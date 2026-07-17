Το «Daughter From Hell» είναι το νέο μουσικό στοίχημα της Gracie Abrams

Η 26χρονη τραγουδοποιός παρουσιάζει τη νέα της δισκογραφική δουλειά, μια συλλογή 16 τραγουδιών που σηματοδοτεί την πιο ώριμη στιγμή της

Με μια ματιά Η Gracie Abrams κυκλοφόρησε το τρίτο άλμπουμ της, «Daughter From Hell», στις 17 Ιουλίου.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 16 τραγούδια και είναι η πιο προσωπική της δουλειά μέχρι σήμερα.

Συνεργάστηκε ξανά με τον Aaron Dessner, ενώ συμμετέχουν οι Marcus Mumford, Justin Vernon και Paul Mescal.

Το άλμπουμ εξερευνά τις σχέσεις με πιο ώριμη προσέγγιση, αποφεύγοντας την απόδοση ευθυνών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο sold-out εμφανίσεις σε στάδια και αμφιθέατρα, η 26χρονη τραγουδοποιός Gracie Abrams κυκλοφόρησε σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της με τίτλο «Daughter From Hell». Η νέα δουλειά, που περιλαμβάνει 16 τραγούδια, αποτελεί για την καλλιτέχνιδα μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή, καθώς η ίδια το περιγράφει ως την πιο αγαπημένη της δημιουργία μέχρι σήμερα.

Το άλμπουμ αποτελεί τη συνέχεια του επιτυχημένου «The Secret of Us» του 2024 και βρίσκει την Abrams να συνεχίζει τη στενή δημιουργική της σύμπραξη με τον Aaron Dessner των The National, ο οποίος υπογράφει τη σύνθεση και την παραγωγή στα 14 από τα 16 κομμάτια. Παράλληλα, το Daughter From Hell πλαισιώνεται από σημαντικούς καλλιτέχνες: ο Dan Nigro συνέβαλε στη συμπαραγωγή του Look At My Life, ο Marcus Mumford των Mumford & Sons συμμετέχει φωνητικά στο What If It’s Right?, ο Justin Vernon των Bon Iver συνυπογράφει και συμπαράγει το Broke My Heart, ενώ ο ηθοποιός Paul Mescal συμμετέχει ως συνθέτης στο Imaginary Friend.

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Μια βαθύτερη ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις

Πέρα από τη μουσική παραγωγή, το άλμπουμ χαρακτηρίζεται από μια νέα, πιο ώριμη προσέγγιση στα θέματα των σχέσεων. Σε αντίθεση με προηγούμενες δουλειές της, η Abrams εξήγησε ότι επιδίωξε να αποφύγει την απόδοση ευθυνών, επιλέγοντας να εξερευνήσει τις συγκρούσεις και τους χωρισμούς από την πλευρά και των δύο εμπλεκόμενων μερών. Αυτή η εξέλιξη αναγνωρίστηκε και από την Olivia Rodrigo, η οποία χαρακτήρισε το τραγούδι Afflictions ως μια ιδιαίτερα βαθιά και αυθεντική αποτύπωση της αγάπης, απομακρυσμένη από οτιδήποτε επιφανειακό.

Η πορεία προς την περιοδεία «The Look at My Life»

Με το πρώτο single του άλμπουμ, Hit the Wall, να έχει ήδη καταγράψει σημαντική επιτυχία στα charts του Billboard, η Abrams προετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας της. Η περιοδεία της, «The Look at My Life», αναμένεται να ξεκινήσει στις 2 Δεκεμβρίου από το Ντένβερ, μεταφέροντας το νέο υλικό σε μεγάλες αρένες της Βόρειας Αμερικής και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πορεία στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Κεντρική Εικόνα: @gracieabrams

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