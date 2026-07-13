New career unlocked για τον Γιώργο Κακοσαίο – Από το τραγούδι…στα χωράφια

Viral έγινε η νέα ανάρτηση του Γιώργου Κακοσαίου με τον Γιάννη Πλούταρχο και την οικογένειά τους στη φύση

Με μια ματιά Ο Γιώργος Κακοσαίος ασχολήθηκε με τη συγκομιδή ρίγανης.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη δραστηριότητα στα social media.

Στη συγκομιδή συμμετείχε όλη η οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχου.

Το βίντεο αποθεώθηκε από τους followers για την απλότητα και την αυθεντικότητά του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν στιγμές που οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες αφήνουν για λίγο τα φώτα της σκηνής και μας δείχνουν την πιο αυθεντική πλευρά τους. Αυτό ακριβώς έκανε ο Γιώργος Κακοσαίος, ο οποίος αυτή τη φορά δεν κρατούσε μικρόφωνο, αλλά… τελάρα με ρίγανη! Το νέο του βίντεο στα social media έγινε αμέσως θέμα συζήτησης, αφού κανείς δεν περίμενε να τον δει σε τόσο διαφορετικό ρόλο.

Ο νεαρός τραγουδιστής πέρασε οικογενειακές στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, επιλέγοντας να βρεθεί στη φύση μαζί με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Αντί για συναυλίες και στούντιο ηχογραφήσεων, η ημέρα περιλάμβανε συγκομιδή ρίγανης, αποδεικνύοντας πως οι πιο όμορφες στιγμές πολλές φορές βρίσκονται στα πιο απλά πράγματα.

Γιώργος Κακοσαίος: Sold out εμφανίσεις και αποθέωση από την ομογένεια στην Αυστραλία

Το βίντεο ξεχωρίζει για το οικογενειακό του κλίμα και την ανεπιτήδευτη διάθεση που αποπνέει. Οι followers του έσπευσαν να σχολιάσουν το διαφορετικό αυτό στιγμιότυπο, με αρκετούς να αποθεώνουν την απλότητα και την αυθεντικότητα του τραγουδιστή, ο οποίος απέδειξε πως δεν φοβάται να δείξει την καθημερινότητά του.

Στο βίντεο που ανέβασε στους λογαριασμούς του στα social media, ο Γιώργος Κακοσαίος εμφανίζεται αρχικά να μεταφέρει τελάρα και να τα φορτώνει σε αγροτικό όχημα, ενώ στη συνέχεια καταγράφει διάφορες στιγμές από τη διαδικασία της συγκομιδής της ρίγανης. Φυσικά, από το πλευρό του δεν έλειψε η οικογένειά του, με τον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο, αλλά και τη μητέρα και την αδερφή του, Κατερίνα, να συμμετέχουν στις εργασίες.

Με το γνωστό του χιούμορ, ο τραγουδιστής συνόδευσε το βίντεο με τη φράση: «Κάποιος για βοήθεια;», κάνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους να γελάσουν και να γεμίσουν τα σχόλια με αστείες απαντήσεις.

Μπορεί ο Γιώργος Κακοσαίος να μας έχει συνηθίσει σε μουσικές επιτυχίες και εμφανίσεις πάνω στη σκηνή, όμως αυτή τη φορά απέδειξε πως απολαμβάνει εξίσου τις οικογενειακές στιγμές και την επαφή με τη φύση. Και κάπως έτσι, για λίγα λεπτά, ο αγαπημένος τραγουδιστής έγινε ο πιο viral… αγρότης του ελληνικού Instagram.