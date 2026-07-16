Save the date! Η Άννα Βίσση και ο ARGY έρχονται να μας πάνε… «Όλο πιο πάνω»

Η Άννα Βίσση και ο ARGY ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο single «Όλο πιο πάνω», που κυκλοφορεί στις 24 Ιουλίου

Η Άννα Βίσση και ο ARGY ενώνουν τις δυνάμεις τους στο ολοκαίνουργιο single «Όλο πιο πάνω», το οποίο κυκλοφορεί στις 24 Ιουλίου. Με ένα λιτό αλλά γεμάτο hype teaser στα social media και το μήνυμα «Pre-Save Now», οι δύο καλλιτέχνες έδωσαν την πρώτη γεύση από μία συνεργασία που ήδη συζητιέται. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα από τα πιο δυνατά ελληνικά releases του καλοκαιριού.

Η συνεργασία φέρνει κοντά δύο εντελώς διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Από τη μία, η διαχρονική pop queen της ελληνικής μουσικής, Άννα Βίσση, και από την άλλη ο ARGY, ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες DJs και παραγωγούς της διεθνούς electronic σκηνής. Το αποτέλεσμα αναμένεται να παντρέψει pop με melodic house και club αισθητική, δημιουργώντας ένα track που δύσκολα θα λείψει από τα καλοκαιρινά playlists, τα beach bars και τα φεστιβάλ.

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Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη πολλές λεπτομέρειες για το τραγούδι, ο τίτλος «Όλο Πιο Πάνω» και η αισθητική του teaser δείχνουν ότι η νέα κυκλοφορία θα έχει έντονο ρυθμό, δυναμική παραγωγή και καλοκαιρινό vibe.

Οι fans και των δύο καλλιτεχνών έχουν ήδη γεμίσει τα social media με σχόλια, ενώ το pre-save έχει ξεκινήσει να ανεβάζει την προσμονή ακόμη περισσότερο. Αν κρίνουμε από το hype που έχει δημιουργηθεί πριν καν κυκλοφορήσει, το νέο single έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού.

Η 24η Ιουλίου πλησιάζει και ένα είναι σίγουρο: το «Όλο πιο πάνω» έχει ήδη βάλει υποψηφιότητα για το soundtrack του καλοκαιριού.