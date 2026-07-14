Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 14.07.2026

Αντώνης Ρέμος: Το flashback video με τον Αντώνη Βαρδή που κανείς δεν περίμενε να δει ξανά

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Το ιστορικό ντουέτο στο «Έσπασε η νύχτα» έγινε ξανά θέμα συζήτησης στα social media, με αφοτμή τα 30 χρόνια Ρέμος
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια καριέρας με αναρτήσεις στα social media.
  • Δημοσίευσε βίντεο από το 2011 με τον αείμνηστο Αντώνη Βαρδή.
  • Μαζί ερμήνευσαν το τραγούδι «Έσπασε η νύχτα» επί σκηνής.
  • Η ανάρτηση αποτελεί φόρο τιμής στον σπουδαίο δημιουργό Αντώνη Βαρδή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

30 χρόνια γεμάτα επιτυχίες, διαχρονικά τραγούδια και αμέτρητες εμφανίσεις συμπληρώνει φέτος ο Αντώνης Ρέμος, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με αφορμή αυτή τη σπουδαία επέτειο, ο αγαπημένος καλλιτέχνης επέλεξε να μοιραστεί με το κοινό του στιγμές που σημάδεψαν την πορεία του, μέσα από μια σειρά αναρτήσεων με το hashtag «#AntonisRemos30».

Ο Αντώνης Ρέμος τιμάται στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ για τα 30 χρόνια της πορείας του στη μουσική σκηνή.
Photo: Akim Τσατσούλης

Ανάμεσα σε αυτές, ξεχώρισε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό flashback, που ταξίδεψε τους θαυμαστές του πίσω στο 2011 και θύμισε μία από τις πιο εμβληματικές μουσικές συμπράξεις των τελευταίων ετών. Πρόκειται για την κοινή του εμφάνιση στη σκηνή με τον αείμνηστο Αντώνη Βαρδή, έναν δημιουργό που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

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Το συγκινητικό flashback του Αντώνη Ρέμου με τον Αντώνη Βαρδή

Ο Αντώνης Ρέμος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ένα βίντεο από το 2011, στο οποίο εμφανίζεται επί σκηνής μαζί με τον Αντώνη Βαρδή. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες ερμηνεύουν το αγαπημένο τραγούδι «Έσπασε η νύχτα», χαρίζοντας μία εμφάνιση που μέχρι και σήμερα παραμένει χαραγμένη στη μνήμη όσων είχαν την ευκαιρία να τη ζήσουν ή να τη δουν. Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Αντώνης Ρέμος έγραψε λιτά: «Στη σκηνή με τον Αντώνη Βαρδή, το 2011. #AntonisRemos30».

Μία συνεργασία που έγραψε ιστορία

Η συνύπαρξη του Αντώνη Ρέμου με τον Αντώνη Βαρδή αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες μουσικές στιγμές των τελευταίων δεκαετιών. Ο Αντώνης Βαρδής, ως δημιουργός και ερμηνευτής, υπέγραψε τραγούδια που άφησαν εποχή, ενώ ο Αντώνης Ρέμος υπήρξε ένας από τους καλλιτέχνες που απέδωσαν με μοναδικό τρόπο πολλές από τις συνθέσεις του. Το συγκεκριμένο βίντεο δεν αποτελεί μόνο ένα όμορφο στιγμιότυπο από το παρελθόν, αλλά και έναν φόρο τιμής σε έναν σπουδαίο άνθρωπο της ελληνικής μουσικής, ο οποίος συνεχίζει να συγκινεί μέσα από το έργο του.

Με αφορμή τα 30 χρόνια της σπουδαίας καλλιτεχνικής του πορείας, ο Αντώνης Ρέμος δεν επέλεξε απλώς να γιορτάσει τις προσωπικές του επιτυχίες. Αντίθετα, γύρισε τον χρόνο πίσω και μοιράστηκε με το κοινό του μία στιγμή που συμβολίζει τη δύναμη της μουσικής, της φιλίας και των συνεργασιών που μένουν ανεξίτηλες στον χρόνο.

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ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΡΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
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