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Μουσική 16.07.2026

Από τη Eurovision στο απόλυτο wedding anthem hit: Το μουσικό ντουέτο Antigoni x Sal Da Vinci που ενώνει Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία!

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Η Antigoni και ο Sal Da Vinci παρουσιάζουν το «Για πάντα ναι», την ελληνική εκδοχή του Eurovision hit «Per Sempre Sì» που ξεχώρισε το 2026
Mad.gr

Μία 5στερη Eurovision συνεργασία που αναμένεται να γίνει το ντουέτο της χρονιάς είναι πλέον γεγονός. Η Antigoni ενώνει τις δυνάμεις της με τον Sal Da Vinci και μαζί παρουσιάζουν «ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΝΑΙ», την ελληνική εκδοχή του «Per Sempre Sì», του τραγουδιού που κατέκτησε την 5η θέση στο Eurovision Song Contest 2026 και έχει ήδη ξεπεράσει τα 38 εκατομμύρια streams στο Spotify.

gia panta nai_antigoni

Τους ελληνικούς στίχους του τραγουδιού συνυπογράφουν οι Βίκυ Γεροθόδωρου με την Αntigoni και τους ιταλικούς οι Francesco Da Vinci και Alessandro La Cava, ενώ τη μουσική οι Sal Da Vinci, Alessandro La Cava, Eugenio Maimone, Federica Abbate, Federico Mercuri και Giordano Cremona.Με δύο φωνές που συμπληρώνουν ιδανικά η μία την άλλη και δύο διαφορετικές μουσικές κουλτούρες να συναντιούνται, το «Per Sempre Sì» αποκτά μια νέα διάσταση, διατηρώντας τον συναισθηματικό του χαρακτήρα και αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τη δύναμη της μουσικής να ενώνει ανθρώπους και πολιτισμούς.

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Παράλληλα, όλα δείχνουν πως έχει όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί στο απόλυτο wedding anthem, το τραγούδι που θα συνοδεύσει τις πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού και όχι μόνο. Η ελληνική version του τραγουδιού φιλοδοξεί να ταξιδέψει ακόμη πιο μακριά, χτίζοντας μια δυνατή μουσική γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία και φέρνοντας το ελληνικό στοιχείο σε ένα ήδη επιτυχημένο ευρωπαϊκό τραγούδι.

Μια συνεργασία διεθνών προδιαγραφών που αναμένεται να ξεχωρίσει, να αγαπηθεί από το ελληνικό και κυπριακό κοινό και να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα Eurovision collaboration που αναμένεται να συζητηθεί έντονα μόλις αποκαλυφθεί στο κοινό.

 

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Antigoni Buxton Αντιγόνη ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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