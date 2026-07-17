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Μουσική 17.07.2026

Όταν ο Δημήτρης Σαμόλης έπεισε τη Νένα Μεντή να τραγουδήσει ξανά το τραγούδι του πατέρα της

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Η κοινή ερμηνεία του Δημήτρη Σαμόλη και της Νένας Μεντή δίνει νέα ζωή σε ένα διαχρονικό τραγούδι, συνδέοντας τη μουσική με οικογενειακές αναμνήσεις
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Δημήτρης Σαμόλης και η Νένα Μεντή τραγούδησαν μαζί το «Μια μικρούλα πίκρα».
  • Το τραγούδι γράφτηκε από τον πατέρα της Νένας Μεντή, Σπήλιο Μεντή.
  • Ο Δημήτρης Σαμόλης έπεισε τη Νένα Μεντή να τραγουδήσει ξανά το τραγούδι.
  • Η ερμηνεία τους θεωρείται φόρος τιμής στον δημιουργό και την οικογενειακή ιστορία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μουσική έχει τη μοναδική δύναμη να ξυπνά αναμνήσεις και να κρατά ζωντανές ιστορίες που περνούν από γενιά σε γενιά. Μια τέτοια ξεχωριστή στιγμή μοιράστηκε ο Δημήτρης Σαμόλης με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο Instagram, όπου τραγουδά μαζί με τη Νένα Μεντή το «Μια μικρούλα πίκρα». Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τη σπουδαία ηθοποιό, καθώς οι στίχοι και η μουσική ανήκουν στον πατέρα της, Σπήλιο Μεντή, χαρίζοντας στην ερμηνεία μια ακόμη πιο προσωπική και συγκινητική διάσταση.

https://www.instagram.com/dimitris_samolis/
https://www.instagram.com/dimitris_samolis/

Η ανάρτηση δεν άργησε να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς η συγκεκριμένη ερμηνεία δεν αποτελεί απλώς μια μουσική στιγμή, αλλά έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής σε έναν δημιουργό που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Το συναίσθημα που αποπνέει η ερμηνεία των δύο καλλιτεχνών είναι εμφανές από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα.

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Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Νένα Μεντή, ήταν ο Δημήτρης Σαμόλης εκείνος που την έπεισε να τραγουδήσει το «Μια μικρούλα πίκρα». Η πρότασή του έγινε η αφορμή για να ξαναζωντανέψει ένα τραγούδι που συνδέεται άμεσα με την οικογενειακή της ιστορία και τη δημιουργική πορεία του πατέρα της.

https://www.instagram.com/dimitris_samolis/
https://www.instagram.com/dimitris_samolis/

Η κοινή τους ερμηνεία χαρακτηρίζεται από απλότητα, αυθεντικότητα και σεβασμό απέναντι στο έργο του Σπήλιου Μεντή. Χωρίς υπερβολές, οι δύο καλλιτέχνες αφήνουν το ίδιο το τραγούδι να πρωταγωνιστήσει, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που αγγίζει όσους αγαπούν το ελληνικό τραγούδι και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτό.

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Δημήτρης Σαμόλης Νένα Μεντή ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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