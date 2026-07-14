Θλίψη στην ελληνική μουσική σκηνή: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Λαγογιάννης στα 48 του χρόνια

Ο Γιώργος Λαγογιάννης έφυγε από τη ζωή στα 48 του χρόνια, σκορπίζοντας θλίψη στην ελληνική rock και blues σκηνή

Με μια ματιά Απεβίωσε ο Γιώργος Λαγογιάννης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και session μουσικός, σε ηλικία 48 ετών.

Συνεργάστηκε με σημαντικά ελληνικά και διεθνή ονόματα της rock και blues σκηνής.

Σπούδασε κλασικό και μοντέρνο πιάνο, αφήνοντας ξεχωριστό αποτύπωμα στη μουσική.

Η απώλειά του προκάλεσε θλίψη, με συναδέλφους να τον αποχαιρετούν με σεβασμό και αγάπη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ελληνική rock και blues κοινότητα πενθεί την απώλεια του Γιώργου Λαγογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 48 ετών. Ο ταλαντούχος μουσικός, γνωστός για την πορεία του ως κιμπορντίστας, τραγουδιστής και session μουσικός, άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, κερδίζοντας τον σεβασμό συναδέλφων και κοινού.

Με μια διαδρομή που ξεπέρασε τις δύο δεκαετίες, ο Γιώργος Λαγογιάννης συνεργάστηκε με σημαντικά ελληνικά και διεθνή ονόματα, ενώ συμμετείχε σε μερικά από τα πιο γνωστά rock και blues συγκροτήματα της χώρας. Η μουσική του παιδεία, το μοναδικό του ταλέντο και η αφοσίωσή του στη σκηνή τον έκαναν έναν από τους πιο αγαπητούς μουσικούς του χώρου.

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Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συγκίνησης στα social media, με φίλους, συνεργάτες και καλλιτέχνες να τον αποχαιρετούν με λόγια αγάπης και σεβασμού. Όσοι είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του μιλούν για έναν σπουδαίο μουσικό, αλλά και για έναν άνθρωπο με ήθος, χιούμορ και ανεξάντλητη αγάπη για τη μουσική.

Η συγκινητική ανακοίνωση των συνεργατών του

Το πιο συγκινητικό «αντίο» ήρθε από τους ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί του αμέτρητες πρόβες, συναυλίες και μουσικές στιγμές.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν: «Γιώργο μας, Λαγέ μας, σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτό το συγκρότημα δεν θα είχε υπάρξει ποτέ χωρίς την αγάπη σου και τις γνώσεις σου για τους Beatles – μας έμαθες τόσα πολλά… Το ταλέντο σου, το μοναδικό σου «αυτί», το πάθος στην ερμηνεία τόσο στα πλήκτρα όσο και στα φωνητικά αφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό – όχι μόνο στη μικρή μας tribute band, αλλά συνολικά στη μουσική σκηνή της Αθήνας, όπως μαρτυρούν οι αποχαιρετισμοί τόσων σπουδαίων μουσικών και συγκροτημάτων σήμερα. Πάνω από όλα σε ευχαριστούμε για το απίστευτο χιούμορ και την καλοσύνη σου. Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Λαγογιάννη στη Ριτσώνα, την Πέμπτη 16/7 στις 13.30».

Μια σπουδαία πορεία στη rock και blues μουσική

Γεννημένος στην Αθήνα το 1977, ο Γιώργος Λαγογιάννης ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία να ασχολείται με τη μουσική. Σπούδασε κλασικό πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στο Ωδείο Αττικής, ενώ αργότερα συνέχισε τις σπουδές του στο μοντέρνο πιάνο, έχοντας δίπλα του σημαντικούς δασκάλους, όπως οι Δημήτρης Πολύτιμος, Γιώργος Κατσάνος, Άγγελος Τσουρέλης και Σάμι Αμίρης.

Η πορεία του τον οδήγησε γρήγορα στις ζωντανές εμφανίσεις και στη δισκογραφία, συμμετέχοντας ως μέλος αλλά και ως session μουσικός σε δεκάδες ελληνικά – κυρίως αγγλόφωνα – rock και blues σχήματα.

Οι σημαντικές συνεργασίες που άφησαν το στίγμα τους

Το όνομά του συνδέθηκε με ιστορικά συγκροτήματα όπως οι Blues Cargo, οι The Bet και οι WHY NOT, ενώ ξεχωριστή θέση στη διαδρομή του είχε η συμμετοχή του στους The Peppers Beatles Tribute Band, συμβάλλοντας στη διατήρηση της μουσικής κληρονομιάς των Beatles στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η καλλιτεχνική του αξία τού χάρισε συνεργασίες με σπουδαίους διεθνείς καλλιτέχνες της blues σκηνής, όπως οι Joe Louis Walker, Lurrie Bell, Louisiana Red, Doogie White, Murali Coryell, Big Time Sarah, Matthew Skoller, Linwood Taylor, Henry Oden και Nellie Travis, πραγματοποιώντας εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ένας μουσικός που θα λείψει σε όλους

Ο Γιώργος Λαγογιάννης δεν ξεχώριζε μόνο για την τεχνική του κατάρτιση, αλλά και για τον χαρακτήρα του. Οι συνάδελφοί του μιλούν για έναν άνθρωπο που μοιραζόταν απλόχερα τις γνώσεις του, ενέπνεε τους νεότερους μουσικούς και δημιουργούσε πάντα θετική ατμόσφαιρα, είτε στις πρόβες είτε πάνω στη σκηνή.

Η απώλεια του Γιώργου Λαγογιάννη αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην ελληνική rock και blues σκηνή. Η μουσική του, οι συνεργασίες του και οι αναμνήσεις που δημιούργησε με όσους βρέθηκαν δίπλα του αποτελούν την πιο πολύτιμη παρακαταθήκη του. Το όνομά του θα συνεχίσει να είναι συνδεδεμένο με μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής rock μουσικής και με έναν καλλιτέχνη που υπηρέτησε τη μουσική με πάθος, συνέπεια και αληθινή αγάπη.