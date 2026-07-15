Η Νίνα Μαζάνη στο Mad.gr: «Η αναγνώριση έχει άλλη αξία όταν έχεις παλέψει γι’ αυτήν»

Η Νίνα Μαζάνη μιλά αποκλειστικά στο MAD.GR για το νέο της album με τίτλο «ΦΩΣ», τον APON και τις νέες συνεργασίες

Με μια ματιά Η Νίνα Μαζάνη βρήκε τη μουσική της ταυτότητα από νωρίς, επηρεασμένη από ξένους καλλιτέχνες.

Η διασκευή του "Η νύχτα μυρίζει γιασεμί" ήταν μια σίγουρη επιλογή, όχι ριψοκίνδυνη.

Η παρατήρηση της δουλειάς σπουδαίων καλλιτεχνών είναι το σημαντικότερο μάθημα για εκείνη.

Ετοιμάζει νέα τραγούδια και μια αγαπημένη συνεργασία για τον Σεπτέμβριο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Νίνα Μαζάνη είναι μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της νέας γενιάς καλλιτεχνών στην ελληνική μουσική σκηνή. Με τη χαρακτηριστική βραχνάδα της, τις ιδιαίτερες ερμηνείες και τη δική της αισθητική, έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να δημιουργήσει το δικό της πιστό κοινό. Από τη διασκευή του εμβληματικού «Η νύχτα μυρίζει γιασεμί», μέχρι τα viral τραγούδια «Είναι εντάξει μαζί μου» και «Στη θάλασσα», η πορεία της εξελίσσεται συνεχώς, με κάθε νέο βήμα να επιβεβαιώνει ότι ήρθε για να μείνει.

Με αφορμή το πρώτο της προσωπικό album «ΦΩΣ», τις επιτυχημένες συνεργασίες της, τις sold out εμφανίσεις της αλλά και όσα ετοιμάζει για τη συνέχεια, η Νίνα Μαζάνη μίλησε αποκλειστικά στο MAD.GR. Η τραγουδίστρια θυμάται τα πρώτα της βήματα, μοιράζεται ιστορίες από τη μέχρι τώρα διαδρομή της και αποκαλύπτει πώς βιώνει την επιτυχία, χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά της.

Η Έλενα Παπαρίζου αποκαλύπτει στο Mad.gr τα guilty pleasure τραγούδια της και η απάντηση είναι ό,τι πιο random ακούσαμε

Παράλληλα, αναφέρεται στη συνεργασία της με τον APON, τη δημιουργική συνάντηση με τον Papazó, την εμπειρία της στη Disney, αλλά και στις μουσικές εκπλήξεις που ετοιμάζει για τους επόμενους μήνες.

«Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι η ζωή θα με έφερνε εδώ»

Από την Ξάνθη στην Αθήνα και από την υποκριτική στη μουσική, η διαδρομή της Νίνας Μαζάνη δεν ήταν ποτέ προσχεδιασμένη. Όπως εξομολογείται στο MAD.GR, όταν πήρε την απόφαση να κάνει το μεγάλο βήμα, δεν μπορούσε να προβλέψει πού θα την οδηγούσε.

«Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας πίσω στο χρόνο δεν ήξερα ότι θα συμβούν όλα αυτά αλλά το έχω εκτιμήσει πάρα πολύ και αγαπώ και την Αθήνα και όλες τις επιλογές που έχω κάνει μέχρι τώρα». Η ίδια δηλώνει ευγνώμων για κάθε στάση αυτής της πορείας, θεωρώντας πως όλες οι επιλογές της τη διαμόρφωσαν τόσο ως άνθρωπο όσο και ως καλλιτέχνιδα.

Το μεγάλο στοίχημα του «Η νύχτα μυρίζει γιασεμί»

Το 2022 αποφάσισε να κάνει το δισκογραφικό της ξεκίνημα με ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Μια επιλογή που πολλοί θα χαρακτήριζαν ριψοκίνδυνη, εκείνη όμως δεν τη βίωσε ποτέ με φόβο.

Όπως μας λέει, δεν ένιωσε άγχος, αλλά μόνο τη δημιουργική αγωνία που συνοδεύει κάθε νέο ξεκίνημα. «Δεν υπήρχε άγχος, η ανησυχία η δημιουργική. Ένιωθα αρκετά σίγουρη για την επιλογή που κάναμε τότε και μέχρι σήμερα έχω δικαιωθεί στο έπακρον».

Η φωνή που έγινε το προσωπικό της σήμα κατατεθέν

Η ιδιαίτερη βραχνάδα της είναι ίσως το πρώτο πράγμα που ξεχωρίζει κανείς όταν την ακούει. Η ίδια, ωστόσο, εξηγεί ότι δεν πρόκειται για κάτι που διαμόρφωσε στην πορεία.

Αντίθετα, ήταν πάντα κομμάτι της μουσικής της ταυτότητας, επηρεασμένη από τους ξένους καλλιτέχνες που άκουγε από μικρή ηλικία. «Νομίζω ότι όποιος βρει έστω και κατά λάθος κάποιο αρχείο από παλιότερα θα δει ότι τραγουδάω πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο. Είναι οι επιρροές μου από την ξένη μουσική που την λάτρευα και τη λατρεύω και αυτή ήταν η ταυτότητά μου από πάντα».

Τα μεγαλύτερα μαθήματα από σπουδαίους καλλιτέχνες

Στην πορεία της είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα όπως η Μαρινέλλα, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης.

Αν και πολλοί θα περίμεναν κάποια συμβουλή που της άλλαξε τη ζωή, εκείνη πιστεύει πως το σημαντικότερο μάθημα προέρχεται από την ίδια την παρατήρηση. «Το λέω και θα το λέω πάντα ότι η καλύτερη συμβουλή είναι να βλέπεις πώς δουλεύουν πίσω και πάνω στη σκηνή όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει τόσα πολλά μέσα στα χρόνια».

Από τη Disney στο πρώτο προσωπικό album

Η Νίνα Μαζάνη έχει δανείσει τη φωνή της σε αγαπημένους ήρωες των Lion King, Encanto και Wish, μια εμπειρία που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική στην καριέρα της. Παράλληλα, το πρώτο της album με τίτλο «ΦΩΣ» σηματοδοτεί μια εντελώς νέα σελίδα.

Όπως εξηγεί: «Το φως για την κάθε νέα αρχή, την πρόθεση να με γνωρίσετε ως καλλιτέχνιδα και το φως που έχω μέσα μου για τη μουσική».

Τα viral hits, το TikTok και η πραγματική επιτυχία

Τα τραγούδια «Είναι εντάξει μαζί μου» και «Στη θάλασσα» αγαπήθηκαν ιδιαίτερα στα social media, όμως η ίδια δεν θεωρεί την επιτυχία θέμα τύχης.«Όταν αγαπώ πολύ μια δουλειά που κάνω και την υποστηρίζω, το θεωρώ σημαντικό και το εκτιμώ όταν ο κόσμος το αγκαλιάζει. Δε σοκάρομαι αν κάτι πετύχει γιατί έχω δουλέψει γι’ αυτό».

Όσο για το TikTok, πιστεύει πως αποτελεί απλώς ακόμη ένα εργαλείο στη φαρέτρα ενός σύγχρονου καλλιτέχνη. «Είναι ένα εργαλείο όπως και όλα τα υπόλοιπα πράγματα… Οι τάσεις είναι για να ανανεώνονται κάθε χρόνο ανάλογα τη μόδα, η δουλειά που πρέπει να κάνει όμως ένας καλλιτέχνης θα είναι για πάντα η ίδια».

Η στιγμή που προσπαθούσε να δει τη «Γη της Ελιάς»… από το πλοίο

Μία από τις πιο έντονες αναμνήσεις της ήταν όταν άκουσε για πρώτη φορά τη φωνή της στη σειρά «Γη της Ελιάς». Όπως θυμάται γελώντας, εκείνη τη στιγμή ταξίδευε για διακοπές και προσπαθούσε απεγνωσμένα να βρει σήμα στο internet.

«Την πρώτη φορά που θα έπαιζε το επεισόδιο πήγαινα διακοπές σε νησί κι ήμουν μες στο φεριμπότ και προσπαθούσα να πιάσω ίντερνετ στον υπολογιστή για να δω το επεισόδιο. Περάσαμε στιγμές απείρου κάλλους, είχα χαρεί πάρα πολύ».

Η χημεία με τον APON και η περιοδεία

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται στο πλευρό του APON, με τη συνεργασία τους να εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο. Η ίδια περιγράφει μια σχέση γεμάτη χιούμορ, θετική ενέργεια και πραγματική αγάπη για τη μουσική: «Περνάμε πολύ ωραία, γελάμε πολύ. Το πρόγραμμα είναι πραγματικά για όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική και θέλουν να εκφραστούν. Ο Πάνος είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός άνθρωπος».

Αναπολώντας την πιο δυνατή στιγμή της περιοδείας μέχρι σήμερα, ξεχωρίζει τη συναυλία στην Τεχνόπολη, χωρίς όμως να αποκλείει ότι το καλύτερο βρίσκεται ακόμη μπροστά: «Η περσινή Τεχνόπολη μέχρι στιγμής ήτανε η πιο ωραία μας στιγμή στη σεζόν. Έχουμε ακόμα πολλές συναυλίες μέσα στο καλοκαίρι οπότε επιφυλάσσομαι θετικά».

Η δημιουργική συνάντηση με τον Papazó

Μία ακόμη συνεργασία που ξεχώρισε ήταν αυτή με τον Papazó. Η Νίνα εξηγεί πως όταν δύο καλλιτέχνες έχουν κοινό στόχο τη δημιουργία, οι ιδέες βρίσκουν από μόνες τους τον δρόμο τους: «Γενικά οι καλλιτέχνες μεταξύ τους επειδή έχουν σκοπό να δημιουργήσουν κάτι παρέα, κάπως διά μαγείας τα βρίσκουν στο τέλος. Έτσι κι εμείς αποφασίσαμε για το κομμάτι και μοιραστήκαμε ιδέες».

Η διαδικασία στο studio κύλησε απόλυτα φυσικά: «Ήταν πολύ εύκολη διαδικασία για μας, τραγούδια γνωστά και αγαπημένα που έδωσα μια καινούργια ερμηνεία και μια φρέσκια νότα όπως πάντα να κάνω στα τραγούδια.»

Το μυστικό πίσω από τα sold out live

Οι εμφανίσεις της στον Σταυρό του Νότου έγιναν sold out, όμως η ίδια δεν πιστεύει ότι υπάρχει κάποια «συνταγή» για την επιτυχία.«Δεν υπάρχει μυστικό. Οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν να παρακολουθήσουν μια συναυλία τους είναι σημαντικό να νιώθουν ότι ο καλλιτέχνης είναι χαλαρός, είναι έτοιμος να τους δώσει το 100% και στην περίπτωσή μου είμαι πάρα πολύ εξωστρεφής και θεωρώ ότι αυτό κερδίζει τον κόσμο».

Τα επόμενα σχέδια και η αποκάλυψη στο MAD.GR

Η Νίνα Μαζάνη κλείνει τη συνέντευξή της με μια μικρή… υπόσχεση προς τους αναγνώστες του MAD.GR. Οι επόμενοι μήνες θα φέρουν νέα μουσική, αλλά και μια συνεργασία που, όπως λέει, είναι από τις πιο αγαπημένες της μέχρι σήμερα.

«Ετοιμάζουμε στο στούντιο καινούργια τραγούδια. Τον Σεπτέμβριο θα ακούσετε νέα κομμάτια μου και μία από τις αγαπημένες μου συνεργασίες ever και πολλά από αυτά που θα συμβούν είναι έκπληξη και για μένα… για να δούμε».

Με συνέπεια, αυθεντικότητα και αγάπη για τη μουσική, η Νίνα Μαζάνη συνεχίζει να εξελίσσεται και να χαράζει τη δική της πορεία στην ελληνική δισκογραφία. Η επιτυχία των τελευταίων ετών, οι μεγάλες συνεργασίες και η αμεσότητα που τη χαρακτηρίζει έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό της. Κι αν κρίνουμε από όσα αποκάλυψε αποκλειστικά στο MAD.GR, ο Σεπτέμβριος αναμένεται να φέρει νέες μουσικές εκπλήξεις, δυνατές συνεργασίες και ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα της.