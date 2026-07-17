BTS: Το νέο video clip του «NORMAL» μόλις προσγειώθηκε αποκλειστικά στο Spotify

Το συγκρότημα επιστρέφει με μια κινηματογραφική οπτική εμπειρία μέσα από την έπαυλη του «ARIRANG», λίγο πριν από την ιστορική τους εμφάνιση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με μια ματιά Το νέο video clip των BTS για το τραγούδι «NORMAL» είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο Spotify για 48 ώρες.

Το βίντεο, σε σκηνοθεσία Tanu Muino, γυρίστηκε σε μια έπαυλη και παρουσιάζει τα μέλη μετά από μια νύχτα.

Το «NORMAL» είναι το δεύτερο single από το άλμπουμ «ARIRANG», μετά την επιτυχία του «SWIM».

Οι BTS συνεχίζουν την παγκόσμια περιοδεία τους και θα εμφανιστούν στο Halftime Show του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι BTS επέστρεψαν δυναμικά, προσφέροντας στους θαυμαστές τους μια νέα οπτική εμπειρία μέσα από το βίντεο κλιπ του κομματιού «NORMAL». Το βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε τα μεσάνυχτα, είναι ήδη διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Spotify για το επόμενο 48ωρο, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαύσουν την καλλιτεχνική επιστροφή του συγκροτήματος μέσα από τις εφαρμογές τους.

Τη σκηνοθεσία του κλιπ ανέλαβε η διακεκριμένη Ουκρανή δημιουργός Tanu Muino, επιλέγοντας ως σκηνικό μια επιβλητική εξοχική έπαυλη. Το βίντεο ακολουθεί τα επτά μέλη του συγκροτήματος, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V και Jung Kook, σε στιγμές χαλάρωσης αλλά και πιο προσωπικής ενδοσκόπησης, μετά από μια έντονη νύχτα. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη μυστικά, με τα άδεια ποτήρια κρασιού και τα flashbacks να ενισχύουν την αίσθηση του μυστηρίου, ενώ η εικόνα των μελών μπροστά από μια σειρά τουαλετών έχει ήδη γίνει viral, ολοκληρώνοντας το ιδιόμορφο teaser campaign που είχε προηγηθεί.

Η πορεία του άλμπουμ «ARIRANG» και το νέο single

Το τραγούδι «NORMAL» αποτελεί το δεύτερο single μέσα από το πέμπτο στούντιο άλμπουμ των BTS, με τίτλο ARIRANG. Η κυκλοφορία του έρχεται σε συνέχεια της τεράστιας επιτυχίας του πρώτου single, «SWIM», το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100 τον περασμένο Απρίλιο. Το ίδιο το άλμπουμ είχε σημειώσει εξίσου εντυπωσιακή πορεία, φτάνοντας στο Νο. 1 του Billboard 200. Η επίσημη προώθηση του «NORMAL» στα ραδιόφωνα αναμένεται να ξεκινήσει την εβδομάδα της 27ης Ιουλίου.

Η παγκόσμια περιοδεία και η εμφάνιση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Παράλληλα με τις επιτυχίες τους στα charts, οι BTS συνεχίζουν την παγκόσμια περιοδεία τους για την υποστήριξη του ARIRANG, με τις τρέχουσες συναυλίες τους να πραγματοποιούνται στο Παρίσι, στο Stade de France. Η κορύφωση της περιοδείας τους αναμένεται αυτή την Κυριακή, 19 Ιουλίου, όταν οι K-pop superstars θα βρεθούν στη σκηνή του MetLife Stadium στο New Jersey για να συμπράξουν με καλλιτέχνες όπως ο Justin Bieber, η Madonna και η Shakira στο πρώτο ιστορικό Halftime Show του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κεντρική Εικόνα: @bts.bighitofficial