YFSF Κροατίας: Η viral εμφάνιση παίκτη που υποδύθηκε την Έλενα Παπαρίζου στο θρυλικό «My Number One»

Η Eurovision έχει χαρίσει στο κοινό αμέτρητες στιγμές που έμειναν στην ιστορία, όμως λίγες εμφανίσεις κατάφεραν να αποκτήσουν τη διαχρονικότητα του «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου. Περισσότερα από 20 χρόνια μετά τη νίκη της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, η εμβληματική εκείνη performance επέστρεψε ξανά στο προσκήνιο μέσα από το «Your Face Sounds Familiar» της Κροατίας, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού αλλά και νοσταλγίας στους fans της Eurovision.

Ο ηθοποιός και performer Dalibor Petko μεταμορφώθηκε σε Έλενα Παπαρίζου και ανέβηκε στη σκηνή του «Tvoje lice zvuči poznato», όπως είναι ο τίτλος της εκπομπής στην Κροατία, παρουσιάζοντας μία εμφάνιση εμπνευσμένη σχεδόν σε κάθε λεπτομέρεια από το act που χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη θέση το 2005 στο Κίεβο. Η παραγωγή προσπάθησε να αναπαραστήσει τη σκηνική εικόνα της θρυλικής εμφάνισης όσο πιο πιστά γινόταν. Ο Dalibor Petko εμφανίστηκε με outfit εμπνευσμένο από το χαρακτηριστικό look της Έλενας Παπαρίζου, ενώ στη σκηνή βρέθηκαν χορευτές που ακολουθούσαν τη γνωστή χορογραφία του «My Number One», θυμίζοντας έντονα την original παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής.

Η Κύπρος με την Antigoni πάει στον τελικό της Eurovision – Οι 10 χώρες του B΄ Ημιτελικού που προκρίθηκαν

Από τη σκηνική αναπαράσταση δεν έλειψε ούτε η χαρακτηριστική λύρα, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες λεπτομέρειες της εμφάνισης του 2005, που είχε συνδυάσει τον μοντέρνο pop ήχο με έντονα ελληνικά μουσικά στοιχεία. Οι fans της Eurovision σχολίασαν στα social media ότι η παραγωγή έδωσε ιδιαίτερη προσοχή ακόμη και στις πιο μικρές λεπτομέρειες, ενώ αρκετοί έγραψαν πως ένιωσαν σαν να παρακολουθούν ξανά τη βραδιά που η Ελλάδα κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του διαγωνισμού.





Το βίντεο από το κροατικό YFSF κυκλοφόρησε αρχικά μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της εκπομπής στα social media και πολύ γρήγορα άρχισε να γίνεται viral σε fan pages της Eurovision σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η εμφάνιση συζητήθηκε έντονα και στην Ελλάδα, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πως το «My Number One» εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να προκαλεί ενθουσιασμό στο ευρωπαϊκό κοινό.

Η Έλενα Παπαρίζου παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες που πέρασαν ποτέ από τη Eurovision. Η νίκη της το 2005 δεν θεωρείται απλώς μία μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, αλλά μία στιγμή που άλλαξε την ιστορία της ελληνικής παρουσίας στον διαγωνισμό. Το γεγονός ότι η εμφάνισή της συνεχίζει να εμπνέει τηλεοπτικές παραγωγές και performers σε άλλες χώρες αποδεικνύει τη διαχρονική δύναμη που εξακολουθεί να έχει το «My Number One» περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά.