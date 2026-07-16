FIFA World Cup 2026: Το μεγαλύτερο stage του κόσμου ανήκει στον Post Malone

Με μια ματιά Ο Post Malone θα είναι ο headliner της τελετής λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η εμφάνισή του θα γίνει στις 19 Ιουλίου στο New York New Jersey Stadium.

Στην τελετή λήξης θα συμμετέχουν επίσης οι Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams και IShowSpeed.

Ο τελικός θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά halftime show με καλλιτέχνες όπως Justin Bieber, Shakira, Madonna και BTS. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η FIFA ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ανακοινώνοντας ότι ο Post Malone θα είναι ο headliner της τελετής λήξης. Ο Αμερικανός superstar θα εμφανιστεί μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές από κάθε γωνιά του πλανήτη, λίγο πριν από τη σέντρα του σημαντικότερου αγώνα της διοργάνωσης. Η εμφάνισή του θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου στο New York New Jersey Stadium, σηματοδοτώντας το φινάλε ενός ιστορικού Μουντιάλ. Η επιλογή του μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους και πολυσυλλεκτικούς καλλιτέχνες της γενιάς του.

Η τελετή λήξης θα ξεκινήσει περίπου 90 λεπτά πριν από τον μεγάλο τελικό και αναμένεται να συνδυάσει μουσική, θέαμα και ποδόσφαιρο σε μια παραγωγή παγκόσμιων προδιαγραφών. Η FIFA θέλει να δημιουργήσει ένα μοναδικό event που θα μείνει στην ιστορία, φέρνοντας στη σκηνή μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς showbiz. Ο Post Malone καλείται να δώσει τον ρυθμό πριν από την κορύφωση της διοργάνωσης, σε μια βραδιά που αναμένεται να συγκεντρώσει τεράστιο τηλεοπτικό κοινό. Η ανακοίνωση έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό τόσο στους φίλους της μουσικής όσο και στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

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Ο 31χρονος καλλιτέχνης έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να κινείται με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη, από την hip-hop και την pop μέχρι την country. Η πρόσφατη δισκογραφική του στροφή με το άλμπουμF-1 Trillion επιβεβαίωσε πως δεν φοβάται να δοκιμάζει νέους δρόμους, ενώ η εμπορική του επιτυχία παραμένει εντυπωσιακή. Με τεράστιες επιτυχίες όπως τα «Sunflower» «Circles», «Rockstar» και «Congratulations», ο Post Malone αποτελεί μία από τις πιο δυνατές συναυλιακές επιλογές παγκοσμίως. Η συμμετοχή του στον τελικό του Μουντιάλ προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη λάμψη σε μια ήδη εντυπωσιακή διοργάνωση.

Η βραδιά, όμως, δεν θα περιοριστεί μόνο στην εμφάνιση του Post Malone. Στην τελετή λήξης θα συμμετέχουν επίσης προσωπικότητες όπως ο Tom Cruise, η Jennifer Hudson, η Laura Pausini, η Nicole Scherzinger, ο Robbie Williams και ο δημοφιλής streamer IShowSpeed, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις. Παράλληλα, ο τελικός θα γράψει ιστορία φιλοξενώντας για πρώτη φορά halftime show, με καλλιτέχνες όπως οι Justin Bieber, Shakira, Madonna και BTS να ανεβαίνουν στη σκηνή σε ένα υπερθέαμα που αναμένεται να θυμίζει Super Bowl.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 εξελίχθηκε σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά, καθώς κάθε διοργάνωση συνοδεύτηκε από εντυπωσιακά μουσικά shows. Από την έναρξη σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά μέχρι τους προημιτελικούς, μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας ανέλαβαν να ψυχαγωγήσουν τους φιλάθλους. Η FIFA φαίνεται αποφασισμένη να μετατρέψει τον τελικό σε ένα παγκόσμιο μουσικό και αθλητικό γεγονός που θα μείνει αξέχαστο.

Πλέον, το μόνο που απομένει είναι να μάθουμε ποια δύο εθνικά συγκροτήματα θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό. Όποια κι αν είναι η κατάληξη μέσα στο γήπεδο, ένα είναι βέβαιο: ο Post Malone ετοιμάζεται να χαρίσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της χρονιάς, σε μια βραδιά όπου η μουσική και το ποδόσφαιρο θα συναντηθούν στο μεγαλύτερο stage του πλανήτη.