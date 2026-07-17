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Μουσική 17.07.2026

«Crash out» και… volume στο τέρμα! Η Tinashe επιστρέφει με νέο άλμπουμ

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Η Tinashe ανακοίνωσε το νέο album «Popstar», που κυκλοφορεί στις 25 Σεπτεμβρίου, και παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο single «Crash out»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Tinashe ανακοίνωσε νέο άλμπουμ, «Popstar», στις 25 Σεπτεμβρίου, και κυκλοφόρησε το single «Crash out».
  • Το νέο single «Crash out» έχει electro pop, R&B και alternative επιρροές, σχολιάζοντας την πίεση της σύγχρονης ζωής.
  • Το άλμπουμ «Popstar» θα περιλαμβάνει 16 τραγούδια και αποτελεί συνέχεια του «Quantum baby».
  • Το εξώφυλλο του «Popstar» έχει pop και futuristic αισθητική, με την Tinashe να ποζάρει με αστέρια στα μάτια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

ΗTinashe είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της. Η πολυτάλαντη τραγουδίστρια ανακοίνωσε επίσημα το νέο της album με τίτλο «Popstar», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα χάρισε στους fans το ολοκαίνουργιο single «Crash out». Μετά την επιτυχημένη πορεία του Quantum Baby, η Αμερικανίδα star επιστρέφει με ακόμη πιο τολμηρή αισθητική, σύγχρονο ήχο και διάθεση να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της pop σκηνής. Τα social media έχουν ήδη γεμίσει με σχόλια από θαυμαστές που ανυπομονούν για τη νέα της εποχή.

https://www.instagram.com/tinashenow/
https://www.instagram.com/tinashenow/

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση, ένα βίντεο με την Tinashe να σπάει με βαριοπούλα το τζάμι ενός αυτοκινήτου στους δρόμους του Λος Άντζελες έγινε viral, προκαλώντας αμέτρητες απορίες. Τελικά, το εντυπωσιακό αυτό στιγμιότυπο αποδείχθηκε μέρος της προώθησης του νέου της single «Crash out», το οποίο κυκλοφόρησε και κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις. Η καλλιτέχνιδα επέλεξε για ακόμη μία φορά έναν δημιουργικό τρόπο να τραβήξει τα βλέμματα, επιβεβαιώνοντας ότι γνωρίζει πολύ καλά πώς να δημιουργεί buzz γύρω από κάθε νέα της κυκλοφορία.

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Το «Crash out» παρουσιάζει μια πιο αιχμηρή πλευρά της Tinashe, με electro pop, R&B και alternative επιρροές. Μέσα από τους στίχους της σχολιάζει την πίεση της σύγχρονης ζωής, τη διαρκή έκθεση στα social media και την τοξικότητα που συχνά κυριαρχεί στο διαδίκτυο. Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι με έντονη προσωπικότητα, που συνδυάζει δυνατή παραγωγή με έναν σύγχρονο pop ήχο, παραμένοντας πιστό στο ιδιαίτερο μουσικό της ύφος.

https://www.instagram.com/tinashenow/
https://www.instagram.com/tinashenow/

Το «Popstar» ανοίγει μια νέα εποχή

Το νέο album της Tinashe θα περιλαμβάνει 16 τραγούδια και αποτελεί τη συνέχεια του «Quantum baby», που κυκλοφόρησε το 2024. Μέχρι στιγμής, οι fans έχουν ήδη ακούσει τα singles «Too easy» και «Crash out», τα οποία δείχνουν ότι η τραγουδίστρια συνεχίζει να εξελίσσει τον ήχο της, χωρίς να χάνει την ταυτότητα που την έκανε να ξεχωρίσει.

https://www.instagram.com/tinashenow/
https://www.instagram.com/tinashenow/

Η ίδια έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί, συνδυάζοντας στοιχεία από την pop, την R&B, την electronic και την dance μουσική, δημιουργώντας έναν ήχο που δύσκολα μπορεί να μπει σε μία μόνο κατηγορία.

Μια δημιουργική περίοδος για την Tinashe

Τα τελευταία χρόνια η Tinashe έχει καταφέρει να διατηρήσει σταθερή παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή. Το «Nasty» γνώρισε μεγάλη επιτυχία το 2024, ενώ η συνεργασία της με τους Disco Lines στο remix του «No broke boys» απέδειξε ότι παραμένει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες pop παρουσίες της γενιάς της.

Με κάθε νέα κυκλοφορία, η καλλιτέχνιδα δείχνει ότι εξελίσσεται συνεχώς, ακολουθώντας τις μουσικές τάσεις χωρίς να χάνει το προσωπικό της στίγμα.

Το εξώφυλλο που ήδη συζητιέται

Μαζί με την ανακοίνωση του album αποκαλύφθηκε και το εξώφυλλο του «Popstar», στο οποίο η Tinashe ποζάρει φορώντας ακουστικά, γυαλιά και ένα ροζ tie-dye T-shirt, ενώ τα μάτια της ξεχωρίζουν χάρη σε ένα ιδιαίτερο εφέ με αστέρια στις κόρες τους. Η αισθητική του εξωφύλλου κινείται σε pop και futuristic διάθεση, ταιριάζοντας απόλυτα με το concept της νέας εποχής της.

https://www.instagram.com/tinashenow/
https://www.instagram.com/tinashenow/

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε

Με το «Crash out» να έχει ήδη κυκλοφορήσει και το «Popstar» να έρχεται στις 25 Σεπτεμβρίου, όλα δείχνουν ότι η Tinashe ετοιμάζει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες pop κυκλοφορίες του φθινοπώρου. Αν το πρώτο δείγμα αποτελεί ένδειξη για όσα θα ακολουθήσουν, τότε οι fans έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν για το νέο μουσικό της ταξίδι.

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Tinashe μουσική ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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