Η Lila αποκαλύπτει στο Mad.gr με ποιον content creator θα ήθελε να ανταλλάξει ντουλάπες

Η Lila μιλά στο Mad.gr για το στιλ της, τη Rihanna ως fashion icon, τις αγαπημένες της μουσικές επιλογές και τις καθημερινές της συνήθειες

Με μια ματιά Η Lila μίλησε στο Mad.gr πριν την εμφάνισή της στα Mad VMA 2026.

Το πιο ακριβό κομμάτι που έχει αγοράσει είναι μια τσάντα.

Θεωρεί τη Rihanna απόλυτο fashion icon και θα άλλαζε ντουλάπα με τον Dr. Chris.

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Η ενέργεια στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ είχε χτυπήσει «κόκκινο» με την παρουσία της Lila, η οποία είχε καθηλώσει τότε το κοινό με ένα δυναμικό performance που πολλοί θυμούνται ακόμα. Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά το νέο της τραγούδι «Dopamini», είχε ξεσηκώσει τους πάντες με το viral hit «Poios na sou to pei», ενώ η βραδιά είχε κορυφωθεί με μια εμφάνιση-έκπληξη στο πλευρό του Manos, ερμηνεύοντας μαζί το «Baby».

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για να χαρίσει εκείνες τις μοναδικές στιγμές, η Lila είχε μιλήσει αποκλειστικά στο Mad.gr. Απαντώντας σε μια σειρά από γρήγορες και διασκεδαστικές ερωτήσεις, μας είχε δώσει μια πιο προσωπική γεύση από την καθημερινότητα, το στιλ και τον τρόπο που προετοιμαζόταν για τις μεγάλες στιγμές της καριέρας της.

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Το Fashion «δωράκι» στον εαυτό της

Όταν τη ρωτήσαμε για το πιο ακριβό κομμάτι που είχε προσθέσει στη γκαρνταρόμπα της, η Lila είχε φανεί προσγειωμένη: «Δεν το κάνω πολύ συχνά, αλλά έχω κάνει 1-2 δωράκια στον εαυτό μου. Νομίζω το πιο ακριβό είναι μια τσάντα», είχε παραδεχτεί τότε.

Sneakers ή Full Glam;

Στο κλασικό δίλημμα μεταξύ άνεσης και λάμψης, η απάντησή της ήταν ειλικρινής: «Η ζωή μου όλη είναι το πρώτο, αλλά στα events πάω με το δεύτερο». Μας είχε εξηγήσει, δηλαδή, πώς εξισορροπούσε την καθημερινή της χαλαρότητα με τις λαμπερές εμφανίσεις που απαιτούσε η σκηνή.

Το απόλυτο Style Icon: Η Rihanna

Για τη Lila, η έμπνευση ερχόταν από μία και μοναδική πηγή: «Η Rihanna είναι το απόλυτο fashion icon για εμένα. Είναι πάντα τέλεια ντυμένη. Βασικά είναι αυτό που λέμε: “Το φοράς, δεν σε φοράει”».

Wardrobe Swap με τον Dr. Chris

Αν έπρεπε να αλλάξει ντουλάπα με κάποιον από τους παρευρισκόμενους στα Mad VMA 2026, η επιλογή της ήταν συγκεκριμένη: «Πάντα μου αρέσει ο τρόπος που ντύνεται ο Dr. Chris. Είναι πάντα iconic αυτά που φοράει, οπότε άνετα θα του τα έπαιρνα».

Η Workout Playlist και η Ιεροτελεστία πριν τη σκηνή

Για τη γυμναστική της, η Lila επιλέγει δυναμικούς ρυθμούς από την Beyoncé και συγκεκριμένα τον δίσκο «Renaissance» και τα tracks «Cozy» και «Alien Superstar». Όσο για το πώς προετοιμαζόταν πριν από ένα live, είχε αποκαλύψει: «Παίρνω τις ανάσες μου, κάνω τον διαλογισμό μου. Γίνεται μια ιεροτελεστία πριν από το live. Με βοηθάει πολύ να είμαι στο παρόν».