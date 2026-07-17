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Μουσικά Νέα 17.07.2026

Το «Daughter From Hell» είναι το νέο μουσικό στοίχημα της Gracie Abrams

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Η 26χρονη τραγουδοποιός παρουσιάζει τη νέα της δισκογραφική δουλειά, μια συλλογή 16 τραγουδιών που σηματοδοτεί την πιο ώριμη στιγμή της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Gracie Abrams κυκλοφόρησε το τρίτο άλμπουμ της, «Daughter From Hell», στις 17 Ιουλίου.
  • Το άλμπουμ περιλαμβάνει 16 τραγούδια και είναι η πιο προσωπική της δουλειά μέχρι σήμερα.
  • Συνεργάστηκε ξανά με τον Aaron Dessner, ενώ συμμετέχουν οι Marcus Mumford, Justin Vernon και Paul Mescal.
  • Το άλμπουμ εξερευνά τις σχέσεις με πιο ώριμη προσέγγιση, αποφεύγοντας την απόδοση ευθυνών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο sold-out εμφανίσεις σε στάδια και αμφιθέατρα, η 26χρονη τραγουδοποιός Gracie Abrams κυκλοφόρησε σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της με τίτλο «Daughter From Hell». Η νέα δουλειά, που περιλαμβάνει 16 τραγούδια, αποτελεί για την καλλιτέχνιδα μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή, καθώς η ίδια το περιγράφει ως την πιο αγαπημένη της δημιουργία μέχρι σήμερα.

gracie_abrams
https://www.instagram.com/gracieabrams/?hl=el

Το άλμπουμ αποτελεί τη συνέχεια του επιτυχημένου «The Secret of Us» του 2024 και βρίσκει την Abrams να συνεχίζει τη στενή δημιουργική της σύμπραξη με τον Aaron Dessner των The National, ο οποίος υπογράφει τη σύνθεση και την παραγωγή στα 14 από τα 16 κομμάτια. Παράλληλα, το Daughter From Hell πλαισιώνεται από σημαντικούς καλλιτέχνες: ο Dan Nigro συνέβαλε στη συμπαραγωγή του Look At My Life, ο Marcus Mumford των Mumford & Sons συμμετέχει φωνητικά στο What If It’s Right?, ο Justin Vernon των Bon Iver συνυπογράφει και συμπαράγει το Broke My Heart, ενώ ο ηθοποιός Paul Mescal συμμετέχει ως συνθέτης στο Imaginary Friend.

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Μια βαθύτερη ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις

Πέρα από τη μουσική παραγωγή, το άλμπουμ χαρακτηρίζεται από μια νέα, πιο ώριμη προσέγγιση στα θέματα των σχέσεων. Σε αντίθεση με προηγούμενες δουλειές της, η Abrams εξήγησε ότι επιδίωξε να αποφύγει την απόδοση ευθυνών, επιλέγοντας να εξερευνήσει τις συγκρούσεις και τους χωρισμούς από την πλευρά και των δύο εμπλεκόμενων μερών. Αυτή η εξέλιξη αναγνωρίστηκε και από την Olivia Rodrigo, η οποία χαρακτήρισε το τραγούδι Afflictions ως μια ιδιαίτερα βαθιά και αυθεντική αποτύπωση της αγάπης, απομακρυσμένη από οτιδήποτε επιφανειακό.

gracie_abrams_album
https://www.instagram.com/gracieabrams/?hl=el

Η πορεία προς την περιοδεία «The Look at My Life»

Με το πρώτο single του άλμπουμ, Hit the Wall, να έχει ήδη καταγράψει σημαντική επιτυχία στα charts του Billboard, η Abrams προετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας της. Η περιοδεία της, «The Look at My Life», αναμένεται να ξεκινήσει στις 2 Δεκεμβρίου από το Ντένβερ, μεταφέροντας το νέο υλικό σε μεγάλες αρένες της Βόρειας Αμερικής και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πορεία στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Κεντρική Εικόνα: @gracieabrams

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Daughter From Hell» Gracie Abrams
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