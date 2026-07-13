Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 13.07.2026

Το Παρίσι υποκλίθηκε στον The Weeknd – Πάνω από 320.000 fans στις 4 μεγάλες συναυλίες του

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Πάνω από 320.000 άνθρωποι ενώθηκαν για τον The Weeknd σε ένα μοναδικό συναυλιακό γεγονός που ξεπέρασε τα όρια μιας απλής εμφάνισης
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο The Weeknd πραγματοποίησε 4 sold out συναυλίες στο Παρίσι.
  • Πάνω από 320.000 fans παρακολούθησαν τις εμφανίσεις του στη γαλλική πρωτεύουσα.
  • Οι συναυλίες του στο Παρίσι χαρακτηρίστηκαν ως ένα εντυπωσιακό μουσικό θέαμα.
  • Η επιτυχία του The Weeknd στο Παρίσι επιβεβαιώνει την παγκόσμια μουσική του επιρροή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο The Weeknd κατάφερε να μετατρέψει το Παρίσι σε μια τεράστια μουσική σκηνή, ολοκληρώνοντας ένα τετραήμερο συναυλιακό γεγονός που θα μείνει αξέχαστο στους θαυμαστές του. Ο παγκόσμιος superstar έκλεισε τη σειρά των τεσσάρων εμφανίσεών του στη γαλλική πρωτεύουσα, συγκεντρώνοντας συνολικά περισσότερους από 320.000 fans, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να ζήσουν από κοντά ένα από τα πιο εντυπωσιακά μουσικά θεάματα της χρονιάς.

the_weekend
https://www.instagram.com/theweeknd/

Δεν επρόκειτο απλώς για 4 συναυλίες, αλλά για μια πραγματική «κατάληψη» της πόλης από τη μουσική του The Weeknd. Χιλιάδες άνθρωποι γέμισαν τους χώρους των εμφανίσεων, τραγουδώντας μαζί του τις μεγαλύτερες επιτυχίες του και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δύναμη της παγκόσμιας μουσικής του επιρροής.

Rihanna is back! Η εμφάνιση-έκπληξη που «έριξε» τα social media

4 νύχτες που ένωσαν χιλιάδες φωνές στο Παρίσι

Από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή, ο The Weeknd έδειξε γιατί θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης pop και R&B σκηνής. Οι 4 sold out εμφανίσεις του στο Παρίσι προσέφεραν στους θαυμαστές του ένα θέαμα γεμάτο ένταση, ενέργεια και στιγμές που έμοιαζαν βγαλμένες από κινηματογραφική παραγωγή. Το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό, δημιουργώντας ένα τεράστιο κύμα ενέργειας μέσα στον συναυλιακό χώρο. Οι χιλιάδες fans δεν περιορίστηκαν απλώς στο να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, αλλά έγιναν μέρος μιας εμπειρίας που έμοιαζε με παγκόσμια γιορτή.

Ο The Weeknd συνεχίζει να αποδεικνύει τη δύναμή του στη σκηνή

Η επιτυχία των εμφανίσεων στο Παρίσι έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή πορεία για τον The Weeknd, ο οποίος έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά brands στον κόσμο. Με χαρακτηριστικό ήχο, δυνατές ερμηνείες και παραγωγές υψηλών προδιαγραφών, ο καλλιτέχνης έχει χτίσει μια τεράστια βάση θαυμαστών σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Κάθε νέα του εμφάνιση αποτελεί πλέον ένα μεγάλο μουσικό γεγονός, με τους fans να περιμένουν ανυπόμονα την επόμενη στάση του.

Robbie Williams: Η συγκινητική στιγμή με την 13χρονη κόρη του στη σκηνή

Το Παρίσι έγινε η πόλη του The Weeknd

Για 4 συνεχόμενες βραδιές, η γαλλική πρωτεύουσα κινήθηκε στους ρυθμούς του The Weeknd. Οι εικόνες από το πλήθος, τα φώτα της σκηνής και η ενθουσιώδης συμμετοχή του κόσμου αποτύπωσαν ένα σκηνικό που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Οι περισσότεροι από 320.000 θεατές που παρακολούθησαν τις συναυλίες έγιναν μέρος μιας ξεχωριστής στιγμής, επιβεβαιώνοντας πως η μουσική του The Weeknd έχει ξεπεράσει τα σύνορα και τις γλώσσες.

Μια συναυλιακή εμπειρία που θα μείνει στη μνήμη

Το τετραήμερο του The Weeknd στο Παρίσι απέδειξε πως μια μεγάλη συναυλία μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από ένα μουσικό event. Μπορεί να γίνει μια συλλογική εμπειρία, μια ανάμνηση που μοιράζονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ταυτόχρονα. Με το κοινό του να μεγαλώνει συνεχώς και τις εμφανίσεις του να μετατρέπονται σε παγκόσμια γεγονότα, ο The Weeknd συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στη μουσική σκηνή – αυτή τη φορά με φόντο το Παρίσι και 320.000 χαμόγελα.

Το Λονδίνο «μεταμορφώθηκε» σε Pitbull – Το απίστευτο ρεκόρ Γκίνες που έκανε τον γύρο του κόσμου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

The Weeknd ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η μαμά σου στο είχε πει πριν γίνει viral – Το απλό trick που εξαφανίζει τους λεκέδες από λάδι

Η μαμά σου στο είχε πει πριν γίνει viral – Το απλό trick που εξαφανίζει τους λεκέδες από λάδι

13.07.2026
Επόμενο
New career unlocked για τον Γιώργο Κακοσαίο – Από το τραγούδι…στα χωράφια

New career unlocked για τον Γιώργο Κακοσαίο – Από το τραγούδι…στα χωράφια

13.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Οι Majovoli, το ξεχωριστό και viral συγκρότημα, στην Panik Records!
Μουσικά Νέα

Οι Majovoli, το ξεχωριστό και viral συγκρότημα, στην Panik Records!

13.07.2026
«Η μουσική της Ελλάδας αγαπιέται από πάρα πολλούς πολιτισμούς» – Ο Αργυρός μιλά για τη διάκριση του «Καμπάνες» στο Billboard
Μουσικά Νέα

«Η μουσική της Ελλάδας αγαπιέται από πάρα πολλούς πολιτισμούς» – Ο Αργυρός μιλά για τη διάκριση του «Καμπάνες» στο Billboard

13.07.2026
Ποιο τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα τραγουδούν όλοι λάθος εδώ και χρόνια – Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία
Μουσικά Νέα

Ποιο τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα τραγουδούν όλοι λάθος εδώ και χρόνια – Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία

13.07.2026
Οι Metallica στρέφουν ξανά το βλέμμα τους στην Ελλάδα – Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ξεχώρισε στον παγκόσμιο διαγωνισμό #GetTheReLoadOut
Μουσικά Νέα

Οι Metallica στρέφουν ξανά το βλέμμα τους στην Ελλάδα – Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ξεχώρισε στον παγκόσμιο διαγωνισμό #GetTheReLoadOut

13.07.2026
Lila x Xhensila Myrtezaj: Έφεραν το καλοκαίρι με το «Premtimin» – Η συνεργασία που έχει γίνει talk of the town
Μουσικά Νέα

Lila x Xhensila Myrtezaj: Έφεραν το καλοκαίρι με το «Premtimin» – Η συνεργασία που έχει γίνει talk of the town

13.07.2026
Rihanna is back! Η εμφάνιση-έκπληξη που «έριξε» τα social media
Μουσικά Νέα

Rihanna is back! Η εμφάνιση-έκπληξη που «έριξε» τα social media

13.07.2026
Robbie Williams: Η συγκινητική στιγμή με την 13χρονη κόρη του στη σκηνή
Μουσικά Νέα

Robbie Williams: Η συγκινητική στιγμή με την 13χρονη κόρη του στη σκηνή

13.07.2026
Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με το «Υπάρχει ελπίδα», ένα τραγούδι που μιλά κατευθείαν στην καρδιά
Μουσικά Νέα

Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με το «Υπάρχει ελπίδα», ένα τραγούδι που μιλά κατευθείαν στην καρδιά

13.07.2026
Το Λονδίνο «μεταμορφώθηκε» σε Pitbull – Το απίστευτο ρεκόρ Γκίνες που έκανε τον γύρο του κόσμου
Μουσικά Νέα

Το Λονδίνο «μεταμορφώθηκε» σε Pitbull – Το απίστευτο ρεκόρ Γκίνες που έκανε τον γύρο του κόσμου

13.07.2026
Το DIY κόλπο που λατρεύει το σπίτι σου αλλά…μισούν τα κουνούπια

Το DIY κόλπο που λατρεύει το σπίτι σου αλλά…μισούν τα κουνούπια

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

Κόβεις ντοματίνια ένα ένα; Αυτό το απλό κόλπο θα σου λύσει τα χέρια

Κόβεις ντοματίνια ένα ένα; Αυτό το απλό κόλπο θα σου λύσει τα χέρια

Το απόλυτο καλοκαιρινό food hack: 5 συνδυασμοί που σε κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα

Το απόλυτο καλοκαιρινό food hack: 5 συνδυασμοί που σε κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα

Το μαμαδίστικο tip για πεντακάθαρο στρώμα – Η απλή λύση που εξαφανίζει κιτρινίλες και λεκέδες

Το μαμαδίστικο tip για πεντακάθαρο στρώμα – Η απλή λύση που εξαφανίζει κιτρινίλες και λεκέδες

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι