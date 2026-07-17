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Μουσικά Νέα 17.07.2026

Θαμμένο στο Παρίσι για 230 χρόνια: Το άγνωστο τετράδιο του νεαρού Μότσαρτ που μόλις ήρθε στο φως

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Η ανακάλυψη ενός χειρογράφου 248 ετών στο Παρίσι ρίχνει νέο φως στις άγνωστες διδακτικές στιγμές του νεαρού Μότσαρτ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ανακαλύφθηκε στο Παρίσι, μετά από 230 χρόνια, ένα άγνωστο τετράδιο του νεαρού Μότσαρτ.
  • Το χειρόγραφο, που χρονολογείται στο 1778, περιέχει ασκήσεις και συνθέσεις για φλάουτο και άρπα.
  • Δημιουργήθηκε για τη νεαρή αρπίστρια Marie-Louise-Philippine de Guînes, αποκαλύπτοντας τον Μότσαρτ ως δάσκαλο.
  • Το τετράδιο βρέθηκε στα αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, μετά την κατάσχεση της περιουσίας του Δούκα de Guînes.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στα αχανή και μυστηριώδη αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, ο χρόνος φάνηκε να σταματά για ένα μικρό τετράδιο 44 σελίδων, το οποίο παρέμενε «αόρατο» και αταξινόμητο για πάνω από 2 αιώνες. Το χειρόγραφο αυτό, που χρονολογείται πίσω στο 1778, την εποχή που ο 22χρονος Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ προσπαθούσε να καθιερωθεί στο Παρίσι, διέφυγε της προσοχής των ιστορικών, θαμμένο μέσα σε χιλιάδες ανώνυμα έγγραφα.

https://el.wikipedia.org
https://el.wikipedia.org

Η σπουδαία αποκάλυψη ήρθε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν ο μουσικολόγος François-Pierre Goy, κατά τη διάρκεια συστηματικής έρευνας, παρατήρησε μια ιδιαιτερότητα στη γραφή και τη μουσική σημειογραφία που του κέντρισε το ενδιαφέρον. Με τη συνεργασία της Laurence Decobert και την τελική επικύρωση από το Ίδρυμα Mozarteum στο Σάλτσμπουργκ τον Απρίλιο του 2026, επιβεβαιώθηκε το αδιανόητο: το τετράδιο ανήκε όντως στον μεγάλο συνθέτη.

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Ο Μότσαρτ ως δάσκαλος: Η ανθρώπινη πλευρά της ιδιοφυΐας

Το περιεχόμενο του τετραδίου μάς μεταφέρει σε μια λιγότερο γνωστή καθημερινότητα του Μότσαρτ, μακριά από τα φώτα των μεγάλων συμφωνικών έργων. Πρόκειται για έναν «χάρτη» της διδακτικής του πορείας, καθώς το υλικό δημιουργήθηκε ειδικά για τη νεαρή αρπίστρια Marie-Louise-Philippine de Guînes. Μέσα από τις σελίδες του, ξεδιπλώνονται ασκήσεις και επτά συνθέσεις για φλάουτο και άρπα, οι οποίες πιθανότατα προορίζονταν για ιδιωτικές μουσικές βραδιές στο περιβάλλον του Δούκα de Guînes.

Αυτό το χειρόγραφο αποκαλύπτει έναν συνθέτη που δεν ήταν απλώς μια απόμακρη μουσική διάνοια, αλλά ένας αφοσιωμένος δάσκαλος που προσαρμόζε τις συνθέσεις του στις ικανότητες και τις ανάγκες των μαθητών του. Η σχέση του Μότσαρτ με τον Δούκα, ο οποίος ήταν αξιόλογος φλαουτίστας, φαίνεται πως αποτέλεσε τον καταλύτη για τη δημιουργία αυτών των κομματιών, προσφέροντας σήμερα μια πολύτιμη ματιά στο κοινωνικό και καλλιτεχνικό δίκτυο του συνθέτη κατά τη διαμονή του στη γαλλική πρωτεύουσα.

Μια περιπετειώδης διαδρομή στο χρόνο

Η διαδρομή που ακολούθησε το χειρόγραφο μέχρι να επιστρέψει στο φως είναι σχεδόν κινηματογραφική. Μετά τις αναταραχές της Γαλλικής Επανάστασης, η περιουσία του Δούκα de Guînes κατασχέθηκε, και το τετράδιο παραδόθηκε στα κρατικά αρχεία, όπου και «σιώπησε» για σχεδόν 230 χρόνια. Η περιπέτειά του έλαβε τέλος τον Ιούνιο του 2026, όταν οι νότες του νεαρού Μότσαρτ αντήχησαν ξανά στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της Fête de la Musique. Η ανακάλυψη αυτή δεν προσθέτει απλώς ένα ακόμα έργο στον κατάλογο του συνθέτη, αλλά γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στο σήμερα και την εποχή που ο Μότσαρτ, γεμάτος φιλοδοξία και νεανική ορμή, άφηνε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα στις παριζιάνικες σάλες.

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Μότσαρτ μουσική
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