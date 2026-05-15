Eurovision 2026: Πότε θα δούμε τον Ακύλα στον μεγάλο τελικό – Η σειρά εμφάνισης των 25 χωρών

Με τη σειρά εμφάνισης πλέον γνωστή, Ελλάδα και Κύπρος μπαίνουν στην τελική ευθεία της Eurovision με δύο συμμετοχές που θέλουν να κλέψουν την παράσταση

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει και το ενδιαφέρον κορυφώνεται όσο πλησιάζει η βραδιά του Σαββάτου στη Βιέννη. Μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών, η επίσημη σειρά εμφάνισης των 25 χωρών ανακοινώθηκε και ήδη οι φίλοι του διαγωνισμού αναλύουν κάθε λεπτομέρεια, προσπαθώντας να «διαβάσουν» ποιοι ευνοούνται και ποιοι ίσως δυσκολευτούν μέσα στον έντονο ανταγωνισμό της βραδιάς.

Η Ελλάδα κατάφερε να εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό και πλέον ετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών. Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» θα εμφανιστεί στην 6η θέση του διαγωνιστικού μέρους, μία θέση που θεωρείται αρκετά δυνατή, καθώς βρίσκεται νωρίς στο πρόγραμμα αλλά όχι τόσο νωρίς ώστε να περάσει απαρατήρητη από το τηλεοπτικό κοινό.

Την ίδια ώρα, η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το «Jalla» θα ανέβει στη σκηνή στην 21η θέση, δηλαδή στο δεύτερο μισό της βραδιάς, εκεί όπου παραδοσιακά το ενδιαφέρον του κοινού βρίσκεται στο αποκορύφωμά του.

Ο φετινός τελικός της Eurovision αναμένεται ιδιαίτερα αμφίρροπος, καθώς αρκετές συμμετοχές έχουν ήδη ξεχωρίσει τόσο στα social media όσο και στις αποδόσεις των στοιχημάτων. Παράλληλα, η σκηνική παρουσία, η σειρά εμφάνισης αλλά και η δυναμική κάθε τραγουδιού μπροστά στο τηλεοπτικό κοινό θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Η ελληνική συμμετοχή θα εμφανιστεί 6η στη σειρά, η οποία θεωρείται από αρκετούς fans του διαγωνισμού αρκετά ισορροπημένη, καθώς δίνει χρόνο στο τραγούδι να μείνει στη μνήμη του κοινού χωρίς να «χαθεί» ανάμεσα στις πρώτες εμφανίσεις της βραδιάς. Το ελληνικό κοινό περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη σκηνική παρουσία της χώρας, ενώ στα social media οι συζητήσεις γύρω από την εμφάνιση του Akylas έχουν ήδη ξεκινήσει με ιδιαίτερα θετικά σχόλια.

Η Κύπρος θα εμφανιστεί στην 21η θέση με την Antigoni Buxton και το «Jalla», σε μία χρονική στιγμή που παραδοσιακά συγκεντρώνει υψηλή τηλεθέαση και αυξημένη προσοχή από το κοινό. Πολλοί θεωρούν ότι η συγκεκριμένη θέση μπορεί να λειτουργήσει ευνοϊκά για τη κυπριακή συμμετοχή, ειδικά αν η σκηνική παρουσία καταφέρει να δημιουργήσει έντονη ατμόσφαιρα λίγο πριν το φινάλε της βραδιάς.

Η επίσημη σειρά εμφάνισης στον τελικό της Eurovision 2026:

Δανία: Søren Torpegaard Lund – «Før Vi Går Hjem» Γερμανία: Sarah Engels – «Fire» Ισραήλ: Noam Bettan – «Michelle» Βέλγιο: ESSYLA – «Dancing on the Ice» Αλβανία: Alis – «Nân» Ελλάδα: Akylas – «Ferto» Ουκρανία: LELÉKA – «Ridnym» Αυστραλία: Delta Goodrem – «Eclipse» Σερβία: LAVINA – «Kraj Mene» Μάλτα: AIDAN – «Bella» Τσεχία: Daniel Zizka – «CROSSROADS» Βουλγαρία: DARA – «Bangaranga» Κροατία: LELEK – «Andromeda» Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – «Eins, Zwei, Drei» Γαλλία: Monroe – «Regarde !» Μολδαβία: Satoshi – «Viva, Moldova!» Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – «Liekinheitin» Πολωνία: ALICJA – «Pray» Λιθουανία: Lion Ceccah – «Sólo Quiero Más» Σουηδία: FELICIA – «My System» Κύπρος: Antigoni Buxton – «JALLA» Ιταλία: Sal Da Vinci – «Per Sempre Sì» Νορβηγία: JONAS LOVV – «YA YA YA» Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – «Choke Me» Αυστρία: COSMÓ – «Tanzschein»





Πότε θα μεταδοθεί ο μεγάλος τελικός

Ο τελικός της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Βιέννη και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στη σκηνή του διαγωνισμού, εκεί όπου οι 25 φιναλίστ θα διεκδικήσουν τη νίκη στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, σε μία βραδιά που αναμένεται γεμάτη ένταση, δυνατές ερμηνείες και πολλές εκπλήξεις.

