Ωδή στα 00’s η συναυλία του David Guetta στη Γαλλία – Το απίστευτο line up

Ο David Guetta ξεσήκωσε το Stade de France με special guests όπως η JLo, ο Akon και η Bebe Rexha και «έγραψε ιστορία»

Με μια ματιά Ο David Guetta πραγματοποίησε το εντυπωσιακό The Ultimate Monolith Show στο Stade de France.

Στη συναυλία εμφανίστηκαν πολλοί διάσημοι καλεσμένοι, όπως JLo, Akon, Bebe Rexha, Black Eyed Peas.

Το show περιλάμβανε γιγαντοοθόνες, lasers, πυροτεχνήματα και φουτουριστικά visuals.

Η συναυλία χαρακτηρίστηκε ως ένα παγκόσμιο μουσικό event που θα μείνει στην ιστορία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο David Guetta απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους DJs στον κόσμο. Με το εντυπωσιακό The Ultimate Monolith Show, ο Γάλλος superstar μετέτρεψε το Stade de France σε ένα ατελείωτο dance party, χαρίζοντας στους χιλιάδες fans μία από τις πιο εντυπωσιακές συναυλίες της χρονιάς.

Το μεγαλύτερο σοκ της βραδιάς, όμως, ήρθε όταν ο Guetta άρχισε να παρουσιάζει έναν-έναν τους διάσημους καλεσμένους του. Η σκηνή γέμισε με παγκόσμια ονόματα της μουσικής, μετατρέποντας το live σε ένα πραγματικό μουσικό υπερθέαμα που δύσκολα θα ξεχάσουν όσοι βρέθηκαν εκεί.

Η στιγμή που η Jennifer Lopez «έκλεψε» τη συναυλία του David Guetta στο Stade de France

Ο ίδιος ο DJ δημοσίευσε φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τη βραδιά στον λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Appreciation post for my surprise guests at Stade de France», ευχαριστώντας όλους όσοι ανέβηκαν μαζί του στη σκηνή.

Ένα stage γεμάτο superstars

Οι εκπλήξεις διαδέχονταν η μία την άλλη, καθώς δίπλα στον David Guetta εμφανίστηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Ανάμεσα στους special guests ήταν η Jennifer Lopez (JLo), ο Akon, η Bebe Rexha, ο MORTEN, ο Marten Hørger, οι Black Eyed Peas και ο Hypaton, με κάθε εμφάνιση να ξεσηκώνει το κοινό και να προκαλεί αποθέωση.

Οι fans έζησαν ένα μοναδικό show γεμάτο επιτυχίες, συνεργασίες-έκπληξη και αμέτρητες στιγμές που γέμισαν τα social media με βίντεο και φωτογραφίες.

Το Ultimate Monolith Show έγινε viral

Το The Ultimate Monolith Show δεν ξεχώρισε μόνο για το line-up των καλεσμένων του. Γιγαντοοθόνες, φουτουριστικά visuals, lasers, πυροτεχνήματα και ένα σκηνικό που θύμιζε κινηματογραφική παραγωγή δημιούργησαν μία καθηλωτική εμπειρία, επιβεβαιώνοντας γιατί ο David Guetta συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας dance σκηνής.

Οι εικόνες από το Stade de France έγιναν αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες να χαρακτηρίζουν τη συναυλία ως μία από τις πιο εντυπωσιακές live εμφανίσεις του 2026.

Ένα live που θα μείνει στην ιστορία

Το Stade de France φιλοξένησε μία βραδιά που είχε τα πάντα: μεγάλες επιτυχίες, απρόσμενες συνεργασίες, εκρηκτική παραγωγή και ένα κοινό που δεν σταμάτησε να τραγουδά και να χορεύει.

Με τον David Guetta να μοιράζεται τη σκηνή με μερικούς από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της pop και της dance μουσικής, το The Ultimate Monolith Show απέδειξε πως δεν ήταν απλώς μία συναυλία, αλλά ένα παγκόσμιο μουσικό event που θα συζητιέται για πολύ καιρό ακόμη.