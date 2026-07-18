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Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 18.07.2026

H Μαρίνα Σπανού κάνει manifest ένα ντουέτο με την Billie Eilish στην κάμερα του Mad.gr

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Η Μαρίνα Σπανού αποκαλύπτει στην κάμερα του Mad.gr το όνειρο της για ένα ντουέτο με την Billie Eilish και μοιράζεται τις πιο fun στιγμές της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Μαρίνα Σπανού ονειρεύεται ντουέτο με την Billie Eilish, εκφράζοντας θαυμασμό για τη διεθνή σκηνή.
  • Η καλλιτέχνιδα δηλώνει περήφανη για τις μουσικές της επιλογές, χωρίς να ντρέπεται για τίποτα.
  • Το τραγούδι "Sweet Dreams" λειτούργησε ως "μαγική πύλη" για την αγάπη της στη μουσική από μικρή ηλικία.
  • Η Μαρίνα Σπανού αναπολεί live σε πεζόδρομο της Ρόδου και το πρώτο πανηγύρι που πήγε στην Τήνο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαρίνα Σπανού έβαλε τη δική της, ιδιαίτερη σφραγίδα στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, παρουσιάζοντας ένα εκκρηκτικό show που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και επιβεβαίωσε την ανοδική της πορεία. Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε στη σκηνή πιο ανανεωμένη από ποτέ, εκτελώντας μια ιδιαίτερα απαιτητική χορογραφία που εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως η σκηνική της παρουσία έχει περάσει σε ένα εντελώς νέο, πιο ώριμο και δυναμικό επίπεδο, ικανό να καθηλώσει χιλιάδες θεατές.

Η Μαρίνα Σπανού παρουσιάζεται σε εντυπωσιακή χορογραφία κατά τη διάρκεια των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για να παρασύρει το κοινό με την αστείρευτη ενέργειά της, η Μαρίνα Σπανού μίλησε αποκλειστικά στο Mad.gr. Απαντώντας σε μια σειρά από γρήγορες, fun αλλά και ουσιαστικές ερωτήσεις, μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της στιγμές, αποκαλύπτοντας τις μουσικές της επιρροές και τις άγνωστες πτυχές της καθημερινότητάς της, δίνοντάς μας μια πιο οικεία γεύση από τον τρόπο που σκέφτεται και προετοιμάζεται για τα μεγάλα βήματα της καριέρας της.

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Το όνειρο του ντουέτου και η μουσική αυτοπεποίθηση

Όταν τη ρωτήσαμε για το ντουέτο που θα ήθελε να έχει έτοιμο αύριο το πρωί, η Μαρίνα δεν δίστασε καθόλου, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την παγκόσμια σκηνή: «Θα ήθελα πολύ να έχω ένα ντουέτο με την Billie Eilish και να βρεθούμε μαζί στη σκηνή», δήλωσε με ενθουσιασμό. Παράλληλα, όταν της θέσαμε το ερώτημα αν κρύβει κάποιο μουσικό «ένοχο» πάθος στο αμάξι, απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια και αυτοπεποίθηση, τονίζοντας: «Όχι, δεν ντρέπομαι για τίποτα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη. Είμαι από αυτούς που κατεβάζουν τα παράθυρα για να ακούν και οι υπόλοιποι».

marina_spanou
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Η «μαγική πύλη» και το απόλυτο dance track

Μιλώντας για την αφετηρία της αγάπης της για τη μουσική, η Μαρίνα γύρισε τον χρόνο πίσω στην ηλικία των 8-9 ετών, αποκαλύπτοντας πως το τραγούδι που λειτούργησε ως καταλύτης ήταν το «Sweet Dreams». Όπως εξομολογήθηκε, ήταν το κομμάτι που της άνοιξε μια «μαγική πύλη» και την έβαζε σε μια κατάσταση που δεν μπορούσε να εξηγήσει με λόγια, ενεργοποιώντας κάτι πολύ ιδιαίτερο μέσα της από τόσο μικρή ηλικία. Στον αντίποδα, όταν αναζητήσαμε το κομμάτι που την παρασέρνει αναπόφευκτα στον χορό, η επιλογή της παρέμεινε σταθερή και δυναμική: «Είναι το “Super massive black hole” των Muse».

Ταξιδιωτικές αναμνήσεις και η ενέργεια των νησιών

Αναπολώντας το πιο περίεργο μέρος που έχει κάνει ποτέ live, η Μαρίνα θυμήθηκε με νοσταλγία την εποχή του busking, ξεχωρίζοντας έναν πεζόδρομο στην παλιά πόλη της Ρόδου, στη γραφική περιοχή «Ζωγράφοι», όπου η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη τέχνη. Όσο για την καλύτερη ταξιδιωτική της ανάμνηση, επέλεξε τη μαγεία της παράδοσης, αναφέροντας το πρώτο πανηγύρι που πήγε με τους φίλους της στην Τήνο, μια βραδιά που χόρευαν μέχρι τις 6 το πρωί. Τέλος, για το νησί που εκπέμπει την καλύτερη ενέργεια για εκείνη, παραδέχτηκε πως, αν και αγαπά πολλά μέρη, τον τελευταίο καιρό η Κρήτη κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

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