα ποσοστά, εξακολουθεί να βρίσκεται στο top 3, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στον πίνακα. Ακολουθούν σταθεροί παίκτες, όπως η Δανία και το Ισραήλ, ενώ πιο κάτω βλέπουμε εντυπωσιακές εκπλήξεις, με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία να σημειώνουν ανοδικές πορείες που κανείς δεν περίμενε.


Στο σύνολό της, η εικόνα των τελευταίων προβλέψεων αποτυπώνει έναν διαγωνισμό όπου οι ισορροπίες ανατρέπονται ανά πάσα στιγμή. Η κορυφή δείχνει να έχει μια σχετική σταθερότητα, αλλά η μάχη από τη 3η θέση και κάτω μοιάζει με… roller coaster που δεν λέει να σταματήσει. Και όπως όλα δείχνουν, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο μέχρι να κλείσουν οι γραμμές ψηφοφορίας στον μεγάλο τελικό.

Αναλυτικά τα προγνωστικά:

  1. Φινλανδία – 38%
  2. Αυστραλία – 14%
  3. Ελλάδα – 10%
  4. Δανία – 7%
  5. Ισραήλ – 6%
  6. Ρουμανία – 4%
  7. Γαλλία – 3%
  8. Βουλγαρία – 3%
  9. Ιταλία – 3%
  10. Μάλτα – 2%
  11. Ουκρανία – 2%
  12. Τσεχία -1%
  13. Σουηδία – 1%
  14. Μολδαβία -1%
  15. Κροατία -1%
  16. Κύπρος -1%
  17. Αλβανία -1%
  18. Νορβηγία -1%
  19. Σερβία -<1%
  20. Ηνωμένο Βασίλειο -<1%
  21. Πολωνία -<1%
  22. Λιθουανία -<1%
  23. Γερμανία – <1%
  24. Βέλγιο -<1%

Καθώς πλησιάζουμε στον τελικό, όλα δείχνουν ότι η φετινή Eurovision θα είναι ένας από τους πιο  απρόβλεπτους διαγωνισμούς των τελευταίων χρόνων. Με τόσες ανατροπές, ανεβάσματα και «βουτιές», το μόνο σίγουρο είναι ότι οι fans πρέπει να είναι έτοιμοι για ένα φαντασμαγορικό show. Το αν η Φινλανδία θα καταφέρει να κρατήσει τα ηνία ή αν κάποια άλλη χώρα θα κάνει την τελική ανατροπή… μένει να το δούμε στη σκηνή!

