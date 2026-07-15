Έλενα Τσαγκρινού: Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα – Χόρεψε και τραγούδησε στη συναυλία του Bruno Mars στο Μιλάνο

Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στο Μιλάνο μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και έζησε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στον καλλιτέχνη που θαύμαζε από μικρή

Με μια ματιά Η Έλενα Τσαγκρινού παρακολούθησε τη συναυλία του Bruno Mars στο Μιλάνο.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές ενθουσιασμού από τη συναυλία στα social media.

Η Έλενα Τσαγκρινού χαρακτήρισε τον Bruno Mars ως το παιδικό της είδωλο.

Το ταξίδι στο Μιλάνο συνδυάστηκε με βόλτες και εξόδους με φίλους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα ταξίδι γεμάτο μουσική, χαμόγελα και έντονες αναμνήσεις έζησε η Έλενα Τσαγκρινού στο Μιλάνο, με αφορμή τη συναυλία του Bruno Mars. Η τραγουδίστρια βρέθηκε μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ανάμεσα στους χιλιάδες θαυμαστές του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, αφού ο ίδιος ήταν ένα από τα πρόσωπα που σημάδεψαν τα παιδικά της χρόνια. Μέσα από τα social media μοιράστηκε στιγμές από τη βραδιά, δείχνοντας πως κάποιες μελωδίες έχουν τη δύναμη να σε γυρίζουν πίσω στον χρόνο και να ξυπνούν συναισθήματα που μένουν αναλλοίωτα.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη βραδιά της συναυλίας, δείχνοντας τον ενθουσιασμό και τη χαρά της ενώ χόρευε και τραγουδούσε μαζί με τις μεγάλες επιτυχίες του παγκοσμίου φήμης performer. Με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media, θέλησε να κρατήσει ζωντανή τη στιγμή και να δείξει στους followers της πόσο ξεχωριστή ήταν αυτή η εμπειρία για εκείνη.

Η Νίνα Μαζάνη στο Mad.gr: «Η αναγνώριση έχει άλλη αξία όταν έχεις παλέψει γι’ αυτήν»

Το ταξίδι στο Μιλάνο, όμως, δεν ήταν μόνο μουσική. Η Έλενα Τσαγκρινού συνδύασε τη συναυλία με βόλτες στην ιταλική πόλη, χαλαρές στιγμές και όμορφες εικόνες μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την παρέα τους.

«Είδα το παιδικό μου είδωλο» – Η συγκίνηση της Έλενας Τσαγκρινού στη συναυλία

Η κορυφαία στιγμή του ταξιδιού ήταν φυσικά η συναυλία του Bruno Mars. Η Έλενα Τσαγκρινού δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, καθώς βρέθηκε ανάμεσα στο κοινό και απόλαυσε τον αγαπημένο της καλλιτέχνη ζωντανά. Στο βίντεο που δημοσίευσε, η τραγουδίστρια φαίνεται να χορεύει και να τραγουδάει με χαμόγελο, ζώντας μια στιγμή που για εκείνη είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Με τη φράση ότι είδε «Είδα το παιδικό της είδωλο», η Έλενα Τσαγκρινού μοιράστηκε ουσιαστικά μια προσωπική στιγμή χαράς, θυμίζοντας πως ακόμη και οι καλλιτέχνες έχουν τα δικά τους πρόσωπα που τους ενέπνευσαν.

Μαζί με φίλους στο Μιλάνο – Η παρέα που απόλαυσε την απόδραση

Στο ταξίδι βρέθηκαν μαζί τους και φίλοι του Λάμπρου Κωνσταντάρα, ανάμεσά τους ο Θέμης Γεωργαντάς και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Ο δημοσιογράφος μοιράστηκε επίσης εικόνες από την ιταλική πόλη, αλλά και στιγμές από τις εξόδους της παρέας.

Μάλιστα, ένα από τα βίντεο που ανέβασε από εστιατόριο στο Μιλάνο προκάλεσε χαμόγελα, καθώς η μουσική από τους δύο μουσικούς του χώρου ήταν τόσο δυνατή που δυσκόλευε ακόμη και τη συζήτηση μεταξύ των θαμώνων.

Η Anastasia γράφει international ιστορία! Το Billboard Brasil αποθεώνει το νέο της τραγούδι με την Anitta