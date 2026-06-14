Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 14.06.2026

Οι Mad Viral creators ανυπομονούν να σε γνωρίσουν στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ

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Στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ, Mad Viral creators συναντούν το κοινό σε ένα δίωρο γεμάτο φωτογραφίες, stories και real life στιγμές
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ θα διεξαχθεί στις 16 και 17 Ιουνίου 2026 στον εξωτερικό χώρο του Tae Kwon Do.
  • Η είσοδος στο φεστιβάλ είναι ελεύθερη και περιλαμβάνει μουσική, creators, παιχνίδια, δώρα και activations.
  • Θα πραγματοποιηθούν meet & greet με τον Akylas και τους Mad Viral creators, καθώς και live μετάδοση από το Mad Radio 106.2.
  • Στο φεστιβάλ θα συμμετέχουν διάφορα brands, ενώ στις 17 Ιουνίου θα γίνει συναυλία με τον Kidd.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Την Τρίτη 16 Ιουνίου, από τις 19:00 έως τις 21:00, το Mad Viral φέρνει την πιο «διαδικτυακή» πλευρά του internet στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Δημοφιλείς creators θα βρίσκονται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βγάλει φωτογραφίες, να δημιουργήσει content, να τραβήξει stories και να έρθει πιο κοντά τους μέσα από συναντήσεις και σύντομες αλληλεπιδράσεις.

Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ μπορεί να έχουν ήδη γίνει sold out, όμως η εμπειρία του μεγαλύτερου μουσικού θεσμού της χώρας δεν περιορίζεται στη βραδιά της τελετής, αφού ξεκινά πολύ νωρίτερα και παραμένει ανοιχτή για όλους.

Στις 16 και 17 Ιουνίου, ο εξωτερικός χώρος του Tae Kwon Do μεταμορφώνεται ξανά στο πιο ζωντανό και fun σημείο συνάντησης της πόλης, φιλοξενώντας το Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Για 4η συνεχόμενη χρονιά, το Village επιστρέφει με ελεύθερη είσοδο και γεμίζει δύο ημέρες με μουσική, αγαπημένους creators, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, activations και πολλές ευκαιρίες για φωτογραφίες και δημιουργία content.

Την Τρίτη 16 Ιουνίου, ο χώρος θα λειτουργεί από τις 17:00 έως τα μεσάνυχτα, ενώ την Τετάρτη 17 Ιουνίου θα υποδέχεται το κοινό από τις 16:00 έως τις 00:00.

Οι creators που θα συμμετέχουν είναι:

meet_greed_vma_village_2026

19:00 – 19:15

  • Κατερίνα Πεφτίτση (@katerina.peftitsi)
  • Βρισηίδα Ανδριώτου (@vrisiida_andrio)
  • Κάτια Νεκταρίου (@marmelada.fraoula)

19:15 – 19:30

Η Παρασκευή Βασιλοπούλου, ο Ζήσης Γκιτάτας και ο Διογένης Φαραέλλας στο Mad VMA Village Festival, το απόλυτο free festival του καλοκαιριού.

  • Ζήσης Γκιάτας (@Itsmezisis)
  • Παρασκευή Βασιλοπούλου (@Evaki_B)
  • Ανδρέας-Ιάσων Μάρης (@iamandreasjason)
  • Διογένης Φαρδέλλας (@Dio PATHOS)

19:30 – 19:45

GROUP-3-05

  • Αντώνης Ρήγος (@tony.ry)
  • Άννα Ψιμάδα (@its.psi._)
  • Χρήστος Χατζηφωτίου (@chris.edition)

19:45 – 20:00

  • Alexia Linardaki (@alexialinardaki)
  • Μαριάννα Καλαφάτη (@marianna23kal)
  • Μικαέλα Στεφάνου (@michaelastefanou)
  • Κώστας Γαζέτης (@kostasgazetis)

20:00 – 20:15

  • Ειρήνη Αντωνοπούλου (@panathema_se)
  • Κατερίνα Βλάχου (@katerina___vlachou)
  • Γιάννης Χαλκίδης (@giannis_chalkidis)

20:15 – 20:30

  • Χριστιάννα Μήττα (@christianna_mi)
  • Μαρία Χολίδου (@cholidou_maria)
  • Σίλια Δούμου (@celiadoumou)

