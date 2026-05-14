Η Κύπρος με την Antigoni πάει στον τελικό της Eurovision – Οι 10 χώρες του B΄ Ημιτελικού που προκρίθηκαν

Αυτές είναι οι 10 χώρες του Β' Ημιτελικού που κατάφεραν να κερδίσουν τις εντυπώσεις και να πάρουν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό

Ο Β’ ημιτελικός της Eurovision 2026 έριξε αυλαία με μία εντυπωσιακή βραδιά γεμάτη λάμψη και δυνατές μουσικές στιγμές. Οι καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό μέσα από performances που κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού από την πρώτη στιγμή. Η σκηνική παραγωγή, τα εντυπωσιακά visuals και οι ξεχωριστές ερμηνείες δημιούργησαν ένα μοναδικό τηλεοπτικό θέαμα, ενώ παράλληλα οι eurofans σχολίαζαν ασταμάτητα στα social media, κρατώντας τη Eurovision στα κορυφαία trends της βραδιάς.

Η Κύπρος με το «Jalla» είναι και επίσημα στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, με την Antigoni να πραγματοποιεί μία καθηλωτική εμφάνιση που έκλεψε τα βλέμματα στον Β’ ημιτελικό. Με δυναμική σκηνική παρουσία, έντονο συναίσθημα και μία ερμηνεία που ξεχώρισε από τα πρώτα δευτερόλεπτα, η κυπριακή συμμετοχή κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό και να αποθεωθεί στα social media. Η ανακοίνωση της πρόκρισης προκάλεσε ξέσπασμα ενθουσιασμού, με την Κύπρο να συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στη φετινή Eurovision και τις προσδοκίες για μία μεγάλη διάκριση να ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο.

Eurovision 2026: Η Αντιγόνη «έβαλε φωτιά» στη Βιέννη με το «Jalla»

Οι 10 χώρες που κατάφεραν να προκριθούν με τη σειρά που ανακοινώθηκαν:

Βουλγαρία Ουκρανία Νορβηγία Αυστραλία Ρουμανία Μάλτα Κύπρος Αλβανία Δανία Τσεχία

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Β’ ημιτελικού κράτησε το ενδιαφέρον στα ύψη μέχρι και την τελευταία στιγμή, καθώς αρκετές συμμετοχές είχαν χαρακτηριστεί φαβορί, χωρίς όμως τίποτα να θεωρείται σίγουρο στη σκηνή της Eurovision. Οι αποστολές που κατάφεραν να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, ενώ για κάποιες άλλες χώρες το φετινό ταξίδι στον διαγωνισμό ολοκληρώθηκε νωρίτερα από ό,τι περίμεναν. Η βραδιά είχε ανατροπές, έντονες αντιδράσεις και φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές τόσο πάνω στη σκηνή όσο και στα backstage.

Μετά από έναν Β’ ημιτελικό γεμάτο δυνατές εμφανίσεις, εντυπωσιακά σκηνικά και μεγάλο ανταγωνισμό, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026. Οι χώρες που πήραν την πρόκριση συνεχίζουν πυρετωδώς τις πρόβες τους, με στόχο να παρουσιάσουν ακόμα πιο δυνατές performances στη μεγάλη βραδιά του Σαββάτου. Την ίδια ώρα, εκατομμύρια τηλεθεατές και eurofans σε ολόκληρη την Ευρώπη περιμένουν με αγωνία να δουν ποια συμμετοχή θα ξεχωρίσει και θα καταφέρει να κατακτήσει την κορυφή της φετινής διοργάνωσης.

Eurovision 2026: Η Νορβηγία «έκλεισε» τον Β’ Ημιτελικό με το εκρηκτικό «YA YA YA»!