Η Madonna έκανε το TikTok να «γονατίσει» με το νέο της άλμπουμ! – Το νέο ρεκόρ που κατέρριψε

Η Madonna κατέρριψε το ρεκόρ του TikTok με το live για το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Confessions II». το οποίο έχει ήδη κατακτήσει τα charts

Με μια ματιά Το live event της Madonna στο TikTok για το άλμπουμ Confessions II συγκέντρωσε πάνω από 2,1 εκατομμύρια θεατές.

Το event κατέρριψε ρεκόρ ως το μεγαλύτερο stand-alone live καλλιτέχνη στην ιστορία του TikTok.

Το live περιλάμβανε listening party, Q&A, club ατμόσφαιρα και διαδραστικές στιγμές με τους fans.

Το νέο άλμπουμ Confessions II έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200 με 134.000 ισοδύναμες πωλήσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Madonna αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας pop σκηνής. Λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ Confessions II, η «Βασίλισσα της Pop» πραγματοποίησε ένα ξεχωριστό live event στο TikTok, το οποίο κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην πλατφόρμα.

Το livestream πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου, μία ημέρα πριν από την επίσημη κυκλοφορία του δίσκου, και συγκέντρωσε περισσότερους από 2,1 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Σύμφωνα με το TikTok, πρόκειται για το μεγαλύτερο stand-alone live event καλλιτέχνη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην ιστορία της πλατφόρμας.

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Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει πως η Madonna εξακολουθεί να έχει τεράστια απήχηση στο κοινό, ακόμα και σε μια πλατφόρμα που απευθύνεται κυρίως σε νεότερες ηλικίες. Παρότι η ίδια είναι 67 ετών, διατηρεί περισσότερους από 5,1 εκατομμύρια followers στο TikTok, με κάθε της εμφάνιση να γίνεται viral.

Ένα live που ήταν κάτι περισσότερο από listening party

Το event διοργανώθηκε σε συνεργασία με το iHeartMedia και δεν περιορίστηκε μόνο στην παρουσίαση του νέου άλμπουμ. Οι fans παρακολούθησαν ένα διαδραστικό πρόγραμμα που συνδύαζε listening party, ερωτήσεις από το κοινό, club ατμόσφαιρα και στιγμές όπου οι θαυμαστές μπορούσαν να μοιραστούν τις δικές τους προσωπικές «εξομολογήσεις».

Παρουσιαστής της βραδιάς ήταν ο Bob the Drag Queen, ενώ στο live συμμετείχαν επίσης ο παραγωγός του άλμπουμ Stuart Price και η κόρη της Madonna, Lola Leon, η οποία συμμετέχει και στο τραγούδι The Test.

Τα νούμερα που εντυπωσιάζουν

Το TikTok αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια του live καταγράφηκαν περισσότερα από:

2,1 εκατομμύρια θεατές

5,75 εκατομμύρια likes

139.000 σχόλια

Παράλληλα, οι χρήστες συμμετείχαν σε ψηφοφορίες και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα μέσω της ειδικής ενότητας «Confessions», δημιουργώντας μία από τις πιο διαδραστικές μουσικές εμπειρίες που έχουν πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα.

Το Confessions II ξεκίνησε δυναμικά

Το νέο άλμπουμ της Madonna φαίνεται πως ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το Confessions II έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200, καταγράφοντας 134.000 ισοδύναμες πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, ενώ ήδη συγκεντρώνει θετικές κριτικές από μουσικούς συντάκτες.

Λίγες εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία του, η Madonna είχε ανεβάσει ακόμη περισσότερο την προσμονή με μία αιφνιδιαστική εμφάνιση στην Times Square της Νέας Υόρκης, αλλά και με την παρουσία της στο Tribeca Festival, όπου μίλησε για τις επιρροές του άλμπουμ και την αγάπη της για την club κουλτούρα που διαμόρφωσε τα πρώτα της χρόνια στη Νέα Υόρκη.

Με ένα άλμπουμ που ήδη βρίσκεται στην κορυφή των charts και ένα TikTok live που έγραψε ιστορία, η Madonna αποδεικνύει πως ξέρει να εξελίσσεται μαζί με την εποχή χωρίς να χάνει τη μοναδική της ταυτότητα. Η «Βασίλισσα της Pop» συνεχίζει να εμπνέει νέες γενιές και να αποδεικνύει ότι η μουσική της εξακολουθεί να έχει παγκόσμια απήχηση.