20:30 – 20:45

  • Γιώργος Τσαμαδιάς (@giorgos_tsamadias)
  • Ελεάννα 23 (@eleanna23)
  • Βάσια Χαραλαμπίδου (@vasiacharalampidou)
  • Χρύσα Βαφειάδη (@chrysavafeiadi)

20:45 – 21:00

  • Ιωάννα Σχοινά (@ioanna.sxoina)
  • Αφροδίτη Πετρινόλη (@afroditipetrinoli)
  • Ιωάννα Χυτήρη (@ioannachytiri)

Mad Radio 106.2: Live από το Village

Το Mad Radio 106,2, το Official Radio των #MadVMA26, θα βρίσκεται και τις 2 ημέρες στο Village Festival μεταδίδοντας ζωντανά από τον χώρο.

Με μουσική, διαγωνισμούς, δώρα και ασταμάτητη ενέργεια, το Mad Radio θα δίνει τον ρυθμό του φεστιβάλ και θα μεταφέρει το κλίμα των Mad VMA σε κάθε γωνιά του Village.

Meet & Greet με τον Akylas στο περίπτερο της ΔΕΗ

Ένα από τα highlights του διημέρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου, στο περίπτερο της ΔΕΗ, με τον Akylas να δίνει ραντεβού με το κοινό σε ένα ξεχωριστό meet & greet λίγο πριν τη μεγάλη βραδιά των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ.

Την Τρίτη 16/6, από τις 18:00 έως τις 19:00, σας περιμένουμε στο booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε από κοντά τον Akylas και να ζήσετε το απόλυτο definition του main character energy.

Οι fans θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί του, να πάρουν αυτόγραφο και να αποκτήσουν ένα συλλεκτικό σκουφάκι ΔΕΗ x Akylas, δημιουργώντας ένα μοναδικό ενθύμιο από το Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ.

Συναυλία με τον Kidd, games, activations και πολλές εκπλήξεις

kidd_vma_village_2026

Το Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ δεν είναι απλώς ένα pre-show event. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος εμπειριών.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια, challenges, photo opportunities, activations αγαπημένων brands, ειδικά διαμορφωμένα instagrammable spots και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Παράλληλα, στον χώρο θα λειτουργεί food court με γεύσεις για όλα τα γούστα, ενώ τα περίπτερα των συνεργαζόμενων brands θα προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες και δώρα στο κοινό.

Την Τρίτη 16 Ιουνίου, η ενέργεια κορυφώνεται και μουσικά, με ένα δυνατό live πρόγραμμα που θα ανεβάσει τη διάθεση στα ύψη. Στις 21:00 θα ανέβουν στη σκηνή οι Sarigian και GLS, δίνοντας τον ρυθμό και προετοιμάζοντας το κοινό για όσα θα ακολουθήσουν. Στη συνέχεια, στις 21:15, ο Kidd παίρνει τη σκυτάλη για ένα δυναμικό live που θα απογειώσει τη βραδιά και θα δώσει το απόλυτο Mad VMA vibe στο κοινό.

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Παρουσιάζουν η Marianna Grfld και ο Tsede The Real.

Τα brands που δίνουν ζωή στο Village

Στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ συμμετέχουν:

  • ΔΕΗ
  • Κωτσόβολος
  • Maybelline
  • N1 Casino
  • Old Spice
  • Περιφέρεια Αττικής
  • ΕΚΚΟΜΕΔ
  • Algida
  • Colgate
  • DRNS
  • Everest
  • Starbucks
  • Tsakiris

με ειδικά activations που θα γεμίσουν το διήμερο με διασκέδαση, διαγωνισμούς και μοναδικές εμπειρίες για όλους τους επισκέπτες.

Το countdown για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ ξεκινά εδώ

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, λίγες ώρες πριν ανοίξει το κόκκινο χαλί των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το Village Festival στις 16.00 ακριβώς γίνεται το απόλυτο σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να μπουν πρώτοι στο κλίμα της μεγαλύτερης μουσικής βραδιάς της χρονιάς.

Δύο ημέρες γεμάτες μουσική, παιχνίδια, αγαπημένους influencers, δώρα, φωτογραφίες και Mad VMA vibes περιμένουν μικρούς και μεγάλους.

Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ

16 & 17 Ιουνίου 2026.
Tae Kwon Do.
Ελεύθερη είσοδος.

Η εμπειρία των Mad VMA ξεκινά από το Village.

 

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