Celeb World 15.05.2026

YFSF Κροατίας: Η viral εμφάνιση παίκτη που υποδύθηκε την Έλενα Παπαρίζου στο θρυλικό «My Number One»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η ιστορική εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision αναβίωσε στο «Your Face Sounds Familiar» της Κροατίας
Πόπη Βασιλείου

Η Eurovision έχει χαρίσει στο κοινό αμέτρητες στιγμές που έμειναν στην ιστορία, όμως λίγες εμφανίσεις κατάφεραν να αποκτήσουν τη διαχρονικότητα του «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου. Περισσότερα από 20 χρόνια μετά τη νίκη της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, η εμβληματική εκείνη performance επέστρεψε ξανά στο προσκήνιο μέσα από το «Your Face Sounds Familiar» της Κροατίας, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού αλλά και νοσταλγίας στους fans της Eurovision.

Ο ηθοποιός και performer Dalibor Petko μεταμορφώθηκε σε Έλενα Παπαρίζου και ανέβηκε στη σκηνή του «Tvoje lice zvuči poznato», όπως είναι ο τίτλος της εκπομπής στην Κροατία, παρουσιάζοντας μία εμφάνιση εμπνευσμένη σχεδόν σε κάθε λεπτομέρεια από το act που χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη θέση το 2005 στο Κίεβο. Η παραγωγή προσπάθησε να αναπαραστήσει τη σκηνική εικόνα της θρυλικής εμφάνισης όσο πιο πιστά γινόταν. Ο Dalibor Petko εμφανίστηκε με outfit εμπνευσμένο από το χαρακτηριστικό look της Έλενας Παπαρίζου, ενώ στη σκηνή βρέθηκαν χορευτές που ακολουθούσαν τη γνωστή χορογραφία του «My Number One», θυμίζοντας έντονα την original παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής.

Η Κύπρος με την Antigoni πάει στον τελικό της Eurovision – Οι 10 χώρες του B΄ Ημιτελικού που προκρίθηκαν

Από τη σκηνική αναπαράσταση δεν έλειψε ούτε η χαρακτηριστική λύρα, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες λεπτομέρειες της εμφάνισης του 2005, που είχε συνδυάσει τον μοντέρνο pop ήχο με έντονα ελληνικά μουσικά στοιχεία. Οι fans της Eurovision σχολίασαν στα social media ότι η παραγωγή έδωσε ιδιαίτερη προσοχή ακόμη και στις πιο μικρές λεπτομέρειες, ενώ αρκετοί έγραψαν πως ένιωσαν σαν να παρακολουθούν ξανά τη βραδιά που η Ελλάδα κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του διαγωνισμού.


Το βίντεο από το κροατικό YFSF κυκλοφόρησε αρχικά μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της εκπομπής στα social media και πολύ γρήγορα άρχισε να γίνεται viral σε fan pages της Eurovision σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η εμφάνιση συζητήθηκε έντονα και στην Ελλάδα, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πως το «My Number One» εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να προκαλεί ενθουσιασμό στο ευρωπαϊκό κοινό.

Η Έλενα Παπαρίζου παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες που πέρασαν ποτέ από τη Eurovision. Η νίκη της το 2005 δεν θεωρείται απλώς μία μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, αλλά μία στιγμή που άλλαξε την ιστορία της ελληνικής παρουσίας στον διαγωνισμό. Το γεγονός ότι η εμφάνισή της συνεχίζει να εμπνέει τηλεοπτικές παραγωγές και performers σε άλλες χώρες αποδεικνύει τη διαχρονική δύναμη που εξακολουθεί να έχει το «My Number One» περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision YFSF Έλενα Παπαρίζου κροατία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Πότε θα δούμε τον Ακύλα στον μεγάλο τελικό – Η σειρά εμφάνισης των 25 χωρών

Eurovision 2026: Πότε θα δούμε τον Ακύλα στον μεγάλο τελικό – Η σειρά εμφάνισης των 25 χωρών

15.05.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις της Antigoni μετά την πρόκριση στον τελικό

Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις της Antigoni μετά την πρόκριση στον τελικό

15.05.2026

Δες επίσης

25 χρόνια «Fast & Furious»: «Λύγισε» ο Vin Diesel μετά την προβολή της πρώτης ταινίας του 2001
Celeb News

25 χρόνια «Fast & Furious»: «Λύγισε» ο Vin Diesel μετά την προβολή της πρώτης ταινίας του 2001

15.05.2026
Flashback στα MAD VMA: Πότε γνώρισαν οι κόρες της Σταματίνας Τσιμτσιλή την Αναστασία
Celeb News

Flashback στα MAD VMA: Πότε γνώρισαν οι κόρες της Σταματίνας Τσιμτσιλή την Αναστασία

15.05.2026
Barbara Palvin – Dylan Sprouse: Η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της στις Κάννες
Celeb News

Barbara Palvin – Dylan Sprouse: Η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της στις Κάννες

15.05.2026
Νέα εποχή για τον Marc Jacobs: Η LVMH πουλά τον οίκο στη WHP Global
Celeb News

Νέα εποχή για τον Marc Jacobs: Η LVMH πουλά τον οίκο στη WHP Global

15.05.2026
Νέο ιστορικό ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s – Highlight το θρυλικό Cartier «London Crash» του 1990
Celeb News

Νέο ιστορικό ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s – Highlight το θρυλικό Cartier «London Crash» του 1990

14.05.2026
79ο Φεστιβάλ Καννών: Η συγκινητική στιγμή μεταξύ Vin Diesel και Meadow Walker που έγινε το highlight της βραδιάς
Celeb News

79ο Φεστιβάλ Καννών: Η συγκινητική στιγμή μεταξύ Vin Diesel και Meadow Walker που έγινε το highlight της βραδιάς

14.05.2026
Νέα νίκη για την Paris Jackson στη μάχη για την περιουσία του Michael Jackson
Celeb News

Νέα νίκη για την Paris Jackson στη μάχη για την περιουσία του Michael Jackson

14.05.2026
Hollywood: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση παραγωγός για διακίνηση κεταμίνης στον Matthew Perry
Celeb News

Hollywood: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση παραγωγός για διακίνηση κεταμίνης στον Matthew Perry

14.05.2026
Η τρυφερή πλευρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Οικογενειακή βόλτα στον ζωολογικό κήπο
Celeb News

Η τρυφερή πλευρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Οικογενειακή βόλτα στον ζωολογικό κήπο

14.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία