MAD VMA 2026: Η πρόβα της Ρίας Ελληνίδου και της Άντζελας Δημητρίου προμηνύει ένα act γεμάτο έρωτα

Με μια ματιά Η Ρία Ελληνίδου και η Άντζελα Δημητρίου έκαναν κοινή πρόβα για τα MAD VMA 2026.

Θα ερμηνεύσουν μαζί το τραγούδι «Φταίει Ο Έρωτας» της Άντζελας Δημητρίου.

Η Ρία Ελληνίδου είναι υποψήφια σε τέσσερις κατηγορίες για τα MAD VMA 2026.

Η συνεργασία τους ενώνει δύο διαφορετικές μουσικές γενιές με πάθος και σεβασμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι παλμοί στο Tae Kwon Do χτυπούν ήδη στους ρυθμούς των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, καθώς η προετοιμασία για τη βραδιά της Τετάρτης 17 Ιουνίου, στις 19:30, μπαίνει στην τελική της ευθεία. Μόλις πριν από λίγο, η Ρία Ελληνίδου ολοκλήρωσε το solo μέρος της πρόβας της, καθηλώνοντας με το viral hit «Safari», τη νέα της επιτυχία που έχει ήδη γίνει το απόλυτο talk of the town. Στη συνέχεια, στη σκηνή ανέβηκε η Άντζελα Δημητρίου για την κοινή τους πρόβα, αποδίδοντας ένα σκηνικό αποτέλεσμα που κέρδισε τις εντυπώσεις με την αρτιότητα και τη χημεία των δύο καλλιτέχνιδων, προϊδεάζοντάς μας για ένα από τα πιο δυναμικά acts της διοργάνωσης.

Στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας βρίσκεται το τραγούδι «Φταίει Ο Έρωτας», ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της Άντζελας Δημητρίου, που από το 1993 ακούγεται σταθερά στη διαπασόν και παραμένει αναλλοίωτο στον χρόνο. Οι δύο ερμηνεύτριες καταφέρνουν με απόλυτη μαεστρία να ενώσουν το χθες με το σήμερα, δημιουργώντας ένα δυνατό bridge ανάμεσα σε δύο διαφορετικές μουσικές γενιές. Είναι μια συνύπαρξη γεμάτη πάθος και σεβασμό, που υπόσχεται να παρασύρει το κοινό σε ένα νοσταλγικό αλλά και απόλυτα σύγχρονο μουσικό ταξίδι.

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η φετινή πορεία της Ρίας Ελληνίδου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ επισφραγίζεται με την εντυπωσιακή παρουσία της σε τέσσερις κορυφαίες κατηγορίες. Η απόλυτη επιτυχία της, «Κάτι Ξέρεις», βρίσκεται υποψήφια για «Καλύτερο Λαϊκό Modern», «Τραγούδι της Χρονιάς Digital» και «Τραγούδι της Χρονιάς Viral», ενώ η ίδια διεκδικεί και το βραβείο στην κατηγορία «Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern». Οι υποψηφιότητες αυτές έρχονται ως φυσική εξέλιξη της τεράστιας αποδοχής που γνωρίζει από το κοινό, το οποίο την έχει αναδείξει σε μια από τις πιο δημοφιλείς και επιδραστικές φωνές της γενιάς της.

Σήμερα, η Ρία Ελληνίδου διανύει μια περίοδο καλλιτεχνικής απογείωσης, συνδυάζοντας τις sold-out εμφανίσεις της στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη με μια συνεχή ροή δισκογραφικών επιτυχιών. Μετά την κυκλοφορία του μοντέρνου λαϊκού τραγουδιού «Εξηγήστε μου», η καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τα νερά με το νέο της hit «Σαφάρι», ένα τραγούδι που υπογράφει η ίδια μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο και κινείται στους ανατολίτικους ρυθμούς που έχουν γίνει πλέον σήμα κατατεθέν της. Με το νέο της δισκογραφικό έργο να βρίσκεται ήδη στα ακουστικά των θαυμαστών της, η Ρία Ελληνίδου εδραιώνεται ως μια από τις πιο δυναμικές δυνάμεις της Panik Records, εντυπωσιάζοντας παράλληλα με τα υψηλής αισθητικής music videos της.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis