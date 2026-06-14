Το act του FY και της Ρίας Ελληνίδου που έκλεψε τις εντυπώσεις στις πρόβες των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Οι προετοιμασίες για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έχουν μπει στην τελική ευθεία και δύο από τους καλλιτέχνες που συγκέντρωσαν τα βλέμματα στις πρόβες ήταν η Ρία Ελληνίδου και ο FY. Οι δύο καλλιτέχνες βρέθηκαν στο Tae Kwon Do για να ολοκληρώσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες του act που θα παρουσιάσουν στη μεγάλη βραδιά της Τετάρτης 17 Ιουνίου, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό μπορεί να περιμένει μία από τις πιο δυνατές εμφανίσεις της διοργάνωσης.

Ο FY ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη Ρία Ελληνίδου, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το εντυπωσιακό act που ετοιμάζουν για τα φετινά βραβεία. Κατά τη διάρκεια της πρόβας, οι δύο καλλιτέχνες έδειξαν εξαιρετική χημεία και απόλυτο συγχρονισμό, κερδίζοντας τις εντυπώσεις όσων βρέθηκαν στον χώρο.

FY, Ρία Ελληνίδου και Ellize: H σκηνή «πήρε φωτιά» στις πρόβες των MAD VMA 2026

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα δυναμικό mashup των μεγάλων επιτυχιών «Bam» και «φωτιά με φωτιά», σε μια συνεργασία που συνδυάζει μοναδικά το urban στοιχείο του FY με τη σύγχρονη αισθητική της Ρίας Ελληνίδου. Η ενέργεια, η σκηνική παρουσία και η αλληλεπίδραση των δύο καλλιτεχνών πάνω στη σκηνή προμηνύουν ένα από τα πιο δυνατά και πολυσυζητημένα acts των φετινών MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.

Ρία Ελληνίδου: 4 υποψηφιότητες και ένα νέο άλμπουμ που σαρώνει

Η φετινή πορεία της Ρίας Ελληνίδου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ επισφραγίζεται με την εντυπωσιακή παρουσία της σε τέσσερις κορυφαίες κατηγορίες. Η απόλυτη επιτυχία της, «Κάτι Ξέρεις», βρίσκεται υποψήφια για «Καλύτερο Λαϊκό Modern», «Τραγούδι της Χρονιάς Digital» και «Τραγούδι της Χρονιάς Viral», ενώ η ίδια διεκδικεί και το βραβείο στην κατηγορία «Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern». Οι υποψηφιότητες αυτές έρχονται ως φυσική εξέλιξη της τεράστιας αποδοχής που γνωρίζει από το κοινό, το οποίο την έχει αναδείξει σε μια από τις πιο δημοφιλείς και επιδραστικές φωνές της γενιάς της.

Σήμερα, η Ρία Ελληνίδου διανύει μια περίοδο καλλιτεχνικής απογείωσης, συνδυάζοντας τις sold-out εμφανίσεις της στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη με μια συνεχή ροή δισκογραφικών επιτυχιών. Μετά την κυκλοφορία του μοντέρνου λαϊκού τραγουδιού «Εξηγήστε μου», η καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τα νερά με το νέο της hit «Safari», ένα τραγούδι που υπογράφει η ίδια μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο και κινείται στους ανατολίτικους ρυθμούς που έχουν γίνει πλέον σήμα κατατεθέν της. Με το νέο της δισκογραφικό έργο να βρίσκεται ήδη στα ακουστικά των θαυμαστών της, η Ρία Ελληνίδου εδραιώνεται ως μια από τις πιο δυναμικές δυνάμεις της Panik Records, εντυπωσιάζοντας παράλληλα με τα υψηλής αισθητικής music videos της.

FY: Ο trendsetter της urban σκηνής

Η κυριαρχία του FY στα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς το όνομά του φιγουράρει σε τέσσερις από τις πιο σημαντικές κατηγορίες της βραδιάς. Το «Money Dance» διεκδικεί το βραβείο για το «Καλύτερο Urban» κομμάτι, το απόλυτο hit «Bam» θέτει υποψηφιότητα για «Τραγούδι της Χρονιάς Viral», ενώ ο ίδιος ο καλλιτέχνης είναι δικαιωματικά υποψήφιος στην κατηγορία «Καλλιτέχνης Hip Hop & Urban», καθώς και υποψήφιος για το «Βίντεο της χρονιάς» με τον τον Σάκη Ρουβά στο «Kounia Bella». Οι υποψηφιότητες αυτές έρχονται ως επισφράγισμα μιας χρονιάς όπου κάθε του κίνηση στα social media και τα charts μετατρέπεται σε πολιτιστικό φαινόμενο.

Διανύοντας μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο μέσα στο 2025 και το 2026, ο FY συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον ήχο του, υπογράφοντας μια σειρά από hits που κυριαρχούν σε κάθε playlist. Από το προσωπικό του άλμπουμ «Lingo 2» και τις εκρηκτικές συνεργασίες, όπως με τον Σάκη Ρουβά στο «Kounia Bella» ή τη Natasha Kay στο «Me Gusta», μέχρι τις solo κυκλοφορίες του, αποδεικνύει ότι διαθέτει το «μαγικό άγγιγμα» για να δημιουργεί anthems. Με μια δισκογραφία που επεκτείνεται ασταμάτητα και μια ασύλληπτη ενέργεια επί σκηνής, ο FY δεν είναι απλώς ένας trap καλλιτέχνης, αλλά ένας trendsetter που συνεχίζει να «γράφει» τη δική του ιστορία στη μουσική βιομηχανία, γεφυρώνοντας με επιτυχία το urban στοιχείο με τις πιο mainstream απαιτήσεις της σύγχρονης pop κουλτούρας.