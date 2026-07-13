Οι Majovoli, το ξεχωριστό και viral συγκρότημα, στην Panik Records!

Οι Majovoli γίνονται μέλος της Panik Records, φέρνοντας τον ξεχωριστό ήχο και την αυθεντική τους ενέργεια σε μια νέα μουσική διαδρομή

Με μια ματιά Οι Majovoli εντάσσονται στο δυναμικό της Panik Records, της no1 ελληνικής δισκογραφικής εταιρείας.

Το συγκρότημα ξεχωρίζει για τον μοναδικό του ήχο, τη σύγχρονη αισθητική και την αυθεντική του ενέργεια.

Οι Majovoli έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερη σχέση με το κοινό και είναι από τους πιο viral καλλιτέχνες.

Η Panik Records καλωσορίζει τους Majovoli, ανοίγοντας ένα νέο, δυναμικό κεφάλαιο με πολλή μουσική και εκπλήξεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Majovoli, το γκρουπ που έχει κερδίσει τις καρδιές του κοινού και έχει ξεχωρίσει για τη μοναδική του ταυτότητα, εντάσσεται στο δυναμικό της Panik Records, της no1 ελληνικής δισκογραφικής εταιρείας που εδώ και 15 χρόνια διαμορφώνει τις εξελίξεις στην εγχώρια μουσική σκηνή.

Με τον ξεχωριστό τους ήχο, τη σύγχρονη αισθητική και την αυθεντική τους ενέργεια, οι Majovoli έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό, αφήνοντας το δικό τους μουσικό αποτύπωμα, ενώ ταυτόχρονα είναι από τους πιο viral καλλιτέχνες.

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Πιστή στη φιλοσοφία της να αναδεικνύει τα μεγαλύτερα ταλέντα και τους next generation artists, η Panik Records καλωσορίζει στη μεγάλη μουσική οικογένειά της τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Ιωάννη, τον Τάσο και τον Χριστόφορο.

Η Panik και οι Majovoli ανοίγουν μαζί ένα νέο, δυναμικό κεφάλαιο, με πολλή μουσική και μεγάλες εκπλήξεις.