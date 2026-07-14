Ο Ed Sheeran φέρνει τη μουσική στις βιβλιοθήκες – Το σχέδιο που μπορεί να αλλάξει το μέλλον νέων καλλιτεχνών

Με μια ματιά Ο Ed Sheeran εμπνέει κυβερνητικό πρόγραμμα για μετατροπή βιβλιοθηκών σε μουσικούς χώρους.

Οι βιβλιοθήκες θα προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση σε στούντιο, εξοπλισμό και ευκαιρίες για νέους μουσικούς.

Το πρόγραμμα «Music in Libraries» βασίζεται στη φιλανθρωπική δράση του Ed Sheeran.

Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 12,5 εκατομμυρίων λιρών για τον εξοπλισμό των βιβλιοθηκών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ed Sheeran αποδεικνύει ότι η επιρροή ενός καλλιτέχνη μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της μουσικής. Ο Βρετανός superstar βρίσκεται πίσω από μία πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι έρχονται σε επαφή με τη δημιουργία, καθώς η κυβέρνηση της Αγγλίας υιοθετεί ένα σχέδιο εμπνευσμένο από τη δική του φιλανθρωπική δράση. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες μετατρέπονται σε σύγχρονους μουσικούς χώρους, δίνοντας σε χιλιάδες νέους δωρεάν πρόσβαση σε στούντιο, εξοπλισμό και ευκαιρίες να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη μουσική.

Οι δημόσιες βιβλιοθήκες της χώρας ετοιμάζονται να μετατραπούν σε «χώρους δανεισμού μουσικής», προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε στούντιο ηχογράφησης, εξοπλισμό και ευκαιρίες για ζωντανές εμφανίσεις. Το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα «Music in Libraries» βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη φιλοσοφία που έχει ήδη ακολουθήσει η φιλανθρωπική δράση του Ed Sheeran, η οποία έχει χρηματοδοτήσει παρόμοιες μουσικές πρωτοβουλίες σε σχολεία και χώρους νεολαίας. Με λίγα λόγια, μια βιβλιοθήκη δεν θα είναι πλέον μόνο ένας χώρος για βιβλία. Θα μπορεί να γίνει το πρώτο βήμα ενός νέου μουσικού προς τη δημιουργία.

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Η αφετηρία του σχεδίου συνδέεται με την επίσκεψη του Ed Sheeran μαζί με τη Βρετανίδα υπουργό Πολιτισμού Lisa Nandy στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Brighten The Corners στο Ipswich. Εκεί ο δημοφιλής τραγουδιστής παρουσίασε τη σημασία της δημιουργίας χώρων όπου οι νέοι θα μπορούν να πειραματιστούν με τη μουσική χωρίς οικονομικά εμπόδια. Η Lisa Nandy στη συνέχεια εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 12,5 εκατομμυρίων λιρών για το πρόγραμμα «Music in Libraries», το οποίο θα περιλαμβάνει εξοπλισμό όπως ειδικούς χώρους ηχογράφησης, κονσόλες μίξης και άλλα εργαλεία απαραίτητα για τη μουσική παραγωγή.

Πέρα από τη δημιουργία νέων καλλιτεχνών, το πρόγραμμα έχει και έναν ακόμη σημαντικό στόχο: να φέρει τη μουσική πιο κοντά στους νέους ανθρώπους ως μέσο έκφρασης. Η πρωτοβουλία «Music in Libraries» αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κυβερνητικού σχεδίου για την ενίσχυση της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας, η οποία υπολογίζεται ότι έχει αξία περίπου 8 δισεκατομμυρίων λιρών. Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε επιπλέον χρηματοδότηση 15 εκατομμυρίων λιρών για το ήδη υπάρχον «Music Growth Package», με στόχο να βοηθηθούν ανερχόμενοι καλλιτέχνες να αναπτύξουν την καριέρα τους τόσο στη Βρετανία όσο και διεθνώς.

Στα σχέδια περιλαμβάνονται επίσης αλλαγές στους κανόνες για μουσικές εκδηλώσεις, μεγαλύτερη στήριξη σε μικρούς χώρους συναυλιών και πιο σταθερές συμφωνίες για μουσικά φεστιβάλ.

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